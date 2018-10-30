Падение Штельмаха: почему уволили главу ГИБДД — и что стало с ведомством при нём

29 октября стало известно, что начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах покинул свой пост. Информацию об этом подтвердили в полиции — его уволили приказом министра МВД. Сам Сергей Штельмах отказался комментировать свою отставку, но нынешние и бывшие сотрудники ГИБДД связывают её с амбициями полковника — по некоторой информации, полковник полиции захотел стать генералом, но ему помешал собранный службой собственной безопасности компромат. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила, за что Штельмаха не любят подчинённые, но уважают общественники и почему репутация экс-начальника управления ГИБДД считается безупречной, несмотря на крупные скандалы в его ведомстве.

Слухи о скорой отставке Штельмаха стали появляться в СМИ ещё в начале октября — при этом сам начальник областного ГИБДД в беседе с корреспондентом НГС тогда заявил, что он «сейчас на работе» и, видимо, кто-то поторопился. Однако 29 октября в полиции официально заявили, что начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах отправлен в отставку.





«Он уволен приказом министра внутренних дел, генералом полиции Владимиром Александровичем Колокольцевым», — заявили ранее НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Сам Сергей Штельмах отказался от комментариев, посоветовав обратиться в пресс-службу полиции, однако официально в МВД не называют причины внезапной отставки Штельмаха. В распоряжении редакции еще вчера оказалось отсканированное изображение документа за подписью главы МВД Владимира Колокольцева, в котором говорится, что Штельмах уволен из органов на основании п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона о службе в органах внутренних дел «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».





Подтвердить подлинность документа не удалось — читатель, приславший фотографию, отказался представляться, написав корреспонденту в «Телеграме», что это «инсайдерская информация из корпорации с названием "ГУ МВД РФ по НСО". Но это достоверная информация».





Подтвердить подлинность документа не удалось





30 октября Следственный комитет заявил, что после увольнения Штельмах может стать фигурантом уголовного дела — ведомство уже начало проверку в отношении экс-начальника ГИБДД.







«В производстве Следственных органов находятся материалы, в рамках которых следователем будет дана оценка действиям бывшего начальника ГИБДД по Новосибирской области», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО Михаил Третьяков. Подробности дела в СК раскрывать отказываются.





«Я про его отставку знал ещё месяц назад, — рассказал корреспонденту НГС на условиях анонимности действующий сотрудник ГИБДД. — Служба собственной безопасности за него взялась. Сергей Викторович в очередной раз захотел стать генералом и пробивал себе должность генеральскую, а ФСБ тоже не дураки, компромат у них на него был...».







По версии источника НГС, «заготовленный компромат» — это история с так называемым пропуском-«вездеходом», который некоторое время назад областное ГИБДД якобы предоставило одному из новосибирских депутатов — имя депутата неизвестно.





Этот документ — по сути, удостоверение общественного автоинспектора; кому и зачем такое могло понадобиться, неизвестно.





Сергей Штельмах родился 14 января 1971 года в городе Калачинске Омской области. В 1992 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище им. 50-летия Великого Октября, в 2006 году — Санкт-Петербургский университет МВД России. В органах внутренних дел Штельмах работал с 1992 года, службу начал в должности инженера специальной роты ДПС по контролю за работой пассажирского транспорта и охране окружающей среды при УВД Новосибирска. Областную Госавтоинспекцию Сергей Штельмах возглавлял с 2006 года. В 2011 году он получил звание полковника полиции.





Эскперты, с которыми пообщался корреспондент НГС, отмечают, что в кругах полицейских репутация Штельмаха почти безупречна, несмотря на два громких скандала в областном ГИБДД. Первый — дело инспектора Мозго: Алексей Мозго в январе 2013 года врезался в остановку «Бетонный завод» и насмерть сбил студентку Нину Шестакову. ДТП получило огромный общественный резонанс из-за того, что изначально уголовное дело было возбуждено в отношении жены инспектора ДПС Татьяны Мозго, которая якобы села за руль, не имея прав. В итоге дело было возбуждено в отношении инспектора ГИБДД, в июне этого года Мозго вышел из колонии. Второй громкий скандал — дело начальника Тогучинского отделения ГИБДД Слепцова, который 31 октября 2012 года разбился на встречной полосе: в багажнике его «Хонды» нашли 15 кг амфетамина.





Бывший сотрудник ГИБДД, согласившийся пообщаться с корреспондентом на условиях анонимности, считает, что подобных дел намного больше.





«Скандал с Лёхой (Мозго. — Прим. ред.) — это цветочки, — отмечает собеседник. — Таких ситуаций — куча. В средства массовой информации это не выходило, только Мозго».







Руководитель Федерации автовладельцев России по Новосибирской области Вячеслав Ашурков также вспомнил скандалы с Мозго и Слепцовым. Но при этом, считает он, Штельмах сумел навести порядок на дорогах: «То есть я уж не знаю, что он им инкриминирует, но во всяком случае работа инспекторов стала более организованнее, более предсказуемая. И вот таких вот конфликтов между водителями и инспекторами практически не было. До него это было достаточно частое явление».





При этом эксперт отметил, что Штельмах запомнился как начальник, который не станет церемониться с подчинёнными, которые сами нарушают ПДД. «При нём были такие моменты, как борьба с тонировкой личных автомобилей инспекторов, — заявил Ашурков. — Он очень негативно относился к пьянству за рулём. И я уж не знаю, как он решал вопросы, если к нему обращались гражданские лица, но есть точная информация:





если попадался инспектор, то он терял своё место работы. Не помогали ни звёзды, ни то, какую должность он занимает».





«Он действительно вывел Новосибирскую область на одну из лидирующих позиций в плане безопасности и организации дорожного движения. Пропаганда дорожного движения при нём была, наверное, одной из главных его задач», — добавляет Ашурков.





Однако действующие сотрудники ГИБДД, с которыми пообщалась корреспондент, о работе Штельмаха другого мнения. Они уверяют, что при нем «всё стало жёстче».





«Ведомство в нормальном состоянии, — считает один из работников ГИБДД. — Но что творится вокруг? Блатные номера, блатные водители, которых по звонку отпускают... И всё это крышуют наши верха».







В приёмной управления ГАИ корреспонденту НГС рассказали, что обязанности начальника управления пока исполняет 49-летний Андрей Черепанов.





«Черепанов — ещё хлеще, — подытожил источник НГС в ГИБДД. — Штельмах хоть умный, а этот вообще без царя в голове».







Связаться с Черепановым у НГС не получилось, в управлении посоветовали отправить Черепанову официальный запрос. Будет ли он назначен главой областной ГИБДД, или это временное замещение должности, официально пока не сообщается.





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