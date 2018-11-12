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Ночной полёт «Лэнд Ровера»

Механик на угнанном джипе протаранил остановку — он катал друзей и не справился с мощной машиной

Водитель не справился с управлением и врезался в остановку
Водитель не справился с управлением и врезался в остановку

Сегодня ночью «Лэнд Ровер» снёс остановку и киоски возле универмага «Калининский». По словам очевидцев, водитель машины пытался покинуть место ДТП, но в автоинспекции пояснили, что он был госпитализирован. В тот же день в полицию с заявлением об угоне обратился владелец автомобиля — мужчина считает, что за рулём во время ДТП находился работник СТО, который взял его машину, чтобы покататься с друзьями по городу. Корреспондент НГС пообщалась с владельцами станций технического обслуживания и выяснила, как они защищают автомобили клиентов и почему не в каждой СТО готовы возместить ущерб хозяину автомобиля. Почему в Новосибирске подобные угоны происходят реже, чем в столице, и как нечистые на руку сотрудники СТО могут помочь угонщикам — читайте в материале обозревателя НГС.


ДТП произошло в 2:35. Прежде очевидцы сообщали, что водитель сбежал с места ДТП, но позднее в автоинспекции пояснили, что он был госпитализирован.


«Водитель вылез из машины, он шатался, скорей всего, был пьян, почти не соображал, — рассказала корреспонденту НГС свидетель ДТП Людмила. — Он когда понял, что совершил, попытался убежать, но далеко уйти просто не смог. Его в итоге прям оттуда увезли на скорой». 


В отделе ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС пояснили, что 33-летний водитель был действительно доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и переломом грудного позвонка, водительского удостоверения у мужчины нет. Известно, что за рулём в момент ДТП находился не собственник автомобиля.


По словам очевидцев, в машине находились ещё два человека — парень и девушка. В ГИБДД уточнили, что пассажиры получили ушибы и тоже обратились к врачам. 


Родственник владельца автомобиля рассказал корреспонденту НГС, что автомобиль угнал работник СТО, — собеседник считает, что мужчина взял «Лэнд Ровер», который оставили в мастерской, чтобы покататься с друзьями. Сам владелец автомобиля отказался общаться с корреспондентом НГС, заявив, что делом сейчас занимается полиция. 


«В момент, когда было совершено ДТП, автомобиль официально в розыске не числился, — подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Собственник автомобиля обратился в полицию после того, как на его автомобиле было совершено ДТП». В ведомстве добавили, что в настоящее время сотрудники полиции выясняют, какое отношение водитель имел к владельцу автомобиля и как у него оказалась машина. На сегодняшний дел уголовное дело в отношении пострадавшего водителя пока не возбуждено. 


Если вина водителя будет доказана, то ему грозит уголовное дело по ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) — ночному гонщику грозит до пяти лет лишения свободы. 


СТО, в которой, по словам родственников владельца машины, находился «Лэнд Ровер» перед ДТП, располагается на улице 25 лет Октября. Мастерская сегодня закрыта. В соседней СТО корреспонденту НГС рассказали, что центр не работает с самого утра. 


Сервисный центр, в котором, по некоторым данным, работал угонщик машины, закрыт с самого утра
Сервисный центр, в котором, по некоторым данным, работал угонщик машины, закрыт с самого утра


«И это уже странно, — пожимает собеседник плечами. — Потому что раньше они работали каждый день, открывались рано утром, что бы ни случилось. Там двое парней работают. Один плечистый такой, у него есть жена и дети. А второй высокий, обоим лет по 30. Я слышал, что говорят, что там один из них покатался без прав и на чужой машине. Не знаю, насколько это правда». 


Связаться с владельцем СТО у корреспондента НГС не получилось — номер, указанный на стене автомастерской, не отвечал весь день; по номеру, который, по словам источника НГС, принадлежит лично владельцу мастерской, на звонок журналиста ответил мужчина — он подробно расспросил о цели звонка, а потом заявил, что ни к какой СТО отношения не имеет.


Руководитель федеральной сети FITService Данил Соловьёв считает, что подобный случай мог произойти только в мелкой мастерской — потому что в крупных компаниях, по его словам, тщательней относятся к подбору сотрудников. 


«Персонал, который устраивается, проходит проверку: как психологическое тестирование, так и на предмет уголовных дел и подобных выходок, включая проверку ещё и у нарколога и психиатра, — пояснил Соловьёв. — В обязательном порядке человек проходит тестирование. Второе — это средства контроля на самой СТО. У нас камеры видеонаблюдения, сдача смен вечерняя по фотоотчётам, что все машины находятся на месте. Сверка автоматической системы сигнализации, что все автомобили, которые нам сдали клиенты, находятся у нас и никуда не выехали. Аккумуляторы отключены, сейфы закрыты. Ключи от автомобилей находится в сейфе закрытом, чтоб никто из этого сейфа не мог ключи взять». 


С этим мнением не согласен владелец небольшой СТО по ремонту автомобилей в Калининском районе Сергей Иванов — мужчина уверен, что в мелких организациях к подбору персонала относятся более тщательно, потому что владелец должен доверять своим работникам. Без этого работу в маленькой СТО выстроить невозможно. 


«Такие вещи происходят в больших компаниях, — считает Иванов. — Хотя это прежде всего зависит от самих людей. У меня такого не произойдёт — если машина остаётся здесь на ночь, то станцию закрываю только я, ключи только у меня, я сдаю под охрану. Я, честно говоря, не допускаю в голове такой ситуации, настолько уверен в своих людях. Я же вижу, кто со мной работает». 


Соловьёв уверен, что не каждая СТО может возместить собственнику автомобиля стоимость имущества в случае угона. 


На сторону клиента в таких ситуациях становятся только крупные компании, потому что имидж известным предприятиям обычно дороже стоимости самого дорогого автомобиля. 


«А взять какой-нибудь маленький сервис, с которого угнали эту машину и разбили, что владельцу остаётся делать перед клиентом? — недоумевает эксперт. — Закрыться и спрятаться. Не потому что он плохой, просто у него возможности нет. А у крупной компании всегда возможности есть. Если в спорной ситуации компания встаёт на сторону клиента — то это надёжная компания». 


Старший специалист новосибирского филиала компании «Цезарь-Сателлит» Игорь Арганов считает, что для Новосибирска подобные угоны скорее единичные случаи, подобное чаще происходит в европейской части России, так сложилось исторически. 


«Как правило, это мелкие станции, где другой идёт кадровый отбор и есть вероятность того, что там работают менее квалифицированные специалисты, — рассуждает Арганов. — Но опять же человеческий фактор не стоит исключать в любом случае». 


Мужчина пояснил, что недобросовестные работники СТО могут делать и более опасные вещи, в частности готовить машину к угону — к примеру, сделать дубликат ключей. На всякий случай эксперт советует перевести машину в сервисный режим. 


«Если владелец машины обращается на СТО и при этом не хочет рисковать, что его автомобиль могут подготовить к угону, — то ему надо перевести автомобиль в сервисный режим, — подчеркнул собеседник. — Когда владелец отдаёт автомобиль третьим лицам, всегда надо ставить такую систему. В данном случае, если бы стояла эта система, специалисты бы увидели, что машина перемещается, попытались бы дозвониться клиенту. Если клиент не взял трубку и не подтвердил, что за рулём находится он, то специалисты бы дистанционно заблокировали двигатель и выслали группу для задержания». 


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