Что за «скобочками»

НГС побывал в квартале, который построили для угольщиков — там была прислуга и даже бассейн на крыше

За обшарпанными стенами домов-скобочек на Красном проспекте скрывается целая история и множество не то легенд, не то истин. Когда-то здесь жило руководство крупнейшего в Сибири угольного треста: у них были прислуга и бассейн на крыше, территорию охраняли, но мыться они все вместе ходили в общественные бани. Корреспонденты НГС прогулялись по одному из самых интересных кварталов центра Новосибирска и узнали, кто и как сейчас живёт в необычных домах и где в 1930-е бил фонтан.

Мимо этих домов, занимающих половину квартала на Красном проспекте и улице Державина, ежедневно проходят тысячи новосибирцев, даже не поднимая глаз на местами осыпавшиеся стены домов. Между тем жилой комплекс кооператива «Кузбассуголь» — одна из жемчужин конструктивизма в ожерелье проспекта.







Новаторский по меркам того времени квартал на месте частных домов спроектировали Дмитрий Агеев, Борис Биткин и Борис Гордеев, последний — один из самых видных архитекторов конструктивизма. При этом построили шесть домов и школу довольно быстро, за 1931–1933 годы.







«Кузбассуголь» должен был стать одним из самых больших конструктивистских комплексов в городе: два дома-скобочки на Красном проспекте, 49 и Красном проспекте, 51 «обнимают» весь квартал, в котором задумывались строчки домов по улице Державина и улице Фрунзе с собственным сквером, вспомнил историк архитектуры конструктивизма Олег Викторович. Но, как часто случалось в то время, деньги на строительство закончились, и реализовать удалось только половину проекта.







Изначально у домов были палисадники, окружённые декоративным забором с калитками





Дома на Красном проспекте — парадные и, как говорит их управляющий Игорь Леонович, «модные»: их строили для руководства кооператива, в них даже были комнаты для прислуги (но при этом не было, например, ванных). Это особенно заметно по архитектуре, если смотреть на комплекс со стороны штаба Сибирского Военного Округа: по Державина дома на первый взгляд мало чем отличаются от множества других домов города, зато на Красном проспекте то выступают фасадом на главную улицу, то отступают от неё.







Между домами предполагался сквер — сейчас его формально нет, но дворы утопают в зелени





Кажется, что дом № 51 и вовсе состоит из трёх, поставленных рядом: один, одноподъездный, «смотрит» на дом № 49, другой замыкает угол проспекта и улицы Державина, а третий вставили между ними, чтобы объединить. Управляющий в поддержку этой теории подчёркивает, что у дома три адреса: Красный проспект, 51, Красный проспект, 51/2 и общий — Державина, 12, а Красный проспект, 51/1 просто потерялся со временем.







На углу дома под крышей на фасаде видны потёки — краеведы уверены, что там был бассейн





Особенностью дома № 49 в 1930-х годах был бассейн на кровле — в его существовании краеведы не сомневаются, хотя документальных подтверждений пока не нашли.







— Я, конечно, не представляю, как это могло быть изначально в 30-е годы, но потом нашёл фотографии старые, где видно: весь дом нормальный, а на углу — потёки по фасаду с кровли. <…> То есть весь дом чистый, красивый, а это место — вот такое, — говорит Игорь Леонович.







Олег Викторович подтвердил: старожилы вспоминали, что в бассейн пускали детей — «Это же праздник души!». Но водонепроницаемости деревянных перекрытий строители добиться не смогли, поэтому до наших дней бассейн не дожил.







Магазины были на Красном проспекте, 51 изначально, а вот первый этаж соседнего дома раньше был жилым





Вся инфраструктура квартала размещалась в доме № 51: до войны здесь работал «Детский мир», в 1941 году его заменил салон кооператива «Художник», а после наплыва эвакуированных во время войны в доме открылась закусочная. Никто из местных жителей этого, увы, уже не помнит — зато с ностальгией вспоминают «Академкнигу», которая закрылась в 2011 году.







В 1930-е комплекс был окружён невысоким деревянным заборчиком и охранялся, а вход был через калитки между домами на Красном проспекте. Позже их заменили настоящие КПП, хотя местные жители и краеведы отрицают суровый пропускной режим.







Деревянные калитки впоследствии заменили своеобразными КПП: сразу за ними должна была начинаться аллея





Сейчас в комплексе огорожены только дом № 49 и школа, но в планах ТСЖ в ближайшее время закрыть доступ посторонних на территорию, оставив её при этом общей для жильцов.







— Сейчас закроем с Красного проспекта, между домами. Второй этап — закрыть с Державина, — рассказал Игорь Леонович. — Киоски закрылись, а когда там были гамбургеры и пиво, все таксисты города, которые на правом берегу работали, там были. Сами представляете: они вышли, попили кофе, покушали — куда идти, если приспичит? Я утром прихожу на работу, машину ставлю между домами и у меня глаз вываливается: с одной стороны двора и с другой по полметра за ночь жёлтого стега, каждый божий день. У меня дворники не знали, куда девать это всё.







