«Я не могу ответить на этот вопрос цензурно»

Депутаты Госдумы окончательно приняли законопроект о пенсионной реформе правительства Дмитрия Медведева. За него проголосовали 333 депутата, 62 высказались против. В том, что новый закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, и пенсионный возраст женщинам увеличится с 55 до 60 лет, а мужчинам с 60 до 65, уже никто не сомневается. Народные избранники не обратили внимания ни на многочисленные митинги, которые идут по всей стране с начала лета, ни на миллион подписей против реформы, которые собрали в регионах и принесли в приёмную президента России. Корреспондент НГС узнал у новосибирцев, как они отнеслись к этому, и задал три вопроса: почему депутаты так проголосовали, несмотря на протест населения, изменилось ли у людей после этого отношение к власти, и поинтересовался, планируют ли горожане работать до пенсии и на что собираются жить. Подробнее — в материале НГС.





Владимир, 54 года, безработный, бывший экономист и преподаватель: «Я считаю, что это "Единая Россия" продавливает закон. Правительство могло бы работать и найти деньги для того, чтобы оттянуть этот срок, но [они], видимо, решили, что можно не работать, а просто принять этот закон. Если уж принимать такой закон, то надо было принимать его, исходя из того, хочет ли человек пойти на пенсию позже. То есть ты пишешь заявление, что не можешь работать и хочешь идти на пенсию, и тогда получаешь маленькую пенсию. Если же ты имеешь силы и можешь ещё поработать, то не пишешь заявление и работаешь, и в этом случае твоя пенсия будет увеличивается в разы. Вот такой закон, я считаю, можно было бы принимать. Моё отношение [к власти] — можно сказать, что не изменилось. Я и раньше считал, что правительство у нас не работает, а только исполняет роль. Сейчас я безработный. И не знаю, устроюсь ли, — в моём возрасте это проблематично. Насколько я слышал, хотят ввести предпенсионный возраст и под него загоняются деньги на переподготовку. Может, получу новую специальность».









Галина Анатольевна, 63 года, пенсионер: «Приняли, потому что президент предложил, а все поддержали. То, что миллион подписей принесли… У нас 146 миллионов [в стране], один миллион ничего не решит. Моё отношение [к власти] изменилось давно уже. Я сама уже десять лет как пенсионерка. Пенсии мне, конечно, не хватает, у меня есть ещё одна маленькая-маленькая квартирка, и я её сдаю. На одну пенсию не прожить».











Герман, 50 лет, госслужащий: «Царь решил, значит, так и будет. Моё отношение [к власти] каким было, таким и осталось. Что ему меняться? Я нейтрально [к власти] отношусь. Мне до пенсии ещё двадцатка. Планирую работать. О пенсии можно, наверное, и не мечтать. Может, её вообще отменят — за 20 лет много может измениться. Если не смогу работать, оформим инвалидность, будем получать пособие от государства. Какая разница».











Антон, 28 лет, музыкант: «Народ и депутаты — это разные структуры. Это очевидно: депутаты решают так, как им выгодно. И то, что им нужно решить. [Закон примут] — это было довольно очевидно. А отношение [к власти] у меня нейтральное. Как я относился к ним, так и отношусь. Они что-то там решают без нас. Я никак на это не повлияю. Я ещё не начинал [официально] работать, поэтому не знаю, как там у меня будет дальше. Я исхожу из того, что ты сможешь сделать сам: и сейчас, и на пенсии. Какое-то интеллектуальное ремесло, например, мне поможет. Я лично музыкант, планирую зарабатывать этим».











Наталья, «предпенсионный возраст», риелтор: «Я не могу придумать объяснение, почему люди (депутаты. — Прим. ред.) принимают такое решение. Все выйдут на пенсию, все будут получать по 8000–9000 рублей… Пенсионеры работают не оттого, что хотят сильно работать или могут работать, а оттого, что им просто не на что жить. Я не знаю, почему депутаты принимают такие решения. [Сами депутаты] 40–50 тысяч [рублей пенсии] будут получать, наверное, их это устраивает. И я думаю, что государственные служащие тоже очень многие получают повышенную пенсию, ну а на остальных им… У меня было не очень хорошее отношение [к власти], и оно не изменилось. Я планирую работать — и до пенсии, и после: пока ноги носят, буду работать. На одну пенсию я не проживу, это однозначно».











Юлия, 39 лет, менеджер: «Я не могу ответить на этот вопрос. Цензурно… Простите меня. (Смеется.) Моё отношение к власти было достаточно однозначным. И сейчас она (власть. — Прим. ред.) своими решениями просто подтверждает то отношение, которое у меня было. Планирую ли я работать до пенсии? Тут, как говорится, мы предполагаем, а наша власть располагает. Да и вы же сами понимаете, вот с этой же пенсионной реформой: в нашей стране сегодня это работает, завтра — не работает… То у нас балльная [пенсионная] система, то ещё какая-то… Среднестатистическому человеку у нас невозможно доработать до этой вот пенсии, [невозможно] просто по здоровью. Доработаю ли я до пенсии? Вопрос, доживу ли я до неё?».











