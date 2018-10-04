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«Нас спасли упаковка "Доширака" и апельсиновые корки»

Сибиряк снялся в ремейке «Последнего героя» — он заплатил 5000 долларов и остался без еды на острове

Ранее Олег Губарьков участвовал в другом испытании от Эда Халилова — это было восхождение на Эльбрус 
Ранее Олег Губарьков участвовал в другом испытании от Эда Халилова — это было восхождение на Эльбрус 

Новосибирец Олег Губарьков принял участие во втором сезоне «Турбоострова» на Мальдивах шоумена Эда Халилова, который организовывает различные экстремальные проекты. В нём участвовали известные блогеры, предприниматели, а также актёр сериалов ТНТ «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга» Сергей Романович, музыканты группы «Грот» — всего 23 человека, которых разделили на два племени. Идея проекта напоминает телешоу «Последний герой»: участников на 10 дней заселили на необитаемый остров, где они жили без связи и должны были на испытаниях выигрывать себе еду и возможность помыться. Организаторы делали прямые эфиры в Instagram, а итоговый ролик появится на YouTube через месяц. Журналист НГС узнала у Олега, какие трудности они испытывали вдали от цивилизации, почему делили один «сникерс» на 12 человек и правда ли, что после проекта они попали в тюрьму из-за украденных 10 тысяч долларов.

Олег решил участвовать в проекте по нескольким причинам: его заинтересовала локация, хороший состав участников, соревновательный дух и уникальность проекта для России (на самом деле шоу явно пытается копировать «Последнего героя» с ведущим Сергеем Бодровым. — Прим. ред.). По его словам, помимо физических, были и моральные испытания: не каждый готов остаться на 10 дней без связи, без еды, без душа, в одной одежде, поэтому самое главное соревнование — с самим собой. 


Он добирался до острова 23 часа — четыре перелёта: из Новосибирска в Москву, дальше Дубай, Мальдивы, а оттуда уже внутренний, на остров.


«Нам сказали, что мы прилетим, ночь отдохнём в отеле и потом начнётся проект. Попросили выбрать из всех своих вещей 10, которые мы возьмём с собой. Около 23:00 выплыли, думая, что едем отдыхать. Но раздался вой сирены, нас эвакуировали с корабля, сказали взять одну вещь с собой, аптечку, прыгать и плыть до острова, на котором виден костёр», — вспоминает Олег.


23 человека разделили на две команды — «Скорпионы» и «Орионы», с ними была съёмочная группа
23 человека разделили на две команды — «Скорпионы» и «Орионы», с ними была съёмочная группа


Они смогли сориентироваться и быстро договорились, кто что берёт. Олег взял ласты, кто-то рыболовные снасти, кто-то фонарик, кто-то нож. На острове организаторы сказали, что это и есть их отель, проект начинается, — и ушли.


«Все 23 человека объединились, нашли спальное место. С утра никого из организаторов не было, начали добывать себе еду — нашли кокосовое дерево, я поймал несколько рыб, ловили крабов, но они там невкусные. Вечером пришли организаторы и начались небольшие соревнования, в которых мы боролись за хлеб, бананы и воду», — описывает первые дни Губарьков.


Выигранную еду всегда делили на команду из 12 человек, даже если это был один фрукт или одна шоколадка. Соревнования давали возможность заработать: бидон воды, большого тунца и так далее. В первые дни они были попроще, а потом начались более серьёзные испытания.


Одно из соревнований первых дней


«На второй день нам нужно было сделать плот и доплыть на нём на другой остров. Мы плыли семь часов в открытом океане, в солёной воде, при 35 градусов тепла. Тяжело было всем: у кого-то начало разъедать кожу, у кого-то были солнечные удары и ожоги. У второй команды развалился плот, поэтому их эвакуировали, а мы не смогли доплыть до конца из-за встречной волны: если гребли, то не продвигались вперёд, а если стояли на месте, то нас относило. Бесполезно так два часа проплавали и решили попросить об эвакуации, потому что начинался шторм», — описывает один из наиболее сложных конкурсов участник проекта.


При этом он отмечает, что за безопасностью всегда следили: рядом были охрана, организаторы, инструкторы и врачи. Но из-за влажного климата все ожоги и ссадины всё равно не заживали.


У Олега обгорела кожа на нижней части лица во время соревновательных заплывов
У Олега обгорела кожа на нижней части лица во время соревновательных заплывов


«Нам не везло с погодой: на всех соревнованиях днём было очень жарко, а ночью всегда штормы, дожди — срывало тенты, нас топило. За время проекта многие простывали, ловили какой-то вирус, лежали с температурой, опухали, обдирали ноги о рифы, но всё равно не воспользовались возможностью забрать свои деньги (участие в проекте в зависимости от времени покупки билета стоило от 3,5 до 5 тысяч долларов, перелёт оплачивался отдельно. — Прим. ред.) и вернуться домой», — восхищается Олег.


Но при этом они всё равно участвовали во всех состязаниях — кидали ножи, ходили по верёвке, придумывали шаманский танец племени, играли в «Мафию» у костра. Тех, кто проиграл, увезли ночевать на очень маленький остров в океане с одним песком.



«Психологически сложным было задание "закапывание в землю": нужно было пролежать около 20 минут. Ещё было стояние на гвоздях. Одна девочка продержалась около 1,5 часа: было больно, когда её снимали, ей поставили уколы. Каждый второй, кто смотрел прямые эфиры в Instagram, думал, что это подстава. Невозможно плыть семь часов на плоту в океане, невозможно два часа стоять на гвоздях. Но это всё реальность», — уверяет Губарьков и в качестве доказательства показывает видео с ожогами на ногах, которые он смог вылечить, только вернувшись в Новосибирск.


