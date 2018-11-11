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Бизнес в декрете: дело пошло в гору

Сибирячки создали фирму, которая помогает сбежать из города с детьми — их папы от того в шоке

Как правило, туры для всей семьи организовывают летом — участники едут на Алтай
Как правило, туры для всей семьи организовывают летом — участники едут на Алтай

Екатерина Щербак работала в рекламном агентстве, после занималась кофейным бизнесом — у неё есть несколько точек с кофе навынос, а потом родила и столкнулась с тем, что сложно найти интересный отдых для семьи с маленьким ребёнком. Её подруга тоже родила, поэтому они вместе три года назад решили создать бизнес в декрете — проект «Папамаматур», который предполагает насыщенную программу для активного и познавательного отдыха вместе с детьми. Это туры на Алтай и по Новосибирской области, которые проходят, как правило, летом и включают в себя мастер-классы, игры и так далее. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у Екатерины, как можно построить бизнес без вложений, почему в турах нет нянь, насколько сложно найти базу на Алтае и что они делают в нетуристический сезон.

Проект «Папамаматур» растёт вместе с детьми его создательниц: ребёнку Екатерины Щербак 2,5 года, сейчас она в ожидании второго, а у её подруги трое детей разного возраста — правда, недавно она с семьёй переехала из Новосибирска в другой город. Поэтому Екатерина ищет себе партнёра, который занимался бы творческой частью, а она — бизнес-процессами. Недавно она продала франшизу своего бизнеса (хотя предпочитают называть это маркетинговым планом) в Москву, где летом тоже запустится такой проект.


Идея проекта зародилась три года назад, потому что для Екатерины стал актуальным вопрос отдыха с детьми: «Я активная мама: мы съездили в одно место, в другое. Природа красивая, всё хорошо, но день-два — и заняться нечем. Дальше одно и то же. Мне казалось, что пока они маленькие, весь отдых с детьми скучный, например качать ребёнка на качелях где-нибудь на Алтае. К тому же кто бы что ни говорил, но когда ты с ребёнком, то привязан ко сну, питанию, поэтому не можешь на целый день уехать в горы, на экскурсию», — вспоминает Екатерина.


Екатерина Щербак со своим ребёнком
Екатерина Щербак со своим ребёнком


Но организовать первый тур на Алтай было непросто: Екатерина до сих пор не понимает, как они набрали людей, потому что о них не было нигде информации, только страница в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с фотографиями из интернета. Они начали готовиться практически за год, очень долго искали базу и не знали, что там должно быть, чтобы повезти туда большую толпу с детьми.


«Конечно, можно выбрать первую попавшуюся, лакшери, но мы хотим удобную с хорошим соотношением цены и качества. Например, есть много дешёвых баз на берегу Катуни, но мама не может постоянно смотреть, не уплыл ли её ребёнок. Поэтому параметров много. Нужно найти базу, договориться с ней, собрать примерно за полгода предоплату с людей — мало того что человек нас не знает, так ещё и должен заранее внести деньги. А базы идут на очень хорошие скидки, когда ты заранее платишь. Мы понимаем, что для семей это круто. А вообще в сезон цены на Алтае становятся всё выше и выше», — поясняет Щербак.


На базе, которую они в итоге выбрали, не было питания, поэтому Екатерина три раза в день ежедневно ездила со своим ребёнком в соседнее кафе и забирала там завтрак, обед и ужин. С этого года у них уже есть кухня.


Дети и родители постоянно чем-то заняты — так расписана программа тура
Дети и родители постоянно чем-то заняты — так расписана программа тура


«Мы уже тёртые калачи, поэтому сейчас всё предусмотрели, даже территорию. А в первом туре было много косяков, конечно, видимых для нас. Маленькая территория, слышимость домов у бассейна и так далее. Но всё равно всё прошло так круто, что мы поняли, что нужно продолжать. Ни у кого не было замечаний», — радуется она.


Концепция «Папамаматура» — это отдых с детьми, а не от детей, поэтому там нет нянь, и это путешествия, в которых папы и мамы всё время чем-то заняты. 


Инициаторы проекта хотят показать семьям, что с детьми тоже можно отдыхать и творить. Главное — хорошо спланированная программа.


В ней применяется вальдорфский подход (например, использование натуральных сезонных материалов). Программа предполагает не только мастер-классы, которые, по мнению Екатерины, и так можно найти в городе, — в ней есть ещё экскурсии, дворовые игры, рыбалка, походы в баню, массажи, консультации психологов, стилистов и так далее. В каждом туре есть своя программа и своя тема.


Младшие дети быстрее развиваются со старшими — часто родители отмечают это в отзывах после поездок
Младшие дети быстрее развиваются со старшими — часто родители отмечают это в отзывах после поездок


«Например, этим летом у нас было "Путешествие в царство золотой рыбки" — в течение всего отдыха мы что-то творили по теме, например плели сети, делали медуз, русалок, бомбические плоты и в конце — представление. У нас всё расписано по дням, поэтому не бывает такого, что не знаем, чем заниматься. Только можем спросить у деток, что они больше хотят делать: это или это. Я всегда подбираю такую программу, которая мне самой была бы интересна и подходит по возрасту моему ребёнку», — говорит Екатерина Щербак.