Большая трансформаторная будка — тоже конструктивистская. Сейчас она, по словам управляющего, не используется





Сразу за парадным входом во второй половине 1930-х был круглый фонтан, а за ним задумывалась аллея, которая вела к бане, школе и Александровскому саду на площади Кондратюка, но так и не была реализована. А вот внутриквартальный сквер в некотором смысле сохранился: пространство между домами утопает в зелени.







Пристройки с балконами у двух домов комплекса появились в 60-е





Дома на улице Державина были построены по двум проектам: № 10 и 8 — по одному, № 6 и 4 — по другому. В 1960-е, в бум строительства, к домам № 8 и 10 с торцов внутри квартала пристроили по подъезду: если раньше в доме были в основном «двушки», то здесь появились «трёшки».











При этом планировка здесь очень необычная: все квартиры выходят окнами только на одну из сторон дома, поэтому квартиры удалось разместить на каждой лестничной площадке: потолок одной квартиры находится примерно на середине уровня другой, этажом выше, показывает старожил дома Ольга Михайловна Савойская.







На каждой площадке две квартиры и выход на прилегающую к ним лоджию





Лоджий в квартирах здесь нет — они расположены со стороны подъезда и рассчитаны на двух хозяев: кто-то хранит на них вещи, кто-то разводит цветы, кто-то просто выходит сюда покурить, даже не запирая потом дверь.











Последний этаж, прямо под крышей, изначально не должен был быть жилым: его высота едва ли выше 2 м, а узкие горизонтальные окна расположены под потолком. По словам Ольги Михайловны, сперва там было помещение для сушки белья, но когда жилья стало остро не хватать, там тоже построили квартиры — сейчас у них нумерация с литерами «а» и «б».











Фасад дома на Державина, 6 длинные лоджии делят на три части, которые в итоге даже немного напоминают по форме амстердамские домики — разве что на углу их огибают типично конструктивистские балконы. Здесь квартиры выходят на обе стороны, а на площадках их уже по три.











Старожил дома Алексей Вадимович — из второго поколения его жителей: здесь получил жильё ещё его отец, который работал в «Кузбассугле», сам он тоже был проектировщиком — как и большая часть местных жителей в советское время, соглашается Ольга Савойская.







— Тут было как: до войны здесь было объединение «Кузбассуголь», и это жильё, весь квартал, за исключением Фрунзе, 3, — это была его собственность, — вспоминает он. — Потом «Кузбассуголь» уехал в Кемерово, а здесь был проектный институт «Гипроуголь», и это жильё, оно ведомственное было, перешло институту.











Дом № 4 был идентичен своему соседу — но только до декабря 2001 года, когда в доме случился пожар.







— Там велась сварка, искры разлетелись — получился пожар, — вспоминает о том дне жительница шестого дома Галина Егоровна. — Сразу потушить не смогли, так сильно горело, стариков снимали на верёвках.







В 2003 году дом отстроили заново, но уже по новому проекту, добавив ему полтора этажа: теперь под крышей этого дома есть мансарды с французскими балкончиками, а фасад отделан керамогранитом.











В следующем году должен начаться и ремонт фасада дома на Красном проспекте, 51, и он, наконец, сможет стать полноправным украшением города. Как рассказал Игорь Леонович, этого пришлось добиваться через Москву.







Комплекс завершает школа — она главным фасадом выходит на улицу Советскую





— Почему-то с 2016–2017 года нас переместили на 2020–2022. Мы провели собрание, обращались везде, до областного правительства, — сказали: «Нет, мы вам помочь ничем не можем». Кто допустил ошибку при изменении региональной программы, не представляю, найти крайнего мы так и не смогли, — говорит управляющий. — Добились через Москву: написали письмо депутату по нашей области, он сделал запрос, и как по мановению волшебной палочки через три дня после получения этого запроса мне позвонили и сказали: «Извините, пожалуйста, мы вас поставили на 2019 год».







Местные жители рассчитывают восстановить ограждение комплекса, правда, оно будет уже радикальнее, чем в 1930-х





Впрочем, территория комплекса стала местом притяжения ещё год назад: здесь находятся сразу несколько работ художников фестиваля Okrasheno.







— Местным жителям фиолетово, но летом, весной и ранней осенью, летом особенно, здесь паломничество, молодёжь идёт на фотосессии прямо группой. Я один раз вышел и обалдел, думал, экскурсия какая-то. Человек 20 девчонок, пришли толпой и стоят: то с одной стороны, то с другой, — смеясь вспоминает Леонович.







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