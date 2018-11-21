«Таких зарплат нет нигде»

Юрию 37 лет, с 2016 года он работает на вахтах

Житель Новосибирска Юрий Г. уже третий год работает на Севере вахтой. График его работы, как и сама работа и климат — максимально суровые, но, как признаётся Юрий, затягивает, да и его зарплате позавидуют сотни новосибирцев, сидящих в офисах. Мужчина приехал в Новосибирск с Украины после начала вооруженного конфликта в 2014 году, где работал в полиции, а теперь считает, что работа на Севере гораздо интереснее, и возвращаться на обычную работу с графиком 5/2 не собирается. Юрий рассказал обозревателю НГС, как живётся вахтовикам на Севере, сколько удаётся заработать и почему променял работу в уголовном розыске на леса, болота и трубы.





Знакомый предложил





Началось всё с переезда. Я оформил временное убежище и стал участником программы «Соотечественник». Я уехал оттуда, потому что или одни придут, скажут: «Давай за нас», или другие придут: «Давай за нас». Воевать не было желания. Переехал в Новосибирск, потому что сам захотел — просто ткнул пальцем в карту России, почитал в «Википедии», что такое Новосибирск, и приехал. Потом брат с семьёй сюда переехал тоже.





На Украине моя последняя должность была замначальника по производству, мы изготавливали вагоны для машиностроения. А до это работал в полиции оперуполномоченным. Я уволился в 2008 году, а потом на заводе работал. У меня непосредственно юридическое образование, и к строительству имею отношение разве что благодаря опыту работы на заводе, то есть я понимаю чертежи, я нормальный управленец, работаю с людьми, с коллективом.





В Новосибирск приехал — сначала в стройку залез, бригадиром работал. Потом работал на заводе, он на ОбьГЭСе находится. Когда получил паспорт, там были социальные условия: нужно было работать и получать доход. Потом познакомился с людьми, которые на вахту ездят. Созвонился со знакомым — он предложил вакансию инженера по комплектации вахтовым методом, и я поехал в Якутию. Это было в 2016 году в конце лета. Потом поехал мастером на другой участок работать, начал повышать свои знания, умения на практике, как говорится. Я и начальником участка работал, а последняя моя должность — производитель работ, прораб.





Вахтовики обычно работают по два месяца, а потом месяц отдыхают





Чтобы работать на Севере, нужно пройти медкомиссию. Это было первым требованием, а вторым — прохождение психиатрической экспертизы. Это тоже требование работодателей, которые в условиях Крайнего Севера работают. Последним местом моей работы была Амурская область. Это не Заполярье, но она приравнена к условиям Крайнего Севера. Туда такие же требования по здоровью.





На месте





В первый раз я уехал в сентябре, а приехал в декабре — под Новый год. Учитывая, что на эту работу меня пригласил знакомый, я и решил сразу на четыре месяца ехать, чтобы посмотреть, что и как. Мы с ним работали вместе, только он был руководителем проекта — это основной человек после генерального директора организации. Контингент такой, что люди полжизни отъездили на вахтах, побывали в странах разных, потому что Россия тянет газ везде. Есть подрядчик, есть заказчик, они интересуются у работников, кто где работал, с какими людьми, ищет, с кем пересекались, чтобы понимание было, что человек умеет делать и стоит ли его контролировать.





График работы вахтовым методом подразумевает два месяца на работе и один месяц дома.





В субботу сокращённый день, в воскресенье выходной день. А так с утра до вечера — с 8:00 и до 20:00 с обеденным перерывом в час. Приехал я дней за 10 до начала работы, там человека нужно было сменить. Он меня в курс дела ввёл, показал, рассказал. Я вник в работу быстро и начал работать инженером по комплектации.





Я работал в Якутии, под Ленском — мы там линейный трубопровод строили. Потом Тас-Юрях — там строили центральный пункт сбора нефти, резервуарный парк с четырьмя ёмкостями. Это была частная нефтяная компания, они купили месторождение нефтяное и обустроили там всё, добывают нефть, продают её и гонят по трубам. Потом я уехал уже в Амурскую область, но уволился из организации — мне немного не понравилась организация их работы. Там объект находится в 20 километрах от космодрома Восточный. Это была газораспределительная станция, от неё уже по близлежащим посёлкам и городам должна идти газификация и к непосредственно космодрому, и к городку Циолковского, где живут работники космодрома.





