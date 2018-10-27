«Не посвящайте себя внукам, займитесь сексом»: геронтолог — о том, как стать долгожителем

Виктору Мякотных 72 года. Он говорит, что долгожителям важно сохранять все виды активности — физическую, интеллектуальную и сексуальную





Морально готовя россиян к повышению пенсионного возраста, депутаты и чиновники всех мастей как мантру транслировали: продолжительность жизни увеличивается. А глава Минздрава России Вероника Скворцова не стала осторожничать с цифрами и смело сказала, что человек способен дотянуть до 120 лет, уточнив, что это еще «по самым скромным оценкам, в том случае, если сам не укорачивает себе жизнь».





О том, насколько это реально, где правда, а где мифы про долгожительство, мы поговорили с ученым-геронтологом Виктором Мякотных. Виктор Степанович — профессор, доктор медицинских наук, основатель и руководитель научной школы геронтологии и гериатрии Урала.





— Виктор Степанович, правда ли, что до 120 лет можно легко дотянуть, как обещает Минздрав?







— Минздрав много что говорит. Сегодня есть единственно доказанный факт подобного долгожительства: француженка Жанна Кальман прожила 122 года. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая жительница планеты. Какого-то всплеска массового долгожительства нет. Продолжительность жизни увеличилась. Но это, знаете, как средняя температура по больнице. Увеличилась не за счет долгожителей. А потому что нет сейчас эпидемий чумы, холеры, с помощью антибиотиков научились бороться с инфекциями, онкологию лечат. Снизилась детская смертность. В той же Японии она практически на нуле. Поэтому и растет продолжительность жизни. Растет в благополучных странах, где нет боевых действий, разгула криминала, эпидемий, массовой наркомании. Но как таковых долгожителей больше не становится.







— Долгожители — это сколько лет?





— Больше 90. Это мировая статистика.





— Вы как врач, ученый-геронтолог против повышения пенсионного возраста?





— Нет. С медицинской точки зрения не вижу ничего страшного. Продолжительность жизни выросла, от этого никуда не денешься. Есть общемировые, общеевропейские стандарты, везде попозже выходят на пенсию.





Виктор Степанович рассказал, что в Якутии среди аборигенов долгожителей не меньше, чем на Кавказе





— Вы ведете научную работу в госпитале ветеранов войн, каждый день видите в палатах пожилых людей. В каком они состоянии, с какими болезнями подходят к пенсионному возрасту?







— Практически все они после пенсии продолжают работать. Вот терапевты каждые пять лет должны пройти переобучение, у меня сейчас учатся бабушки-врачи — им по 76 лет. Самая пожилая была — 87 лет, работала терапевтом. Так она лучше всех в свои 87 сдала экзамены. Скажете про мартеновские цеха? Таким если и отодвинут пенсионный возраст, то немного. Да и не работает никто в 60 лет в горячем цехе, им подыскивают другую работу. С медицинской точки зрения никаких проблем не вижу. Другое дело, что молодым не будет мест, но это уже не медицинский, а социальный аспект. Конечно, если пить водку и не закусывать (Смеется.), то и в 30 лет можно здоровье подорвать.





— Вам могут возразить, что нельзя наши условия сравнивать с европейскими: климат, продукты... Посмотрите на меню того же жителя Средиземноморья, богатое рыбой, овощами.







— Средиземноморская еда хороша и подходит для жителей тех регионов, кто там живет. Но у нас другие потребности в питании. Что касается климата, вы знаете, что один из российских регионов, где много долгожителей, — это Якутия? Их там не меньше, чем на Средиземном море. Просто там это не афишируется, никто их особенно не изучает. А моя ученица писала научную работу на эту тему. У якутов случился инсульт — они пять дней отлежались и пошли пасти оленей. Вот какие адаптационные способности у коренных народов Крайнего Севера. Чем севернее ты живешь, тем выше адаптационные способности. Но это касается только коренных народов. А у пришлых, приезжих, тех же русских например, кто живет в тех же условиях, — у них и смертность в этих же северных условиях выше, и заболеваемость.