Она объясняет, что программа строится таким образом, что дети не мешают. «Днём — творчество всей семьёй, вечером, когда мамы заняты женскими делами, папы, например, с детьми носятся, играя в дворовые игры — казаки-разбойники, а также футбол, волейбол. В этом году была семья с четырьмя детьми разного возраста. Приятно смотреть, какие они счастливые. Есть жизнь после трёх!» — шутит создатель проекта.


Екатерина рассказывает, что иногда на первоначальном этапе больше сомнений бывает у пап, потому что они не знают, чем будут там заниматься: 


«Папы, конечно, первое время брыкаются и узнают, будет ли пиво, будет ли рыбалка. В этом году вообще многие не хотели ехать, если не будет трансляций чемпионата мира по футболу. 


Пришлось с базой договариваться: нам повесили огромный телевизор, и мы смотрели матчи. После заката, конечно, папы занимаются своими делами».


Практически все семьи ездят на машинах, но в каждом заезде есть пара семей без автомобиля, которых кто-то подвозит. «Поэтому мы всегда отвечаем, что решим в любом случае вопрос с доставкой. У нас есть общий чат, в котором всё обсуждаем. Иногда семьи объединяются и едут вместе от какой-то точки. Я тоже в этом году была без мужа и ехала с другой мамочкой на машине. Да, у нас "Папамаматур", но мой муж один раз был с нами в полноценном туре, но обычно приезжает на два-три дня. Если бы мой муж смог со мной ездить, возможно, идея проекта не зародилась бы: он на командировочной работе, я часто одна, поэтому есть время придумывать. Но без мужа бы ничего не получилось в любом случае», — рассуждает Щербак.


Екатерина Щербак поехала в первый тур с ребёнком, когда ему было восемь месяцев, сейчас она в ожидании второго ребёнка
Екатерина Щербак поехала в первый тур с ребёнком, когда ему было восемь месяцев, сейчас она в ожидании второго ребёнка


Организаторами и преподавателями выступают сами мамы — они же партнёры. По словам Екатерины, это бизнес без вложений, потому что она не платит преподавателям — это мамы, которые в чём-то специалисты, работающие по бартеру: они не платят за всю программу тура и ведут свои мастер-классы.


«Когда ты в декрете, всё равно социализация нарушается, а тут вспоминаешь, что вообще-то специалист по какой-то теме, можешь поделиться этим. Мамы-партнёры едут с нами отдыхать и они же являются тренерами по йоге, стилистами, психологами — ведущими мастер-классов. У нас была мама, которая вела танцы и йогу, при этом одна приехала с тремя детьми», — удивляется Екатерина, как она всё успевала.


Клиенты платят только за программу — 8–10 тысяч рублей на семью, независимо от количества человек. Проживание и питание на базе считается отдельно: кто-то хочет прожить в номере люкс, а кто-то в обычном домике.


В заезде участвуют, как правило, 15 семей с разным количеством человек в каждой
В заезде участвуют, как правило, 15 семей с разным количеством человек в каждой


«Это достаточно доступно для мамы и ребёнка: например, в этом году стоило около 20 тысяч — с проживанием, питанием и программой. Чаще всего едем на Алтай, несколько раз за лето в июне и июле, но была и Новосибирская область. Минимум по 15 семей в каждом заезде у нас. В августе, когда отпуск у пап заканчивается, мы собираемся с мамами», — описывает Щербак.


Екатерина вспоминает, что на последних нескольких турах к ним подключались до пяти семей, которые просто отдыхали на той же базе. Они видели проект и в итоге платили за программу, присоединялись.


«Мы сделали вывод, что нужно на базах размещать информацию тоже. Это подтверждает нашу идею о том, что отдых всё равно становится скучноватым. Вроде бы приехали всей семьёй, всё хорошо, но чего-то не хватает. Конечно, есть семьи, которые приезжают побыть в тишине. Но как с ребёнком побыть в тишине?! Ему же постоянно нужно что-то делать: "Мам, пойдём качаться, пойдём снег копать"», — смеётся Екатерина.


По вечерам в программе есть сборы у костра
По вечерам в программе есть сборы у костра


Авторы проекта считают, что оптимальная продолжительность тура — семь дней: 10 много, а пять мало, особенно если первый и последний проходят в сборах. Обычно они устраивают два сезона подряд, поэтому есть участники, которые остаются на оба.


В середине года, в нетуристический сезон, Екатерина старается придумывать какие-то другие проекты в городе.


Сейчас Екатерина продумывает проекты для зимнего времени 
Сейчас Екатерина продумывает проекты для зимнего времени 


«Сейчас наступила зима, мы долго думали, что делать, и придумали гаражную распродажу в конце ноября. Там мамочки вместе с детьми смогут провести полезно время: лекции, детский театр, а самое главное — благотворительная распродажа вещей с участием "Солнечного города". У многих есть даже новые вещи с бирками, которые не успели поносить», — делится планами Щербак.


Сейчас Екатерина думает впервые сделать новогодний тур для тех, кто не захочет все праздники проводить дома: «Люди стали другими: никто не пьёт 10 дней», — резюмирует она.


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