«Люди стали жить, брать кредиты и верить»

Аналитики отметили стабильный рост цен на жильё: за год оно подорожало в среднем на 7%, причём это касается квартир и в хрущёвках, и в строящихся домах. Более того, вырос и интерес горожан к объявлениям, которые стали просматривать в два раза чаще. Почему изменилось настроение новосибирских покупателей квартир, как долго будут дорожать квадратные метры и чего ждать к концу года — в материале НГС.

Аналитики подвели итоги трёх кварталов 2018 года: оказалось, что то одни, то другие санкции, скачки курсов валют и политические потрясения почти не сказались на настроениях новосибирцев.







По данным экспертов N1.RU, цена предложения 1 квадрата жилья на вторичном рынке в столице Сибири с начала года выросла в среднем на 7% — до 62,9 тысячи рублей. Новостройки показывают результат похуже, отметили в N1.RU, всего 3,4% роста цены к январю, зато к уровню сентября прошлого года квадрат в стройке подорожал ровно на те же 7% — хотя, как заметили в RID Analytics, не без снижения в сентябре. При этом только за третий квартал в городе продали 7 тысяч строящихся квартир — больше, чем в первом или втором квартале.







Если не конкретные данные, то общую тенденцию корреспонденту НГС подтвердили и участники рынка, и независимые аналитики. По данным RID Analytics, рост цен на готовые квартиры с начала года составил 5,7%, а если исключить инфляцию, то и вовсе всего 2%. Директор исследовательской компании Елена Ермолаева отмечает, что это устойчивый плавный рост — такой и следовало ожидать после «прохождения дна».





Чаще всего причиной роста спроса и цен называют ипотечные послабления: ниже ставка — выше спрос.







— Сейчас самая низкая ставка за всю историю российской ипотеки, — подтверждает руководитель одного из офисов агентства «Жилфонд» Олег Вонарха. — Заинтересованность выше со стороны тех, кто впервые приобретает недвижимость, у кого это первая ипотека. <…> Если рассматривать среднестатистическую квартиру за 2,5 миллиона рублей, при покупке в ипотеку и первоначальном взносе в 20% ежемесячный платёж за неё будет соразмерен арендной плате. Человеку проще отдавать деньги за свою квартиру, чем за съёмное жильё.





При этом подходить к этому вопросу новосибирцы стали значительно серьёзнее, а их аппетиты умерились, заметил директор агентства недвижимости «Квадротека» Владимир Голованов. В кредит они сегодня берут суммы меньшие, чем взяли бы вчера, — просто потому, что начали тщательно просчитывать свои возможности.







Хотя рост ключевой ставки уже сказался на банковских предложениях, Голованов считает, что это сейчас мало отразится на ситуации и рост выдачи ипотеки продолжится, потому что изменилось настроение на рынке в целом.







— Долгое время люди боялись завтрашнего дня, но это начало улетучиваться: люди снова стали жить, потреблять, брать кредиты, верить в завтрашний день, —





делится наблюдениями Владимир Голованов. — Плюс-минус полпроцента или даже процент по ипотечной ставке не оказывает такого влияния на объёмы выдачи или настроение покупателя, сегодня покупатель чувствует себя спокойно.







— Продавцы и покупатели сейчас в тонусе и энергично решают свои жилищные вопросы. По нашим данным, число объявлений с начала года на вторичке выросло на 20%, а просмотры одного объявления в месяц в среднем возросли в 1,5 раза, — добавила в свою очередь руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.





Горожане увереннее стали покупать не только готовые квартиры, но и жильё в новостройках: за один третий квартал Росреестр зафиксировал 7 тысяч таких сделок





В агентствах это тоже заметили, но уточнили: примерно четыре пятых этих просмотров — не от конечного покупателя, а от посредников. «Риелторы стали суетиться быстрее», — иронизирует Голованов, хотя тут же соглашается, что при этом и сами покупатели «подогреты».







По словам Владимира Голованова, рынок всё ещё остаётся именно вотчиной покупателя, хотя продавцы и начали оценивать ситуацию куда более оптимистично и действительно выставляют квартиры дороже, чем раньше.







— Цены реальных сделок растут не столь быстро, я думаю, пока можно говорить о в 2 раза меньшем росте, в 2–4% по разным сегментам за 2018 год. Всё-таки покупатели пока не готовы платить существенно больше, — замечает при этом Голованов. — Желания продавцов сталкиваются с ледяной позицией покупателей, которые пока не демонстрируют какого-то ажиотажа.





Покупатель в любом случае не готов переплачивать, а если это ипотечный покупатель — тем более, добавляет Олег Вонарха из «Жилфонда»: они обычно считают каждую копейку, а предложений, из которых можно выбрать, на рынке достаточно много.







Торг во многом зависит от качества жилья: в экономсегменте он традиционно составляет 3–5%, более дорогие квартиры можно сторговать и на 10% дешевле, в премиум-сегменте дисконт может доходить до половины стоимости.





При этом продавец не убегает, а готов разговаривать, замечает Владимир Голованов.







Традиционно самым дешёвым районом остаётся Кировский: здесь цены предложения жилья выросли меньше всего — лишь на 3,8%. Купить квартиру здесь можно в среднем за 49,2 тысячи рублей за кв. м, на 30% дешевле, чем в целом по Новосибирску.







На фоне общего оживления рынка в городе растёт число вариантов жилья стоимостью от 900 тысяч до 1 млн рублей, заметили аналитики N1.RU: за год их стало больше на треть, выбрать можно из 1119 предложений.







— У нас много было построено студий — это либо временный вариант для проживания, либо инвестиционная покупка для перепродажи. Возможно, они и появились. Но рынок затоварен, такую квартиру непросто продать, — предупреждает Елена Ермолаева.







В среднем же, отмечают эксперты,





срок продажи квартир немного уменьшился, примерно на 10–15%, снизившись с трёх-четырёх месяцев до трёх.







Прогнозы эксперты дают очень осторожно, но с оптимизмом. Если говорить о краткосрочных перспективах, то к концу года общий рост цен составит 4–5% — темпы не быстрые, замечают в «Квадротеке», но они постепенно нарастают. По мнению Владимира Голованова, рынок наконец восстанавливается после очень затяжной стагнации на уровне «дна», и этот рост при отсутствии глобальных кризисов и проблем продлится два-три года.







Елена Ермолаева считает, что небольшой всплеск возможен в декабре на фоне пессимистичных ожиданий от следующего года, а дальше всё будет зависеть от более глобальных факторов.







— У нас люди очень хотят жить хорошо и выживают даже несмотря на то, что экономическая конъюнктура неблагоприятная. Всё равно есть определённый слой мелких и средних предпринимателей, каких-то топов и госчиновников, у которых деньги есть, — рассуждает она. — <…> Население России — чемпионы по выживанию в любых предложенных условиях, и если особо гнобить нас не будут, бизнес мелкий и средний, наверное, как-то он будет поддерживать на плаву и занятость, и всё остальное.





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