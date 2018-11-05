«Переезд из России можно сравнить с потерей близкого человека»

НГС продолжает проект о новосибирцах, которые уехали жить в другую страну, — «Сибирь, до свидания!» . Алексей Григорьев четыре года назад уволился из оперного театра и начал играть на улице на скрипке, поняв, что это приносит больший доход. Но поскольку постоянной работы у него не было, решил перевезти свою семью — жену и ребёнка — на остров Пхукет (Таиланд), в тепло. Сначала он играл на свадьбах, а сейчас занимается своим бизнесом. Журналист НГС узнала у него, через какие трудности им пришлось пройти, чтобы не просто заработать на жизнь в другой стране, но и научиться вести там своё дело, как тайцам удаётся быть счастливыми, почему лучше лечиться в России и почему тайцы считают русских несчастными.

Больше, чем в оперном







История переезда имеет предысторию, как у всех, наверное. Я работал в новосибирском театре оперы и балета. У нас родился ребёнок, денег не хватало, условия работы не устраивали, и я ушёл пытаться делать своё дело. На протяжение полугода я этим занимался, не получилось, поэтому пошёл играть на скрипке на улицу. Играл то, что нравится. Поскольку я музыкант с профессиональным образованием, это были выступления высокого уровня, которые несли за собой определённую финансовую выгоду.







Я стал зарабатывать на улице довольно неплохие деньги. Больше, чем я получал в оперном театре. Начал работать с мая и так проработал всё лето. В июле я стал задаваться вопросом, что же делать дальше, в сентябре, октябре. Подумал, что можно уехать туда, где тепло. Не знаю почему, но я вспомнил Пхукет и начал смотреть, что он может предложить.







Алексей задумался о переезде на Пхукет и понял, что может работать там, играя на свадьбах





Увидел, что уже достаточно большая ниша — это свадьбы на Пхукете, многие русские туда едут. Связался с несколькими компаниями, которые не гарантировали ничего, но сказали, что им может быть интересно моё предложение. Собрался, мы немного подкопили денег. Я поехал на две недели в Петербург и подзаработал денег на Таиланд. Даже в новостях писали, что Алексей Григорьев заработал денег на билеты в Таиланд на улице, правда, в один конец. Мы улетели без оглядки. Это нисколько не грустно, а наоборот: мы приехали, я сразу же начал потихоньку работать.







Нечитабельные этикетки







Первое время — понятие относительное. Например, в первые несколько дней мы столкнулись с трудностями перемещения, потому что на Пхукете без транспорта, как без ног. Никуда не добраться. В пешей доступности у нас не было ни магазина, ни школы. Естественно, все передвигаются на мотобайках либо автомобилях. Первые два-три дня мы пошли изучать город и поняли, что очень жарко, с ребёнком на руках неудобно ходить, тротуаров нет.







Нет элементарных бытовых вещей и привычных продуктов. Ты вроде бы всё заранее читал, но приехать и найти ту же сметану — это целый квест. Продукты непривычные. Непонятные, нечитабельные этикетки: что-то узнаёшь, что-то нет. Пытаешься понять, что из чего приготовить. Заново изучаешь мир. Не зря говорят, что переезд в другую страну по стрессу можно сравнить с потерей близкого человека. Поэтому было, конечно, много трудностей первый год.







Алексей с семьёй живёт в Таиланде четыре года: они открыли там бизнес — музыкальную школу





В Таиланд через бокс







Легализация — тонкий и долгий вопрос, потому что зависит от того, чего вы хотите. Если просто пожить в Таиланде три месяца или год, то можно взять туристическую визу на три месяца, потом съездить ещё за одной. Если же дольше, то можно сделать студенческую визу, например, прикреплённую к языковой школе или школе бокса, но по ней, как и по туристической, вы не имеете права работать.







Если хотите работать, то устраиваетесь к крупному работодателю, например, в отели. Они дают полный пакет документов, оплачивают разрешение на работу, легализуют вас. Отель оплачивает питание, проживание не всегда, зарплата — 1000 долларов в месяц примерно. Достаточно неплохой путь, но в Таиланде вы должны работать не 8 часов в день, а 10 часов в пятидневку.







По туристической визе можно жить в стране три месяца





Если устраиваться в маленькую компанию, частную, то, скорее всего, вы оплачиваете полностью рабочую визу и разрешение на работу — это около 50 тысяч рублей. В данный момент законы ужесточаются: буквально неделю назад вышло извещение о том, что до конца октября власти Таиланда хотят выдворить семь тысяч иностранцев, которые непонятно чем здесь занимаются. Ужесточаются правила прописки, регистрации по месту пребывания и прочие моменты. Конечно, здесь много нелегалов, которые работают, иногда тайским полицейским платят, и они отпускают. Не знаю, как в дальнейшем будет происходить.







Ещё один способ легализации: можно пойти к тайскому юристу, он откроет вам компанию — это стоит около 150 тысяч рублей. У вас должен работать один таец или четыре — в зависимости от способа налогообложения. Я нашёл легальную работу через три месяца после приезда, всё достаточно просто.







Экономия на отоплении и одежде







Если говорить о ценах, то тогда всё было недорого, а потом рубль упал в два раза: в 2014 году, как раз к декабрю, тайский бат пополз вверх, а рубль вниз. Сейчас Таиланд для русских — достаточно дорогой курорт, если ты приезжаешь с рублями и исчисляешь расходы в них. Если ты получаешь баты, ощущение, что всё дешевле, чем в России.







Открыть свою компанию в Таиланде с помощью юриста стоит около 150 тысяч рублей





Например, рис и морепродукты стоят дешевле. Еда в ресторанах тайской кухни дешёвая: можно поесть втроём на 800 рублей. Европейская кухня дороже. Несвойственные продукты для Таиланда дорогие, потому что это импорт — хлеб, картофель, яблоки. Пицца стоит как в России.







