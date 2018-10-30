Старьё бьёт новьё: умирающий «Пассат» против «Шкоды Рапид»

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — лидер продаж марки Skoda, компактный легковой Rapid, который полюбили за относительно невысокую цену, европейское происхождение и большой багажник. Против него выступает родственный по концерну большой Volkswagen Passat, который на два класса выше, но к своему пробегу может иметь проблемы с турбомотором и роботом. Подробнее о выборе — в обзоре НГС.АВТО.





Наш «Рапид» относится к В-классу, этот кузов в продаже появился в 2014 году и уже потихоньку начинает устаревать. Тем не менее продажи «Рапида» сейчас на подъёме — люди выбирают между «корейцами» и этим европейским автомобилем. Рассмотрим комплектацию Active с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л.с. и автоматом. Здесь есть светодиодные ходовые огни, стальные диски с колпаками, электроусилитель руля, бортовой компьютер, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, система курсовой устойчивости ESC, две фронтальные подушки безопасности.













Салон тканевый, руль пластиковый без кнопок. Кожаная только рукоятка селектора АКП. Дополнительным пакетом стоимостью 48 000 рублей получаем кондиционер, подогрев передних сидений, электрозеркала с обогревом, радиосистему Swing, задний стеклоочиститель, Bluetooth. Спинка заднего сиденья будет делимая складная — можно перевозить габаритные грузы. Тем более что тип кузова у машины — лифтбэк, багажная дверь поднимается вместе со стеклом, открывая удобный проём. Объём багажника целых 550 литров, длина автомобиля 4483 мм. Это будет довольно простенький, но беспроблемный вариант для городской жизни и перевозки различных вещей. Разгон у такого «Рапида» до сотни составляет 11,6 секунды, расход топлива в городе — 8,2 литра. Итоговая стоимость — 888 000 рублей.













За эти же деньги можно купить Volkswagen Passat двумя классами выше, год будет не старым — 2013-й. Кузов В7. Большая, просторная машина длиной 4769 мм с 565-литровым багажником. Двигатель 1,8 турбо мощностью 152 л.с., коробка — робот DSG. Автомобиль разгоняется до сотни за 8,8 секунды, расходует в городе 9,8 литра топлива. Passat не только выше классом, но и несравнимо богаче. Литые диски, светодиодные ходовые огни, светодиодные задние фонари, датчик света/дождя, круиз-контроль, система контроля устойчивости ESP, антипробуксовочная система, система помощи при старте на подъёме, система контроля давления в шинах, динамическое освещение поворотов, парктроник. Подушек безопасности шесть — фронтальные, боковые и шторки.













Салон комбинированный, с кожаными вставками, украшенный металлом. Руль кожаный с кнопками управления. Передние сиденья с подогревом и регулировкой поясничного подпора. Водительское сиденье имеет электропривод. Имеются кнопка запуска двигателя, климат-контроль, мультимедиасистема, бесключевой доступ, электроподогрев лобового стекла. В общем, отличный вариант для большой семьи, вместительный, комфортный и безопасный. Но. Passat со своими турбомоторами и роботом является довольно проблемной машиной, даже такого года выпуска. 1,8-литровый двигатель грозит высоким расходом масла и перегревом. Роботизированная коробка DSG7 с сухим сцеплением до 2014 года ещё не была модернизирована и может отказать в любой момент. Остается надеяться, что предыдущий хозяин устранил эти проблемы по гарантии или за свой счёт.





Итак, за 888 тысяч мы можем купить откровенно простенький городской автомобильчик, в котором, впрочем, есть всё жизненно необходимое. И главное — нет роботов, турбин и опасностей возникновения серьёзных поломок. На более богатом «Пассате» эта опасность, наоборот, велика, но класс автомобиля и оснащение сильно перевешивают чашу весов. Что предпочесть на этот раз, решают читатели НГС.





Ваш выбор

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Новый Skoda Rapid

5-летний Volkswagen Passat К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Девушка месяца: Олеся любит чёрный BMW.