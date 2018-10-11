Вагон добра стартует в пять

Кондуктор в новосибирском транспорте — это уже сложившийся образ: неулыбчивый, слегка раздражённый и в то же время беззащитный человек, который устало просит передать за проезд. Такой же, как, собственно, и весь новосибирский общественный транспорт, который борется за выживание. Контакт пассажира и кондуктора сводится к формальной процедуре — карты, деньги и пока. А разговор если и случается, то в лучшем случае сводится к теме «где моя остановка», а в худшем — доводит до конфликта. Поэтому фраза «Доброе утро», которую повезло слышать заспанным пассажирам первых рейсов трамвая № 15, заряжает энергией на весь день не хуже, чем кофе. Корреспонденты НГС решили тоже начать день с позитива и прокатились в трамвае вместе с одним из самых вежливых кондукторов города.

Этой осенью в Новосибирске вновь вернулись к теме роста тарифов на общественном транспорте — решение об их повышении могут принять уже на днях. Перевозчики заявили, что водители и кондукторы стали чаще увольняться из-за низкой зарплаты — руководители предприятий считают, что без роста тарифа в общественном транспорте они не смогут больше платить персоналу. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский признал, что из-за кадровых проблем на транспорте новосибирцы всё чаще жалуются «на поведение кондукторов и самих водителей». Чтобы подтвердить выводы чиновников, корреспонденты НГС отправились к началу первой смены в трамвайное депо — но нашли там самого вежливого кондуктора.





На работу Валентина Николаевна приезжает к 5:00





В пять утра, когда на оживлённой улице Сибиряков-Гвардейцев ещё совсем нет машин, в левобережном трамвайном депо уже толпится народ. В выплывающие из темноты трамваи по очереди заходят кондукторы, которые уже успели пройти медосмотр, получить терминал и обмолвиться друг с другом парой фраз перед началом смены. Кто-то приехал сам, кто-то воспользовался «развозкой» (автобус, который привозит сотрудников в депо. — Прим. ред.).







Перед выходом на линию нужно получить терминал и пройти медосмотр





«Доброе утро!» — бодро приветствует смурных пассажиров кондуктор трамвая № 15 Валентина Сударкина. Здоровается она всегда, причём с каждым. Кто-то просыпается от неожиданности, кого-то это вгоняет в ступор, а другие, бывает, отвечают взаимностью, правда, не сразу.





Трамвай № 15 ходит и в пиковом режиме: с 5:00 до полудня и вечером





«Большинство всё-таки реагируют, — смеётся Сударкина. — Конечно, иногда я скажу, они смотрят, не поймут юмора. Что, зачем, почему, когда я им: "Добрый день", "Спасибо". А я не понимаю, что ответить, почему я это говорю. Я со всеми по жизни здороваюсь. Вот такая неправильная, видимо».





На приветствии утренняя доза позитива от кондуктора не заканчивается. Через несколько минут «неопытные» пассажиры вежливого трамвайчика помаленьку оттаивают, тем более после того, как они рассчитались, им говорят спасибо. Мало того, на каждой остановке, когда открываются двери, выходящим говорят: «Хорошего дня!».







Для некоторых вежливый кондуктор кажется существом с другой планеты





«Нет, меня никто не раздражает. Я здесь отдыхаю душой. Иногда коллеги говорят, мол, надоели эти пассажиры с тележками и так далее, — поделилась кондуктор. — Но чем человек злее, тем мне интереснее. Однажды зашел такой злой, я ему говорю: "Доброе утро!". Молчит. Потом я, как обычно: "Хорошего дня". В итоге он выходит и говорит: "Надо же, зашел злой, вышел добрый"».







Вежливый кондуктор признаётся, что хмурые и неприветливые пассажиры для неё даже интереснее, чем приветливые





Подобных историй, когда пассажиры как будто были каменными, а стали живыми, у Валентины Николаевны наберётся на целый сборник. Она не скрывает, что сама получает от этого удовольствие, особенно когда удается «пробить» трудных. Один студент ездил около года и полностью игнорировал все пожелания, но потом не выдержал и сам начал здороваться. «Но пока у меня есть ещё два. Один на Чемском садится. И вот никак — вытащил проездной, рассчитался и дальше едет», — пожимает плечами кондуктор.