— А все долгожителями Кавказа восхищаются.







— Да, там много их. И все-таки большинство историй с их долгожителями — миф. Да, я видел эти паспорта в интернете: бабушке — 156 лет, дедушке — 155… Да не живут столько! Повторяю, пока науке известен и точно подтвержден только возраст 122 года у француженки Жанны Кальман. На Кавказе культ аксакала: чем старше, тем более уважаем, поэтому и приписывают себе лишние годы. Сомневаюсь в подлинности их документов. Возможно, при потере, при обмене изменили данные. Да купили, наконец, скажем прямо.







— А долгожительство на Средиземноморье?







— В Северной Италии действительно есть деревня, где живут долгожители. Я там бывал, видел своими глазами. Тут, возможно, сыграла свою роль генетика. Еще в Китае, в Тибете, есть уезд Бама в провинции Гуанси. Почему так случилось, никто не может понять. Принято считать, что, возможно, это из-за климата: там нет перепадов температур. Питание у них своеобразное: овощи, немного мяса, рис. Рыбы, кстати, совсем нет в рационе, район горный. Там все работают, и столетние тоже. Много пьют зеленого чая, самодельного красного вина некрепкого, градуса 4. Добавляют в чай выжимку из семян конопли. Нет, не листья, которые содержат наркотические вещества. А именно семена, они содержат самые активные антиоксиданты — вещества, которые связывают излишки кислорода и ликвидируют токсические свойства, то есть лишний кислород перестает разрушать клетки. Ведь кислород — клеточный яд, поэтому природа и придумала антиоксиданты. У нас, кстати, отличный антиоксидант — ягоды черной смородины.







— А если мы начнем так же питаться?







— Не думаю, что на нас это как-то повлияет. Тут целый комплекс определенных условий: регион, генетика. То, что приемлемо для них, неприемлемо для нас. Все хвалят японский рацион: вот, мол, они морепродуктами питаются. Ну и что, на Дальнем Востоке тоже питаются морепродуктами. И нет такой продолжительности жизни. Но японцы — единственный народ на Земле, у которого есть некая мутация одного гена. Этот ген препятствует связыванию эфиров холестерина: холестерин, перерабатываемый печенью, не переносится на стенки сосудов. Поэтому у японцев атеросклероз развивается на десятки лет позднее, чем у европейцев. Возможно, это одна из причин их долгожительства.









— Изучаете ли вы здоровье конкретных долгожителей?







— Нет. Я вообще против гериатрии (направление геронтологии, которое изучает профилактику и лечение болезней старческого возраста. — Прим. ред.) как отдельной специальности. Все болезни должны вести и наблюдать обычные специалисты: хирурги, гинекологи. А представляете специализированный гериатрический стационар для немощных стариков! Это же кошмар. Я в этом госпитале вижу, как престарелые люди не любят находиться в одной палате с такими же, как они. Им тяжело смотреть на немощных и примерять это на себя, особенно когда немощный хуже, чем ты сам. Они больше любят быть с молодыми. Что-то обсуждают, разговаривают, спорят. Разным возрастам интереснее друг с другом. А когда все в одном состоянии — это плохо. Они что, друг другу радоваться будут? Их разделять надо.







— Значит, для нас не действуют те же правила питания, что для японцев, китайцев. А что хорошо для нас? Какой он — правильный образ жизни?







— Да никто не скажет точно, что такое правильный образ жизни. Та же долгожительница француженка Кальман — она и курила, и употребляла крепкие спиртные напитки. Правда, при этом в сто лет ездила на велосипеде, занималась фехтованием. Но это исключение, организм обладал большими адаптационными возможностями, справлялся с негативными последствиями. Это исключительный случай. Алкоголики-то долго не проживут точно. Я вообще против тиражирования медицинской информации про безопасные или полезные дозы алкоголя. Небольшое количество вреда, может, и не принесет, но и пользы тоже. Не надо пропагандировать пользу алкоголя — мол, долгожители пьют красное вино. Если нет фермента, расщепляющего алкоголь, алкоголиком можно стать достаточно быстро. Все очень индивидуально. Не надо пить для пользы.





