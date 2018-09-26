«Камри» в стиле «роскошь»

Тест-драйв: японцы сделали из «Камри» люксовую машину — её можно купить дешевле немецких конкурентов

Новое поколение седана Lexus ES (аналог Mercedes E-класса) — это не просто смена в модельном ряду, это ещё и поглощение одного автомобиля другим. Автопроизводитель решил, что в эпоху падения спроса на легковушки у него слишком много седанов, поэтому старший GX решили снять с производства. Японцы надеются, что Lexus ES закроет спрос сразу по двум моделям и будет хорошо продаваться. Что это за автомобиль и в чём его особенности — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

«Камри» в стиле «роскошь»


Lexus ES (предоставлен официальным дилером «Восток Моторс») — это 5-метровый низкий седан премиального сегмента, его конкуренты — Mercedes E-класса и BMW 5-й серии. Новый ES кардинально отличается от предыдущей модели — новая геометрия кузова, иные пропорции, свежий дизайн. Начинка тоже новая — машина построена на основе модульной архитектуры TNGA, такая же использована в свежем поколении Toyota Camry.



«Камри» в стиле «роскошь»


Спереди Lexus ES — полностью в стиле современного дизайна компании: космические заостренные грани, переплетение линий. Такое ощущение, что машину нарисовали с прямоугольными радиаторной решёткой и фарами, а потом мышкой в компьютере стянули изображение к центру. Вот и получились оттянутые внутренние уголки фар и приталенная решётка-веретено. Эту решётку уже прозвали бородой.



«Камри» в стиле «роскошь»


Сбоку автомобиль выглядит поспокойней. Прямые выштамповки по дверям, ровная линия остекления, изящные зеркала на ножках. Над задними арками — явно выраженные плечи.



«Камри» в стиле «роскошь»


Сзади опять буйный дизайн — сложносочинённая крышка багажника, замысловатый бампер, фонари, растянувшиеся от номерного знака чуть ли не до середины заднего крыла.



«Камри» в стиле «роскошь»


В целом — интересный, свежий автомобиль с приземистым силуэтом, хорошо смотрящийся на низкопрофильной резине.



«Камри» в стиле «роскошь»


В салоне — опять же торжество дизайнерской фантазии. Множество плоскостей, переходящих друг в друга, диагональные линии, разрезающие интерьер в самых неожиданных местах. Даже дверные ручки — как у старого грузовика, переосмысление дизайна 60-х.



«Камри» в стиле «роскошь»


Двухярусная передняя панель из мягкого пластика украшена деревянными вставками, а козырёк приборки обшит кожей. Двери мягкие до середины, ниже уже жёсткий пластик с крупной фактурой.



«Камри» в стиле «роскошь»


Детально проработанный руль с обогревом, блоками кнопок. Кожа мягкая, серединка — из приятного, почти мягкого пластика.



«Камри» в стиле «роскошь»


Интересная приборка — в центре большой тахометр, скорость отображается цифрами посередине. Слева дисплей бортового компьютера.



«Камри» в стиле «роскошь»


Забавные ушки-кругляши по бокам козырька приборки — сюда выведено управление режимами движения. Левое ушко — отключение системы стабилизации.



«Камри» в стиле «роскошь»


Управлять мультимедийной системой здесь нужно при помощи тачпада, расположенного на центральной консоли. Всё-таки это менее удобно, чем какая-нибудь физическая шайба или сенсорный экран. 



«Камри» в стиле «роскошь»


Для точных движений палец приходится держать в напряжении, можно промахнуться по пунктам меню.



«Камри» в стиле «роскошь»


Поскольку автомобиль низкий, с покатой впереди крышей, высоким водителям может не хватать воздуха над головой. Придется ниже опускать сиденье и садится «на пол».



«Камри» в стиле «роскошь»


А вот сзади посадка удобная, и пространство над головой имеется, в коленях тоже свободно. Спинки сидений не раскладываются, но имеется запираемый на ключ лючок в багажник.



«Камри» в стиле «роскошь»


Сам багажник глубокий, просторный — 472 литра. Крышка с электроприводом, в подполе полноценное запасное колесо и инструменты.



«Камри» в стиле «роскошь»


Под капотом этого ES установлен 2,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 200 л.с. Разгон до сотни не ураганный, 9,1 секунды, но в целом мотор старается тянуть 1,7-тонный седан.



«Камри» в стиле «роскошь»


Сначала атмосферник плавно раскручивается до 4 тысяч оборотов, потом машина наконец стреляет с подхватом 5 тысяч оборотов. Педаль газа адекватная, задержки связаны только с раскруткой нетурбированного мотора. Автомат работает чётко, переключений незаметно.



«Камри» в стиле «роскошь»


Тщательная шумоизоляция, мотор слышно только на верхах, слегка шелестят шины. А вот вибрационный фон от двигателя присутствует во всём диапазоне оборотов.



«Камри» в стиле «роскошь»


Руль немного ватный, тяжеловатый, но в целом автомобиль хорошо откликается на движения баранки, есть только небольшой провал в околонулевой зоне.



«Камри» в стиле «роскошь»


В поворотах седан ощутимо кренится, а боковой поддержки кресел немного не хватает.



«Камри» в стиле «роскошь»


Зато подвеска комфортна — автомобиль идет мягко, степенно, пропуская в салон лишь отголоски ударов от самых острых неровностей.



«Камри» в стиле «роскошь»


Стоит ES от 2 580 000 рублей — это со слабым 2-литровым мотором. В любом случае базовая цена ниже, чем у немецких конкурентов. В максимальной же версии с 3,5-литровым атмосферником цена машины достигает 4 миллионов рублей.


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