Она помнит, на какой остановке заходят и выходят постоянные пассажиры. Иногда даже встаёт рядом с турникетом, чтобы придержать место для тех, кто далеко едет





Иногда эксперименты проводят и сами пассажиры. Например, один, вспомнила Валентина Николаевна, специально сел второй раз в её трамвай, чтобы проверить, поздоровается ли она с ним снова или тот первый был просто случайностью.







Тёплую атмосферу в трамвае она создаёт параллельно с выполнением плана, от которого зависит её зарплата





Кондуктором Валентина Николаевна работает уже около 15 лет. До этого в молодости немного работала на кассе в аптеке возле дома и в яслях. Окончила машиностроительный техникум, потом вышла замуж и родила троих детей. «С детьми было много забот. Встретить, проводить, одного на тренировку, другого с тренировки. Одному костюм сшить, дочери на хореографию постоянно блестки какие-то надо было нашивать. У меня всё было по расписанию, по режиму, под контролем, — объясняет она своё нежелание делать карьеру. — Мне с мужем повезло, как никому. Он работал, а я с детьми. А у меня как свободное время появлялось, выходила на работу, но она меня особо никогда не волновала. Муж говорил: "Хочешь — иди, хочешь — не иди"».







Валентина Сударкина работает кондуктором около 15 лет. К профессии, по её словам, до сих пор относятся «не очень», потому что работа не требует квалификации, к тому же в 90-е кондукторами работали «всякие люди»





Её муж умер 3 года назад. «Неожиданно, от гриппа, за пять дней», — вскользь рассказывает она. Сейчас, когда дети уже давно выросли, работать даже хочется, несмотря на непростой график (пиковые режимы пять дней в неделю с 5 до 12 и во второй половине дня). Есть небольшой перерыв, во время которого Валентина Николаевна прибегает домой, чтобы «немного занять горизонтальное положение». Недавно этот план сорвался.







«У меня мужчина как-то оставил сумочку, а в ней медицинская карточка. Ему 84 года, две недели назад на приеме у окулиста был, я посмотрела. Думаю, ему же сейчас плохо станет, — вспоминает недавний случай кондуктор. — Вместо обеда поехала. Встречаю его, он: "Здравствуйте! Я же вас знаю, только вы со мной каждый день здороваетесь в транспорте"».





Народная слава у вежливого кондуктора уже по всему левому берегу. «Меня вообще все знают, это же ужас. В магазин зайду, меня знают. А я не знаю никого», — смеётся она.





Кондуктор считает, что в таком графике семейные люди работать бы вряд ли смогли





Во время поездки с корреспондентами Валентина Николаевна кроме традиционных приветствий успела поговорить, пожалуй, с половиной пассажиров, которые её уже знают, и с новичками. При этом билеты успели получить все. «Волка ноги кормят. Это наша зарплата. Сделаем план — получим премию, не сделаем — не получится, — объяснила она свою способность быстро преодолевать высокую лестницу в новеньком БКМ. — Кто-то жалуется, что неудобно, а меня заносит на неё по ходу движения, не надо в фитнес-клуб ходить».







Дети называют Валентину Сударкину бабой Валей





Трамвайные друзья Валентины Николаевны рассказывают ей обо всём. «Да просто так, о жизни, — смеётся она и вспоминает детей, которые особенно к ней привязаны и даже обижаются, если им не уделить время. — Что-то Дашенька сегодня не зашла, она в садик ездит в это время. А однажды сидит мальчишка, плачет. Мама объяснила, что я просто не остановилась, не поговорила с ним как обычно. И тогда я ему: «"Ну что, давай рассказывай". И всё, он рассказал, потом на Блюхера вышел довольный и счастливый».







Во время поездки на глазах корреспондентов в разное время в трамвай зашли ещё несколько детей. Один рассказал, что сегодня его в сад везёт папа, потому что «мама поехала на свою работу». А девочка поделилась с Валентиной Николаевной своим секретом, что «мама беременна».







У Валентины Николаевны трое детей, которым она посвятила жизнь





Валентина Николаевна с гордостью рассказывает и про своих детей. Например, её младшая дочь — успешный врач, которая ездит по всему миру. А про своего мужа и их семейную жизнь она до сих пор рассказывает в настоящем времени и с большой теплотой. «Я счастливый человек по жизни, мне так с ним повезло, далеко не у каждого так бывает. Когда вижу молодых, мне так хочется, чтобы они были счастливы, — делится она секретом своей обаятельной улыбки и удивляется, зачем снимать репортаж про неё и её работу, ведь «всё обычно, Америки тут не откроешь».







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