Самую ценную награду они получили, когда один парень смог залезть на 10-метровую пальму — со страховкой, но без помощи чего-либо, — сорвать кокос, в котором оказалась флешка с видеоприветами от родных для всех. Организаторы попросили близких записать видео.


«Чуть ли не со слезами смотрели. Прошло семь дней без связи, по-другому смотришь: начинаешь ценить отношения между людьми. Я получил видеопривет от девушки, с работы ребята не успели записать», — делится Олег.


В качестве награды в один день был большой тунец


Каждый вечер команды собирались на так называемое на лобное место у костра, где им зачитывали комментарии от тех, кто следил за проектом.


«Делились друг с другом инсайтами. Никто друг друга не знал до этого, но люди раскрывались — это самое офигенное. Сначала был один человек, а потом совсем другой — и положительное, и отрицательное проявлялось. Ощущение, что мы не 10 дней друг друга знали, а минимум полгода. Я о коллегах, с которыми работаю три года, меньше знаю. Мы и готовили вместе, и поддерживали друг друга, и в туалет, как говорится, ходили, — в такой ситуации можно лучше узнать людей», — замечает Олег.


Ещё у костра они ежедневно голосовали за лучшего в своём племени и племени противника. Эти люди получали камни разного цвета: их потом можно было поменять на что-то на базаре, который организаторы устраивали дважды, например на банку сгущёнки или возможность всей команде помыться в душе. Один раз они поменяли камень на вещи человека, у которого в сумке были ещё «сникерсы» и орехи.


Так Олег укрывался от солнца. Обязательным условием было всегда с собой иметь панаму, очки и крем от загара, аптечку, которую он забыл на корабле
Так Олег укрывался от солнца. Обязательным условием было всегда с собой иметь панаму, очки и крем от загара, аптечку, которую он забыл на корабле


«Эти шоколадки были самыми вкусными в моей жизни. И вообще изменилось отношение к еде: если раньше ты в супермаркете видишь бич-пакет, то не хочешь, а там ты ценишь всё, печенье тебе доставляет большее удовольствие. Мы ели мало, как котята. И когда ты долго не ешь, а потом съедаешь даже маленький кусочек "сникерса", это кажется чем-то нереальным. За несколько выигрышей мы получили апельсины и не выбрасывали корки: делали из них чай и ели с мёдом. Такая пища очень помогала поддерживать энергию. В городе ты на это вообще не обращаешь внимания, а на острове одна упаковка "Доширака" и апельсиновые корки спасли нас всех», — говорит участник проекта.


В основном они питались кокосами, из них же делали чашки для еды. С третьего дня им стали выдавать на команду ограниченное количество воды на еду и для питья.


«Начали ценить там рис, гречку и макароны. Без соли, без ничего. Иногда мы даже объединялись командами и готовили вместе. Правда, всегда в еде был песок, поэтому мы шутили, что, как вернёмся, на столе должны будут стоять не только баночки с солью и перцем, но ещё и с песком — так к нему привыкли», — смеётся Губарьков.


Перелёт тоже оплачивали участники: Олегу он обошёлся в 62 тысячи рублей
Перелёт тоже оплачивали участники: Олегу он обошёлся в 62 тысячи рублей


Но после 10 дней испытания не закончились, потому что, когда они собрали все вещи и собрались на лодках отплывать в аэропорт, выяснилось, что из сумки организаторов пропали 10 тысяч долларов.


«Из этих денег должны были оплатить вторую часть за аренду острова и лодок. Мальдивцы, которые были собственниками лодок, помогали носить сумки и имели доступ к проживанию организаторов, сказали, что это не они, а кто-то из участников. Но наша территория была отдельно, мы не имели доступа. Эд сказал, что не будет платить, пока ничего не выяснится. Был подозреваемый — мальдивец, у которого вдруг появились телефон и часы. Но собственник лодок отрицал причастность своих, отказался везти нас», — поясняет Олег.


Они вызвали другую моторную лодку, чтобы успеть на внутренний рейс, иначе все билеты бы пришлось покупать заново, но она не смогла подплыть к ним из-за рифов.


Олег с Эдом Халиловым 
Олег с Эдом Халиловым 


«Нам пришлось взять простые лодки с вёслами и грести к ним — как будто снова проходим испытание. Но те стали отказываться нас везти, поняв, что у нас проблемы с собственниками острова. В итоге кое-как согласились, кому-то позвонили. Мы добрались до аэропорта, где всех встретила полиция», — объясняет участник.


Участников, организаторов и съёмочную группу задержали, у Олега забрали рюкзак, а у одной девушки — документы. Задачей организаторов было договориться с мальдивской полицией, чтобы участники улетели. Они заплатили какую-то сумму, а сами остались дальше разбираться в этом деле.


«Они два дня сидели там, их допрашивали, снимали отпечатки пальцев. Но, как я понимаю, всё закончилось хорошо, чтобы не портить отношения между странами и проводить проект там в дальнейшем. Третий сезон запланирован на январь 2019 года. Естественно, блогеры всё раздули — "Ой, ребята, нас тут повязали", поэтому некоторые издания написали, что нас чуть ли не связали и держат в тюрьме несколько дней», — признаётся Губарьков.



Олег вернулся в Новосибирск и планирует сделать свой ролик о проекте. Но пока главное, что он делает, — отъедается. На Мальдивах он похудел на 2,5 килограмма. 


«Заходишь в магазин, видишь сгущёнку и думаешь, что это что-то невероятное. А так пока грустно, что всё закончилось, потому что здесь много негатива: люди не улыбаются, говорят, что погода и жизнь — говно. Куда-то спешат все, а там дни шли очень медленно. Не ценят простых вещей — а нас этому научил проект», — рассуждает Губарьков.


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