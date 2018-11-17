С новым штрафом! Новые законы, которые изменят жизнь водителей

Получать штрафы станет ещё неприятнее: деньги с неплательщиков будут взыскивать в конвейерном режиме





В конце осени появились сразу несколько проектов по изменению законодательства, которые отразятся на автомобилистах. В их числе — упрощённая схема взыскания штрафов, штраф за опасное вождение и ужесточение контроля за водителями, которые ездят без полиса ОСАГО.







Штрафы спишут прямо со счёта







В новой редакции закона об «Исполнительном производстве» предусмотрена упрощённая процедура взыскания долгов по мелким штрафам — тем, что не превышают 3000 рублей. И как раз в эту сумму укладывается большинство штрафов, которые автомобилисты получают с камер фотовидеофиксации нарушений.







После получения постановления автомобилисту дают 10 суток на оспаривание штрафа и 60 — на оплату. Затем дело передают приставам, но сейчас процедура взыскания достаточно громоздка.







Упрощённый порядок позволит не возбуждать исполнительное производство: приставы смогут списать нужную сумму с банковского счёта должника, уведомив его традиционным образом (письмом), а в перспективе — через портал госуслуг или СМС.







Но есть ещё одна важная деталь: штраф взыщут вместе с исполнительским сбором, который составляет минимум 1000 рублей.





Ожидается, что новая система заработает с середины следующего года.







Опасное вождение оценили в 5000 рублей







В Госдуму внесли законопроект ГИБДД, предусматривающий штраф 5000 рублей за «опасное вождение». Запрет на такую езду содержится в правилах с 2016 года, но до сих пор за это не наказывали. Принимать решение о наказании будет не инспектор ГИБДД, а начальник его подразделения. Инспектор лишь соберёт необходимые доказательства правонарушения и передаст их руководителю: похожая «командная цепь» сейчас работает, например, при наказании водителей, выехавших на встречную полосу.







До сих пор непонятен механизм фиксации опасного вождения, которое, по сути, является совокупностью манёвров, например слишком частых и необоснованных перестроений или торможений.









Знак «Шипы» признали бессмысленным и оставили в силе







В МВД в очередной раз подтвердили ненужность знака «Шипы». Но разработанный ещё летом законопроект об отмене этого знака так и не принят Госдумой, а значит, формальная необходимость обозначать машину на шипованной резине остаётся — штраф составляет 500 рублей.







Но разъяснение МВД как минимум намекает, что кампаний по отлову нарушителей такого рода этой осенью не будет.







Зимние шины сделали обязательными (почти)







В новой редакции регламента «О безопасности колесных транспортных средств» есть требование использовать с декабря по февраль только зимние шины. Касается оно легковых автомобилей, легких грузовиков (до 3,5 тонны) и микроавтобусов (до 8 мест).







Правда, аналогичного требования в ПДД нет, равно как не предусмотрено наказание в КоАП, то есть рычаги воздействия на водителей отсутствуют.







Впрочем, изменение в регламенте может быть первым этапом введения полноценного запрета. Ранее неоднократно обсуждался штраф в 2000 рублей за езду на несезонной резине.







Класть асфальт разрешили в мороз и под дождём







Один из любимых сюжетов наших читателей: заснять ремонт дороги в плохую погоду. По данным газеты « Известия », Росавтодор в своих рекомендациях дорожникам одобрил подобные работы при незначительных осадках (до 5 мм в сутки) и в морозы (до –10 градусов). Но подчеркнул — только при соблюдении технологии, которая может подразумевать не только расчистку места, но и, например, его сушку и разогрев.







Кстати, осадки до 5 мм за сутки эквиваленты дождю или снегопаду средней интенсивности.





В принципе, действительно существуют технологии дорожного ремонта при отрицательных температурах. Например, холодный асфальт используют до –20 градусов, литой требует потепления до –10 градусов. Но есть и риск, что инструкцию Росавтодора дорожники поймут как индульгенцию на укладку асфальта прямо в лужи.







Новый ГОСТ урезал ямы







Обязательным к применению стал новый ГОСТ Р 50597–2017 , который сменил устаревший норматив 1993 года. Изменений много, например, сократился размер допустимых выбоин: предельная длина и глубина остались прежними (15 и 5 см), но ширина сократилась с 60 до примерно 40 см. Примерно, потому что в новом ГОСТе прописана предельная площадь выбоины в 600 квадратных сантиметров.







Значимы ли ГОСТы для автомобилистов? Да, например, в случае аварии из-за плохих дорог с их помощью оценивают дорожные изъяны. Проверять дороги на соответствие нормативам может и дорожный надзор ГИБДД.





Площадь ям на дороге ограничили, но при условии, что их глубина превышает 5 см





Накануне зимы важен и раздел нового ГОСТа, который предписывает убирать рыхлый снег с крупных магистралей в течение трёх часов, на небольших дорогах — в срок до 12 часов. Зимний накат нужно устранять за пять-шесть часов: кстати, это требование — одна из причин использования соли и прочих реагентов.







Камеры оштрафуют за езду без страховки







В ноябре новая технология отлова «безосажных» заработает в Москве, а затем её распространят на всю Россию. До сих пор остаётся неясным вопрос о том, сколько раз в сутки владелец автомобиля без ОСАГО может получить штраф в 800 рублей. Если власти используют экстремальную интерпретацию КоАП, наказываться будет каждый проезд под камерами фотовидеофиксации, хотя не исключено, что частоту штрафов ограничат разумной величиной, например не более одного в сутки.





Реформа ОСАГО откладывается







Запланированное на осень повышение тарифов ОСАГО не состоялось. Вероятнее всего, его перенесут на следующий год. Д етали реформы ОСАГО стали известные ещё летом: предполагается существенное расширение тарифного коридора, а также изменение принципов расчёта. Например, появится большее число градаций по стажу и возрасту, а со временем исчезнет территориальный и мощностные коэффициенты.









Возникшую паузу страховщики и законотворцы активно используют для информационной артподготовки, убеждая автомобилистов, что реформа — в их интересах. Так, президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил, что для 80% автомобилистов стоимость полисов останется на прежнем уровне или сократится, а резкое удорожание страховки ждёт лишь 5% наиболее аварийных водителей.







Одно из предложений — введение нового коэффициента, который учтёт частоту грубых нарушений.







Техосмотр станет индивидуальным







Ещё одна поставленная на паузу инициатива — возврат полноценного техосмотра. Но власти вынашивают даже более грандиозную идею индивидуального техосмотра, пишет « Коммерсантъ ». Это станет возможно после перехода России на электронные паспорта транспортных средств, которые станут обязательными в следующем году.







Электронный паспорт хранит «историю болезни» автомобиля, поэтому, например, машины с большим пробегом или часто попадающие в аварии обяжут проходить техосмотр чаще раза в год.