Аренда жилья здесь не очень дорогая. Мы снимали двухэтажный дом с тремя спальнями, парковкой и со своей территорией порядка 200 квадратных метров — тогда он стоил 500 долларов. Сейчас мы снимаем большой дом с тремя спальнями, в котором организовали музыкальную школу с двумя классами для занятий, звукозаписывающей студией, за 700 долларов. Для Москвы, мне кажется, это копейки, но для других регионов, может быть, дороговато.







Услуги ЖКХ не очень дорогие, только электричество. Мы живём с кондиционерами, они потребляют много энергии. За большой дом мы платим 4 тысячи в месяц, за воду — 500 рублей — всё по счётчикам. Отопления нет, как и зимней, весенней и осенней одежды, — это тоже экономия.







Семья экономит на отоплении и тёплой одежде, потому что в жаркой стране они не нужны





Медицина дорогая и часто некачественная. Стоматология гораздо дешевле в России. Я сейчас ходил на обследование и мне сказали, что один зуб сделают за 30 тысяч бат — это 60 тысяч рублей. Я понимаю, что в России это стоило бы тысяч 10. Поэтому многие русские ездят лечиться в Россию: дешевле и качественнее. Но при этом это всё дёшево для американцев, поэтому есть целая отрасль — медицинский туризм.





Доставшийся бизнес





Для того чтобы открыть свой бизнес двум иностранцам важно, чтобы был тайский партнёр, которому принадлежит 51% акций, и уставной капитал. Конечно, если нет денег, то лучший вариант — это пару лет поработать, а потом уже понять, в какой сфере создать бизнес. Нам повезло: бизнес нам достался бесплатно от женщины, которая уезжала и не хотела платить деньги за закрытие (в Таиланде это тоже нужно делать), поэтому мы заплатили за переоформление. Получилось в районе 150 тысяч рублей. Каждую компанию в Таиланде сопровождает юрист и бухгалтер на аутсорсе: они ежемесячно предоставляют счёт за свою работу.





В нашей музыкальной школе используется московская методика, направленная на развитие эмоционального интеллекта у детей от четырёх до восьми лет. Есть частные уроки фортепиано. Я преподаю скрипку на английском и на русском языках. Поскольку мы с супругой окончили консерваторию, на острове мы конкурентноспособные педагоги.





Мирные соседи







Первое, что интересно было узнать о разнице картин мире, — тайцы не будут работать в том месте, где они не чувствуют себя хорошо. Они должны испытывать комфорт — у них это называется «сабай». Если его нет, то таец уйдёт. Тайцы предпочитают быть счастливыми. Они стараются не ругаться: если таец повысил голос, это означает для него потерять лицо. Если ты начальник, который накричал на своего работника, то ты для него перестанешь что-то значить, он уйдёт, а ты останешься без сотрудника.







У тайцев напрочь отсутствует предвосхищение каких-то вещей: не простраивают шаги, нет стратегического мышления. У нас тех, кто включает громкую музыку на улице наказывают. А здесь если тебя раздражает громкая музыка, то это твоя проблема, а не того, кто её включает. Соседи здесь живут мирно. Для тайцев, как и для нас, важны человеческие отношения.







Алексея со скрипкой часто принимают за француза или итальянца





У нас не было стереотипов, потому что мы не знали, куда ехали. Было просто желание увидеть другую страну. Может, только Таиланд — страна улыбок. Так и есть. И разрушать тоже никаких не пришлось, потому что меня чаще принимают за француза или итальянца. Не похож на типичного русского. О русских тайцы говорят, что они хмурные, без улыбок. Как будто несчастные.







Четыре столба и крыша







Тайцы — буддисты, поэтому быт и жизнь другие, естественно. Удивляет то, что тайцы могут построить себе шалаш и жить возле дороги — четыре столба и крыша из пальмы — при этом не чувствуют дискомфорта. При этом рядом с такой хижиной, которая, кажется, скоро развалится, может стоять пикап за 700 тысяч бат.







Пхукет — это большая деревня, поэтому здесь преобладает провинциальный тип мышления, а, например, в Бангкоке абсолютно другие люди живут. При этом здесь всё достаточно цивилизовано, много иностранцев. А если ты выезжаешь куда-то, то на трассе найти магазин, например, большая проблема. В 35 километрах его не будет. Конечно, это с Россией можно сравнить, но когда ты в незнакомой стране, сложнее, к тому же в глубинке не разговаривают на английском языке.







Алексею нравится, что тайцы всегда улыбаются





На Пхукете нам всё нравится, только сложность в том, что супруга не водит автомобиль, поэтому я её вожу. Такси дорогое. И особо некуда выйти погулять. Иногда хочется переехать в большой город, чтобы всё было в шаговой доступности, чтобы были автобусы и метро, но привлекает природа, чистый воздух, море и свежие фрукты.







Без культурных мероприятий







Не нравится, помимо передвижения, отсутствие культурной жизни — последнее с каждым годом давит всё больше. Мы музыканты, поэтому хочется съездить на какой-нибудь концерт симфонического оркестра в Бангкок. Здесь это не пользуется популярностью: если в Петербурге у симфонического оркестра могут быть концерты два-три раза в неделю, то у бангкокского может быть два в месяц. Во-первых, нет такого спроса, во-вторых, культура в Таиланде молодая, нет большого классического исторического фундамента. Только сейчас всё начинает набирать обороты.





Алексей и его жена — музыканты, поэтому им не хватает культурной жизни на острове





Скучаем по русскому языку, развлекательным мероприятиям, друзьям, Петербургу, где мы прожили пять лет. Мне хочется в гости, а супруге бы хотелось бывать здесь чаще.







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