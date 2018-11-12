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Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus

На BMW вас будут больше уважать, а новый Lexus NX не станет ломаться

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — кроссовер Lexus NX, самый компактный в модельном ряду Lexus. Автомобиль размером с Toyota RAV4 является и самым доступным кроссовером Lexus, прикоснуться к премиальной мечте можно в среднем за 2,5 миллиона рублей. За эти же деньги на вторичке продается более мощный и вычурный BMW X6. Оба автомобиля отчасти схожи в том, что их активно используют женщины. Подробнее о выборе из этих двух моделей — в обзоре НГС.АВТО.


Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus


Мы подберём для сравнения Lexus NX в средней версии. Это будет автомобиль с 2-литровым атмосферным 150-сильным двигателем, полным приводом и вариатором CVT. Комплектация Progressive включает в себя литые колёсные диски, светодиодные фары и задние фонари, автоматический корректор фар, омыватели фар, подсветку поворотов, рейлинги на крыше, датчики света и дождя.



Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus


Машина имеет электроусилитель руля, антипробуксовочную систему, систему курсовой устойчивости, систему старт/стоп, круиз-контроль, контроль давления в шинах, систему помощи при старте в гору. Подушек безопасности восемь: фронтальные, боковые, коленные, шторки. 



Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus


Кожаный салон, премиальные материалы, кожаный руль с обогревом, климат-контроль, система бесключевого доступа. Двигатель запускается с кнопки, есть передние и задние парктроники, а также камера заднего вида. Мультимедийная система имеет 8-дюймовый сенсорный экран и сенсорную панель управления Remote-Touch. 



Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus


Длина Lexus NX составляет 4640 мм, объём багажника 500 литров. Багажная дверь имеет электропривод. Клиренс кроссовера — 18,5 сантиметра.



Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus


В нашей версии NX не слишком расторопный — до сотни разгоняется за 12,3 секунды. Зато заявленный расход топлива в городе всего 9 литров на 100 километров пути. В общем, надёжный, в меру щегольский городской автомобиль с полным приводом как для одиночной, так и семейной езды. Его стоимость 2 628 000 рублей.



Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus


За эти же деньги на вторичке можно найти BMW X6 2014 года выпуска, но первого поколения, хоть и рестайл. Этот автомобиль на класс выше, а премиальность марки BMW ценится выше премиальности Lexus — всё-таки это настоящая немецкая порода, а не Toyota. У нас будет начальный 3-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 306 л.с. Разгон до сотни — 6,7 секунды, вдвое быстрее соперника. Привод, разумеется, полный, а коробка — автомат.



Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus


BMW X6 оснащён литыми дисками, биксеноновыми фарами с омывателями, системой рекуперативного торможения, антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости, парктрониками, камерой заднего вида.



Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus


Салон кожаный, руль кожаный с обогревом, подогреваются передние и задние сиденья. Есть кнопка запуска двигателя, климат-контроль, круиз-контроль, электропривод сидений, мультимедийная система с сенсорным экраном и шайбой управления, 6 подушек безопасности. 



Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus


X6 просторней соперника, его длина 4877 мм, однако на задних местах может быть тесно из-за эффектного купеобразного ската крыши. Объём багажника 525 литров, дверь оснащена электроприводом. 



Старьё бьёт новьё: крутой BMW X6 против самого маленького кроссовера Lexus


Для содержания X6 понадобится больше денег. Здесь выше расход топлива — 13,2 литра на 100 километров. Сошедший с гарантии автомобиль, возможно, придётся ремонтировать за свой счет, менять расходники и узлы подвески, исчерпавшие свой ресурс. Зато какое удовольствие от вождения и какое уважение в городском потоке. 


Итак, за 2,6 миллиона рублей мы можем приобрести новый японский премиум на гарантии с очень хорошим оснащением и высокой ликвидностью. Либо посмотреть на ещё свежий 4-летний немецкий премиум с высокими динамическими характеристиками, отличной управляемостью и эффектным внешним видом. Что выбрать — решают читатели НГС. 


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  • Новый Lexus NX
  • 4-летний BMW X6
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