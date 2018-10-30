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Падение Штельмаха: почему уволили главу ГИБДД — и что стало с ведомством при нём

Сергея Штельмаха проверяют следователи СК — его коллеги говорят о взятках и торговле «вездеходами»

Сергей Штельмах возглавлял областную ГИБДД с 2006 года
Сергей Штельмах возглавлял областную ГИБДД с 2006 года

29 октября стало известно, что начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах покинул свой пост. Информацию об этом подтвердили в полиции — его уволили приказом министра МВД. Сам Сергей Штельмах отказался комментировать свою отставку, но нынешние и бывшие сотрудники ГИБДД связывают её с амбициями полковника — по некоторой информации, полковник полиции захотел стать генералом, но ему помешал собранный службой собственной безопасности компромат. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила, за что Штельмаха не любят подчинённые, но уважают общественники и почему репутация экс-начальника управления ГИБДД считается безупречной, несмотря на крупные скандалы в его ведомстве.

Слухи о скорой отставке Штельмаха стали появляться в СМИ ещё в начале октября — при этом сам начальник областного ГИБДД в беседе с корреспондентом НГС тогда заявил, что он «сейчас на работе» и, видимо, кто-то поторопился. Однако 29 октября в полиции официально заявили, что начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах отправлен в отставку


«Он уволен приказом министра внутренних дел, генералом полиции Владимиром Александровичем Колокольцевым», — заявили ранее НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Сам Сергей Штельмах отказался от комментариев, посоветовав обратиться в пресс-службу полиции, однако официально в МВД не называют причины внезапной отставки Штельмаха. В распоряжении редакции еще вчера оказалось отсканированное изображение документа за подписью главы МВД Владимира Колокольцева, в котором говорится, что Штельмах уволен из органов на основании п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона о службе в органах внутренних дел «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». 


Подтвердить подлинность документа не удалось — читатель, приславший фотографию, отказался представляться, написав корреспонденту в «Телеграме», что это «инсайдерская информация из корпорации с названием "ГУ МВД РФ по НСО". Но это достоверная информация». 


Подтвердить подлинность документа не удалось 
Подтвердить подлинность документа не удалось 


30 октября Следственный комитет заявил, что после увольнения Штельмах может стать фигурантом уголовного дела — ведомство уже начало проверку в отношении экс-начальника ГИБДД. 


«В производстве Следственных органов находятся материалы, в рамках которых следователем будет дана оценка действиям бывшего начальника ГИБДД по Новосибирской области», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО Михаил Третьяков. Подробности дела в СК раскрывать отказываются.


«Я про его отставку знал ещё месяц назад, — рассказал корреспонденту НГС на условиях анонимности действующий сотрудник ГИБДД. — Служба собственной безопасности за него взялась. Сергей Викторович в очередной раз захотел стать генералом и пробивал себе должность генеральскую, а ФСБ тоже не дураки, компромат у них на него был...». 


По версии источника НГС, «заготовленный компромат» — это история с так называемым пропуском-«вездеходом», который некоторое время назад областное ГИБДД якобы предоставило одному из новосибирских депутатов — имя депутата неизвестно. 


Этот документ — по сути, удостоверение общественного автоинспектора; кому и зачем такое могло понадобиться, неизвестно.


Сергей Штельмах родился 14 января 1971 года в городе Калачинске Омской области. В 1992 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище им. 50-летия Великого Октября, в 2006 году — Санкт-Петербургский университет МВД России. В органах внутренних дел Штельмах работал с 1992 года, службу начал в должности инженера специальной роты ДПС по контролю за работой пассажирского транспорта и охране окружающей среды при УВД Новосибирска. Областную Госавтоинспекцию Сергей Штельмах возглавлял с 2006 года. В 2011 году он получил звание полковника полиции


Эскперты, с которыми пообщался корреспондент НГС, отмечают, что в кругах полицейских репутация Штельмаха почти безупречна, несмотря на два громких скандала в областном ГИБДД. Первый — дело инспектора Мозго: Алексей Мозго в январе 2013 года врезался в остановку «Бетонный завод» и насмерть сбил студентку Нину Шестакову. ДТП получило огромный общественный резонанс из-за того, что изначально уголовное дело было возбуждено в отношении жены инспектора ДПС Татьяны Мозго, которая якобы села за руль, не имея прав. В итоге дело было возбуждено в отношении инспектора ГИБДД, в июне этого года Мозго вышел из колонии. Второй громкий скандал — дело начальника Тогучинского отделения ГИБДД Слепцова, который 31 октября 2012 года разбился на встречной полосе: в багажнике его «Хонды» нашли 15 кг амфетамина.


Бывший сотрудник ГИБДД, согласившийся пообщаться с корреспондентом на условиях анонимности, считает, что подобных дел намного больше. 


«Скандал с Лёхой (Мозго. — Прим. ред.) — это цветочки, — отмечает собеседник. — Таких ситуаций — куча. В средства массовой информации это не выходило, только Мозго». 


Руководитель Федерации автовладельцев России по Новосибирской области Вячеслав Ашурков также вспомнил скандалы с Мозго и Слепцовым. Но при этом, считает он, Штельмах сумел навести порядок на дорогах: «То есть я уж не знаю, что он им инкриминирует, но во всяком случае работа инспекторов стала более организованнее, более предсказуемая. И вот таких вот конфликтов между водителями и инспекторами практически не было. До него это было достаточно частое явление». 


При этом эксперт отметил, что Штельмах запомнился как начальник, который не станет церемониться с подчинёнными, которые сами нарушают ПДД. «При нём были такие моменты, как борьба с тонировкой личных автомобилей инспекторов, — заявил Ашурков. — Он очень негативно относился к пьянству за рулём. И я уж не знаю, как он решал вопросы, если к нему обращались гражданские лица, но есть точная информация: 


если попадался инспектор, то он терял своё место работы. Не помогали ни звёзды, ни то, какую должность он занимает». 


«Он действительно вывел Новосибирскую область на одну из лидирующих позиций в плане безопасности и организации дорожного движения. Пропаганда дорожного движения при нём была, наверное, одной из главных его задач», — добавляет Ашурков.


Однако действующие сотрудники ГИБДД, с которыми пообщалась корреспондент, о работе Штельмаха другого мнения. Они уверяют, что при нем «всё стало жёстче». 


«Ведомство в нормальном состоянии, — считает один из работников ГИБДД. — Но что творится вокруг? Блатные номера, блатные водители, которых по звонку отпускают... И всё это крышуют наши верха». 


В приёмной управления ГАИ корреспонденту НГС рассказали, что обязанности начальника управления пока исполняет 49-летний Андрей Черепанов.


«Черепанов — ещё хлеще, — подытожил источник НГС в ГИБДД. — Штельмах хоть умный, а этот вообще без царя в голове». 


Связаться с Черепановым у НГС не получилось, в управлении посоветовали отправить Черепанову официальный запрос. Будет ли он назначен главой областной ГИБДД, или это временное замещение должности, официально пока не сообщается.


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