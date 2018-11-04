«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё

Lexus с идеальным номером встал у инвалидного знака, и что творится возле НГУ в Академгородке

В новом, 97-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Лексусы» и «Рендж Роверы» паркуются на инвалидных местах, соседи притирают друг друга на стоянке во дворе, и что творится перед главным корпусом НГУ.





Открывает выпуск Lexus c практически идеальным номером В888ВВ. Он уютно примостился рядом со знаком «Инвалид».













«От наглости такой можно дар речи потерять. Осталось на тротуар БЕЛАЗ поставить и в аккурат в двух метрах буквально от окон», — возмущена читательница Наталья.













Перегородил пешеходную дорожку.













«И даже если очень захотелось водителю припарковаться именно на этом месте, ничего не мешает парковаться, не заезжая на тротуар. Но вот этому чудаку почему-то надо так», — сообщает Оксана.















Вот как можно занять сразу два инвалидных места.













«Около дома ЖК "Марсель" есть вот такие автохамы», — пишет нам читательница Евгения.















Выкатали газон до голой земли.













Здесь газон еще живой.













«На парковке около нового корпуса НГУ сделали настолько мало парковочных мест, что особенно несчастным водителям приходится парковаться прямо перед крыльцом», — рассказывает Сергей.















Еще один джип с номерами ВВВ.















Такое ощущение, что этот значок обозначает не место стоянки для инвалидов, а места для «Рендж Роверов».









«Каждый день человек ставит свой автомобиль по диагонали, притом что это затрудняет посадку в рядом стоящие автомобили. Возможно что у него со зрением проблемы, тогда как он получил водительское удостоверение?» — задается вопросом читатель Алексей.







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