В основном мы живём в вахтовом городке — это вагончики по восемь, по шесть человек. Баня, столовая отдельно. Организации разные — вагончики разные. Есть вагончики по два и четыре человека с душем. Блюда в столовой каждый раз разные, выбор есть: гречка, рис, макароны, пюре, гуляш, мясо, котлеты, курица... Типичная столовая, повара тоже наёмные. Есть спортзал. По табелю есть выходные, но мы людям даём меньше отдыхать, потому что сроки зажимают, и приходится и в субботу выходить поработать, и в воскресенье. Смотря какой участок: бывает, что люди работают и день, и ночь — в три смены. Хорошо, если объект недалеко от городка находится, там, 3–4 километра. А бывает, если ты на линейном трубопроводе работаешь, можешь уехать километров за 15 от городка.







Юрий много времени проработал на месторождениях нефти и газа





Много свободного времени нет. Люди приезжают с работы: они в баню сходили, в душ, в столовую, у кого телевизор, у кого ноутбук, кто в карты играет, кто в нарды. С семьёй общаемся по интернету: здесь интернет всегда нужен, потому что это связь с организацией, с заказчиками — это электронная почта по-любому нужна.







Несмешная зарплата





С тем учётом, что компания тебя одевает, обувает, кормит, проживание обеспечивает в вахтовом городке, — зарплата достойная. То есть домой ты привозишь чисто зарплату и никуда не тратишься, кроме личного вроде мыльно-рыльного, печенья, чая, сигарет купить. Еду тебе на вертолёте раз в две недели забрасывают.







Дорогу тоже оплачивают, а добираемся по-разному. Был в Томской области на Васюганских болотах. Мы выехали в Томскую область на автобусе до вертолётной площадки, потом нас забрал вертолёт, минут 40 мы на нём летели, приземлились. Дальше уже на машинах доехали. Это обустройство месторождения было. Это был первый случай, когда я летал на вертолёте. По зиме опять же он мало того, что пассажиров везёт, он ещё и груз везёт, продукты питания. Пассажиров берут уже дополнительно. По зиме их на снегоходе ещё можно доставить, там болота замёрзшие, а не по зиме — только вертолётом.





Тяжеловато, но люди все прекрасно понимают, зачем они едут. Сварщики, монтажники, водители, машинисты и прочие приезжают сюда из разных городов.





Таких зарплат для них нет нигде, кроме как на вахте.





У меня зарплата 100 тысяч в месяц. Если два месяца работать и один отдыхать, то, получается, я 200 тысяч привожу на три месяца. Это в среднем 70 тысяч в месяц, но зато я её привожу целиком. Тяжело не тяжело... Понимание есть, что два месяца работаешь, зарплату привозишь гораздо больше, чем средняя по Новосибирску. Прораб на обычной стройке в городе — у него зарплата 60 тысяч за месяц. И то же самое работать на улице, то же самое с людьми постоянно общаешься. Это ты на проезд потратил, это на питание потратил в течение месяца, и что ты себе оставишь? Это смешно.





Нашёл себя





Я нашёл себя в этой сфере. Почему в полицию не пошёл? Да неинтересно в полиции работать. Тем более по сравнению с тем, что раньше было. Сейчас каждый человек в разговоре с полицейским готов тебя в чём-то упрекнуть, а когда что-то случается, куда ты звонишь? В полицию. Неблагодарная работа это.







Крепкий мороз и метель часто тормозят работу





Здесь на работе, когда строишь, соединяешь две трубы, переход через дорогу, через реку... — ты понимаешь глобальность этого строительства. Это не просто так, взять и сварить трубу, замотать её чем-то, как многие люди думают. Это нужно её полностью электрифицировать, чтобы она сигналы принимала, заземление сделать, электросъёмники... там очень много нюансов. Мы ещё прокладывали трубы через реки и ручьи, там ручьёв много. Это испытания провести нужно, местную администрацию предупредить нужно, чтобы дороги какие-то перекрыли.





Природа разная. Всё красиво, но всё опасно. В Якутии летом был — есть такие места, что связь пропадает, и, кроме спутникового телефона, там ничего не ловит, а спутникового телефона у нас не было. Машина если поломается, ты должен её отремонтировать и ехать дальше. По зиме если машина застряла, по-любому встречная машина остановится, спросит, потому что это холода, там замёрзнуть запросто можно. Мы работали в Ленске, там река Лена. Лёд наращивают, наливают воды, и мы по зимнику передвигаемся на машинах.





Люди, бывало, и погибали, и замерзали.





А так, Якутия — это подъём-спуск, подъём-спуск, овражистая местность, спуски опасные. Тяжеловато передвигаться там по зиме. По лету ручьи могут разлиться, вода подняться. Мы в Тас-Юрях когда работали, пошла вода с гор. Утром ехали — дорогу размыло, обратно ехали — на одном мосту уже вода, а второй мост смыло.





Если в городе подвернётся достойная работа, то можно работать и в городе, но я сомневаюсь, что такая работа найдётся. Опять же, в городе я уже не пойду меньше чем за 100 тысяч зарплаты. За 80? Конечно, нет, мне не интересно.





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