Елена, 28 лет, преподаватель: «Почему они так проголосовали? Я так полагаю, у них (у депутатов. — Прим. ред.) какая-то отдельная пенсия. Поэтому особо их это не коснётся. Думаю, причина в этом. Всё как обычно: прожиточный минимум составляют те, кто живёт на прожиточный максимум. Моё отношение [к власти], скорее всего, не изменилось. Какое было? Стабильное. (Смеётся.) Стабильно нейтральное. Хотелось бы доработать и дожить до пенсии. Но, как показывает практика, работать надо будет и на пенсии».











Ксения, 25 лет, музыкант: «Может, депутаты смотрят в перспективу будущего: и у них есть какая-то статистика, расчёты, что это выгодно для страны? А мы, простые люди, не смотрим вперёд и думаем только о том, что сейчас. И нам не видно то, что видят депутаты… Выгодна ли для страны пенсионная реформа? Я не очень разбираюсь в этом, простите. Я вообще не лезу в политику и не интересуюсь ею — к сожалению или к счастью. Поэтому мне всё равно. К сожалению или к счастью. Конечно, я планирую дожить до пенсии. Но не очень рассчитываю, что государство будет платить мне пенсию, поэтому стараюсь сделать так, чтобы у меня были свои сбережения или инвестиции. Чтобы во время того, как я не смогу работать, у меня был доход. Не благодаря государству, а благодаря самой себе. Что за инвестиции? Я пока только думаю об этом. Раньше считала, что это недвижимость, но сейчас сомневаюсь».











Виктор, 59 лет, работающий военный пенсионер: «Почему так поступили [депутаты]? Наверное, потому что их это не особо касается. Вот я пенсионер и понимаю, что, конечно, нужно выравнивать количество работающих и количество пенсионеров, в этом есть здравый смысл, но их (депутатов. — Прим. ред.) это просто не касается. Не на зарплату они живут, вот в чём дело. Они на своих должностях и со своими окладами могут и до 70 работать, пока не выгонят. Конечно, отношения [к депутатам] изменилось. Хотя меня это не касается, я уже пенсионер. Понятно, что нужно увеличивать этот возраст — везде его увеличивают. С другой стороны, я понимаю, что денег в стране [не хватает]. Но вот плоскую шкалу налогообложения не хотят снять: кто получал миллиарды, тот и получает миллиарды. А кто получал 10 тысяч пенсии — давайте подождём ему платить, вдруг он толстым станет. Конечно, это неприличный поступок со стороны депутатов. У меня военная пенсия, она больше общегражданской, и я ещё работаю, так что мне хватает. Но получал бы только пенсию, тоже хватало бы».











Елена, заместитель директора образовательного центра: «Так приняли, думаю, потому что так диктует власть. Что в правительстве решили, так и примут. Несмотря на то что народ против. Но я перестала, если честно, следить за новостями, поскольку не смотрю телевизор. Какое отношение [к власти]? Никакое. У меня такое мнение на это сложилось: ну примут так — никуда от этого не денешься, уже давно всё решили за нас. Я живу здесь и сейчас, потому не думаю [о пенсии]. Я вот иду по парку и радуюсь, что сегодня прекрасный день, прекрасное настроение. Дай бог, доживём до пенсии. Я занимаюсь инвестициями, и мне от них дохода хватает — я могу вообще не работать. Я, например, вложилась в золотодобывающую компанию, плюс всем ненавистная криптовалюта. Но это не биткоин, не эфириум, а валюта ванкоин».











Андрей, 17 лет, школьник: «Мы же понимаем, что КПРФ и ЛДПР — это фиктивная оппозиция. Они в любом случае это примут. Просто создаётся искусственная борьба. Инструмент митинга не эффективен в этой стране. Если вон в Словакии или Чехии, сейчас не помню точно, премьер-министра обвинили в воровстве, и его убрали после многотысячного митинга, то здесь так не работает. Снизу-вверх не достучишься. "Он вам не Димон", Болотная… Что-нибудь изменилось? Какое отношение к власти? Ниже уже некуда. Дно не пробьёшь. Оно (отношение. — Прим. ред.) и было ниже некуда, но уже совсем всё… Планирую ли я доработать до пенсии? Не в этой стране точно. Здесь пенсии бы не хватило. Самый нормальный вариант исхода в этой стране, когда ты работаешь через чёрную зарплату: проще делать личный вклад и накопления, чем отчислять [часть зарплаты] в государственный пенсионный фонд».





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