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«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё

Lexus с идеальным номером встал у инвалидного знака, и что творится возле НГУ в Академгородке

В новом, 97-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Лексусы» и «Рендж Роверы» паркуются на инвалидных местах, соседи притирают друг друга на стоянке во дворе, и что творится перед главным корпусом НГУ.

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


Открывает выпуск Lexus c практически идеальным номером В888ВВ. Он уютно примостился рядом со знаком «Инвалид».



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


«От наглости такой можно дар речи потерять. Осталось на тротуар БЕЛАЗ поставить и в аккурат в двух метрах буквально от окон», — возмущена читательница Наталья.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


Перегородил пешеходную дорожку. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


«И даже если очень захотелось водителю припарковаться именно на этом месте, ничего не мешает парковаться, не заезжая на тротуар. Но вот этому чудаку почему-то надо так», — сообщает Оксана.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


Вот как можно занять сразу два инвалидных места.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


«Около дома ЖК "Марсель" есть вот такие автохамы», — пишет нам читательница Евгения.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


Выкатали газон до голой земли.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


Здесь газон еще живой.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


«На парковке около нового корпуса НГУ сделали настолько мало парковочных мест, что особенно несчастным водителям приходится парковаться прямо перед крыльцом», — рассказывает Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


Еще один джип с номерами ВВВ.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


Такое ощущение, что этот значок обозначает не место стоянки для инвалидов, а места для «Рендж Роверов».


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus В888ВВ — с таким номером можно всё


«Каждый день человек ставит свой автомобиль по диагонали, притом что это затрудняет посадку в рядом стоящие автомобили. Возможно что у него со зрением проблемы, тогда как он получил водительское удостоверение?» — задается вопросом читатель Алексей.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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