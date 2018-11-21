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«Спортейдж» на спорте

Тест-драйв: корейский джип побил по продажам Toyota RAV и Nissan X-Trail — чем он так хорош

Корейский KIA Sportage — самый популярный в Новосибирске среднеразмерный кроссовер в ценовой категории 1,5–2 миллиона рублей. По продажам он опередил всех конкурентов и продолжает активно расходиться среди потребителей. Sportage и не большой, и не маленький, у него есть полный привод, атмосферные моторы и надежный автомат, стоит он не дороже конкурентов — всё это и складывается в единый пазл успеха на рынке. Сейчас Sportage обновился — что в нем появилось нового и какие проблемы не устранены — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


«Спортейдж» на спорте


Новый KIA Sportage (предоставлен официальным дилером «Мегапарк») бойко заявляет о себе модернизированными фарами с четырьмя светодиодными элементами, в стиле матричной оптики.



«Спортейдж» на спорте


У машины изменены решетка радиатора и бампер. Хромированная полоска, рассекающая бампер, придает лицу кроссовера выражение «губы уточкой» — забавно, но не брутально.



«Спортейдж» на спорте


Боковая часть автомобиля не изменилась, но появились новые колесные диски. На этой машине стоят колеса 19-го размера.



«Спортейдж» на спорте


Сзади в существующую форму фонарей вписали новый рисунок. А световые элементы на бампере сузились и стали двухэтажными.



«Спортейдж» на спорте


В салоне главное новшество — рулевое колесо с уменьшенной серединкой. Руль в меру украшен глянцем и вставками под алюминий, все кнопки понятны и хорошо нажимаются. Разумеется, баранка обогревается.



«Спортейдж» на спорте


Передняя панель в кроссовере довольно высока. Сделана она из мягкого пластика, но его фактура и в целом внешний вид не производят впечатление дорогого материала. И имитация прострочки тут совершенно лишняя.



«Спортейдж» на спорте


Отделка передних дверей неплоха — мягкий пластик, экокожа, мягкий подлокотник. Но вот задние двери уже жесткие.



«Спортейдж» на спорте


Измененная приборка хорошо читается, радует приятным белым цветом шкал. Но колодцы посажены низко, приходится опускать глаза чуть сильнее, чем обычно.



«Спортейдж» на спорте


В автомобиле много глянца, и на дверях, и на средней консоли — в оформлении климатического блока. Сам климат удобен, кнопки крупные, но, может быть, невзрачные на вид.



«Спортейдж» на спорте


Стандартная мультимедийная система KIA с детской графикой и небольшим экраном. Но всё работает вполне шустро, не зависает. Звучание акустики приемлемо, есть хороший запас по низким частотам, можно отрегулировать частотные диапазоны. Имеется навигация.



«Спортейдж» на спорте


Кожаные сиденья снабжены электроприводом и украшены красной строчкой — это же спортивная версия GT-Line. Красные элементы есть еще на руле, центральном и дверных подлокотниках.



«Спортейдж» на спорте


Сзади можно отрегулировать наклон спинки, поэтому проблем с запасом пространства над головой не будет. Есть место и в коленях, ступни не стеснены передним сиденьем. А вот подушка дивана коротковата, да и подлокотник торчит слишком высоко.



«Спортейдж» на спорте


Багажник не самое сильное место Sportage, все-таки автомобиль один из самых компактных в своем сегменте — его длина 4485 мм. Объем багажника 491 литр, а электропривод двери отсутствует.



«Спортейдж» на спорте


Под капотом этого автомобиля топовый 2,4-литровый бензиновый атмосферник мощностью 184 л.с. С полным приводом машина хорошо берет старт и разгоняется до сотни за 9,6 секунды.



«Спортейдж» на спорте


Разгон лишен какого-то особого драйва и эмоциональности, но имеется приятная подзвучка от мотора, который до 3 тысяч оборотов урчит как 6-литровый агрегат. Затем тональность урчания меняется, но в любом случае двигатель не истерит и не раздражает водителя — моторный отсек хорошо изолирован.



«Спортейдж» на спорте


Можно отметить адекватную связку чуткой педали газа и автоматической коробки. Задержек в реакции на педаль практически нет, при нажатии в пол автомат расторопно скидывает сразу две передачи вниз и позволяет чувствовать себя уверенно на обгонах.



«Спортейдж» на спорте


Шумоизоляция здесь среднего уровня. Доносится какой-то фон из багажника, есть шум от набегающих воздушных потоков. А вот колеса (Michelin) не досаждают своим гулом, то ли резина хороша, то ли над арками тщательно поработали.



«Спортейдж» на спорте


Подвеска кроссовера передает в салон все стыки и ямки на асфальте. За пределы комфортных ощущений от езды это не выходит, но хотелось бы чуть более деликатной обработки неровностей.


«Спортейдж» на спорте


Руль в меру расслаблен, на высоких скоростях хочется большей упругости в околонулевой зоне. В целом автомобиль адекватно управляется и не пугает кренами.



«Спортейдж» на спорте


Sportage неплохо себя чувствует на бездорожье, в снегу. Застрять здесь помешают сравнительно короткая колесная база и небольшие свесы, хотя клиренс всего 17,3 сантиметра.



«Спортейдж» на спорте


Полный привод в автомобиле реализован на основе муфты, которая подключает заднюю ось при пробуксовке передней. Но можно воспользоваться специальной кнопкой блокировки и распределить тягу по осям равномерно — тогда внедорожные возможности машины несколько увеличатся.



«Спортейдж» на спорте


В 30-сантиметровом снегу Sportage чувствует себя как рыба в воде, нет даже намека на возможность застрять. Главное — отключить полностью систему стабилизации, которая здорово душит двигатель.



«Спортейдж» на спорте


Так получилось, что по популярности Sportage в Новосибирске опережает всех конкурентов в этом сегменте. За 9 месяцев 2018 года был продан 251 экземпляр модели. Для сравнения: Toyota RAV разошелся в количестве 244 штук, Mazda CX-5 — 227 штук, Nissan X-Trail — 225 штук.



«Спортейдж» на спорте


Стоит обновленный Sportage от 1 329 900 рублей — это 2-литровый мотор с механикой и передним приводом. Такая комплектация, как у нас, обойдется уже в 2 089 900 рублей. Ну а что-то среднее, сбалансированное для жизни в городе можно купить примерно за 1,7–1,8 миллиона рублей.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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