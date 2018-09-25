Город воров и бандитов

Новосибирск оказался сразу в двух рейтингах самых небезопасных городов России и мира. В одном его назвали одним из самых криминогенных городов Сибири, в другом — и вовсе самым опасным в России. Оба списка составили на основе мнений местных жителей. НГС опросил полицейских, охранные агентства и приезжих о том, насколько безопасно гулять по Новосибирску, где опаснее всего в нашем городе, и попросил у экспертов совета — как не стать жертвой преступников. Подробности — в материале НГС.

Первый рейтинг небезопасных городов, в который включили Новосибирск, составили специалисты портала поиска недвижимости Domofond.ru. Они опросили 60 тысяч человек и попросили их оценить уровень безопасности в своих городах по 10-балльной шкале. Жители Новосибирска присвоили своему городу оценку 6,5 — город занял в списке 100-е место из 150 наравне с Рязанью и Орлом. Для сравнения: самыми безопасными городами в этом списке назвали Грозный, Анапу и Геленджик (9,4–8,5 балла), а самыми небезопасными — Ногинск, Новочеркасск и Волоколамск (5,2–5 баллов).





Если верить рейтингу, Новосибирск — один из самых опасных городов Сибири.





Второй рейтинг составили аналитики исследовательского портала Numbeo на основе мнения его пользователей. Тут ситуация еще хуже: Новосибирск назвали самым опасным городом в России. В него включили все крупные города мира. На самом деле, сибирская столица заняла в нём средние позиции, 135 из 327, но среди других российских городов в рейтинге — Москвы и Санкт-Петербурга, которые заняли 144-е и 198-е места — оказалась в топе.





В ГУ МВД России по Новосибирской области ожидаемо не согласились с результатами рейтинга. Так, по словам полицейских, уровень преступности в Новосибирске постепенно падает и таких очагов криминогенности, которые были ещё несколько лет назад, уже нет — они остаются в основном вблизи сомнительных ночных кафе и баров, причём не только на окраинах, но и в центре, рассказал НГС Антон Сурнин, начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ведомства.





«Чёткого деления по районам города нет. Ж/д вокзал — это транзитный узел, где достаточно много приезжих людей, отчасти лиц без определённого места жительства. Площадь, прилегающая к вокзалу, несколько отличается от общей картины по городу в плане совершения краж, грабежей. Есть определённые точки, где расположено много ночных заведений, например это Советская, Вокзальная магистраль. Там — от вызова жильцов домов, что посетители ночью выходят шумят, до убийств, — рассказал он и вспомнил случай, когда весной посетитель караоке-бара застрелил охранника. — Таких очагов немного, и они носят точечный характер».





Среди других мест, куда часто вызывают полицию, Сурнин назвал кафе на Центральном рынке, а также один из пивных баров в Ленинском районе. Полиция вместе с мэрией заставляют владельцев таких заведений менять режим работы и устанавливать видеокамеры. Вместе с этим поменялись и маршруты патрулирования в городе — их стали прокладывать как можно ближе к подобным местам.





О снижении преступности в области говорится и в официальных отчётах регионального МВД. Например, в 2017 году зарегистрировали почти на 2% меньше преступлений, чем в 2016-м. Наибольший спад произошёл в Ленинском, Кировском, Заельцовском, Дзержинском и Октябрьском районах города.





Самые распространённые преступления связаны с кражей — 46% от всех зарегистрированных преступлений. Каждую третью кражу совершали на улице.





«Есть тенденция к повышению безопасности и снижению уровня преступности в городе Новосибирске и в Новосибирской области», — заключил представитель полиции.







Традиционно одним из самых опасных мест в Новосибирске считается площадь Гарина-Михайловского у ж/д вокзала





Ему вторит и директор агентства безопасности «Гвардия» Вячеслав Жирков. «В целом, я считаю, у нас не опасней каких-то других мест. Я бы не сказал, что уровень преступности падает, мне кажется, он остаётся на приемлемом уровне», — считает собеседник.





Вячеслав Жирков добавил, что один из показателей уровня преступности — востребованность охранных услуг. Услугой личной охраны стали пользоваться заметно реже, чем раньше, и это, по его мнению, — показатель ситуации: «Сейчас ей в основном пользуются те, кто находится в конфликтной ситуации или в зоне риска. И даже по этому можно сделать выводы — если 10 лет назад она была достаточно популярна, то сейчас крупные бизнесмены и прочие просто экономят на этом. В основном пользуются на две-три недели, когда наиболее конфликтная фаза».





А вот жители более безопасных городов Сибири, приезжающие в Новосибирск, с экспертами не согласны. «Я живу в Томске уже третий год, и это самый безопасный город, в котором я жила. Жила я в трёх городах: Новокузнецке, Омске, Новосибирске. В Новосибирске (особенно вечером) я чувствую себя менее защищённой и хочу поскорее попасть домой.





В центре, около вокзалов ещё не так боязно, но чем дальше от центра, тем сильнее ты начинаешь себя чувствовать неуютно.





В Томске я часто гуляю вечером одна, и очень редко мне бывает страшно, с учётом того что живу я рядом с не самым спокойным и благополучным районом. Моя подруга живёт в Новосибирске, она мне рассказывала много различных случаев: как часто в метро крадут сумки, телефоны, про множество криминальных случаев, происходящих на улицах Новосибирска. Поэтому в этом городе гулять я стараюсь днём и в центре», — рассказала НГС томичка Анастасия Царапкина.





Жительница Барнаула Софья Пылёва переехала в Новосибирск учиться и считает, что все познается в сравнении. «Здесь даже поздно вечером в городе светло, ходит транспорт, много людей на улице, даже до метро идти не так страшно, хотя опять же трамваи ходят даже до 23:30 на левом берегу. В спальных районах с этим сложнее: людей меньше, улицы неосвещенные, и какой-нибудь спящий во дворе бомж весьма напрягает (однажды видела такого у соседнего дома), живу я в микрорайоне Горском. В Барнауле раньше тоже часто бывала в тёмное время в городе. <...> В Барнауле с моей знакомой случилась крайне неприятная ситуация лет пять назад, когда в районе Лесного в Барнауле ее изнасиловали ночью. После тех событий старалась не выходить сильно поздно домой и не ходить вечером одной», — вспоминает девушка.





Советы экспертов по поводу того, как обезопасить себя, из года в год остаются неизменными: стараться избегать тёмных закоулков, пьяных компаний, чаще оглядываться и быть внимательным. В полиции отметили, что часто пострадавшими в кражах становятся подвыпившие люди — их легко ограбить, поэтому в таких случаях лучше заказывать такси. Конечно, такие меры не позволят избежать неприятностей на 100%, потому что преступники научились использовать хитрые способы для грабежа, используя сайты знакомств, объявлений, когда совершают преступления при личной встрече, но тем не менее простые меры безопасности уберегли бы многих новосибирцев, попавших в криминальные сводки, считают в полиции.





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