И главное все-таки не диеты, а поддержание трех видов активности: физической, интеллектуальной и сексуальной. С физической все понятно: без тренировки мышцы дрябнут. Интеллектуальная активность подстегивает образование новых клеток, нейронов. Ведь старение — это программируемая клеточная смерть. Программа жизни живого существа заложена таким образом, что потихоньку отживают клетки, в том числе нейроны. Все эти три вида активности важны. Нарушится один — пострадают и другие виды активности, организм начинает скорее стареть.







— Для большинства наших престарелых людей совет про сексуальную активность неуместен. С инфарктом бы не свалиться после того, как очередные счета за «коммуналку» увидят. Вы же сами каждый день видите пожилых людей в больничных палатах, слышите их разговоры про остеохондрозы, остеопорозы.







— В поликлиники, больницы приходят больные люди. А множество здоровых людей за 70–80, кто сохранил все три вида активности, не хвастаются, живут спокойно. Вообще, наши социальные привычки, конечно, способствуют раннему старению. Наши женщины сами делают себя бабушками, разрешают складывать на себя все обязанности по внукам. Забывают, что у них должна быть своя жизнь: сходить в кино с мужем, заняться любовью.







— А если спутника жизни уже нет…







— Когда я говорю про сексуальную активность, я имею в виду не только постельные сцены. Надо влюбляться, можно выдумать себе образ, общаться, встречаться. Каждый сам строит свою жизнь в любом возрасте как хочет.











— Вы как хотите?







— Работать хочу. Мне 72 года. Скоро полечу на международную конференцию «Пушкинская осень» в Питер с докладом о гендерных возрастных проблемах инсульта. Когда-то я занимался вольной борьбой, тяжелой атлетикой. Сейчас выжимаю стоя стокилограммовую штангу. С третьим видом активности тоже все в порядке. (Смеется.)







— И все-таки, кто раньше стареет: мужчины или женщины?







— Женщины. Гормоны эстрогены защищают женщину от многих болезней и старения. Мужчин защищает тестостерон. Но у мужчин после 45 лет уровень тестостерона постепенно снижается — на 1–2 процента в год. Это, в принципе, ерунда. У женщин — в 50 лет почти до нуля.







— Когда же мы все-таки начинаем стареть?







— Активное отмирание клеток головного мозга нейронов начинается в среднем с 33 до 37 лет. Идет взрыв организменного старения.







— Насколько вредно для здоровья нервничать?







— Стресс нужен, чтобы тренировать выносливость психики. Стресс — реакция адаптации на высокие требования. К 35 мы уже подготовлены к стресс-факторам. Вреден хронический стресс — это тот стресс, который мы перестаем ощущать. Такие стрессы испытывают на войне. После десятой атаки человек уже не боится, ему не страшно, он не думает ни о чем. Этот стресс приводит к преждевременному старению. Такой вид стресса не так уж част в мирной жизни, ДТП все-таки случаются не каждый день. Мне часто приводят в пример долгожителей — участников Великой Отечественной войны. Но это исключение, это люди с очень высокими адаптационными способностями. Их мало по сравнению с миллионами умерших уже после войны в достаточно молодом возрасте.







— Богатые живут дольше бедных?







— Есть такие американские исследования. Сравнили продолжительность жизни в Гарлеме — беднейшем районе — и продолжительность жизни в богатом районе. Но в Гарлеме наркомания, алкоголизм, убийства, самоубийства. Так что богатым необязательно быть, можно жить небогато, но долго и счастливо.







— Что лучше: профессиональный спорт или физкультура?







— Я сам мастер спорта по тяжелой атлетике. Это уже не любительский уровень. Лет до 30, на мой взгляд, можно заниматься профессиональным спортом без серьезного вреда для здоровья (имеется в виду чистый спорт, без допинга. — Прим. ред.). Потом лучше уйти, заниматься на любительском уровне. Регулярность определите сами для себя. Главное — получать от физической нагрузки удовольствие.

