Армейский шик: на Советской открылся магазин «Армия России» с вежливыми мишками
Большой магазин появился на месте офицерского кафе
Сеть магазинов «Армия России» открыла большой магазин на Советской, 40, в здании гостиницы Министерства обороны. Магазин носит двойное название: кроме бренда «Армия России» на вывеске написано «Военторг». Торговая точка заняла помещение офицерской столовой.
По оценкам корреспондента НГС, львиную долю ассортимента составляют товары, не имеющие отношения к военной службе: куртки, толстовки, спортивные шапки и т.д. Надпись «Армия России» на них используется просто как бренд. Часть вещей, сшитых из ткани с камуфляжной окраской, подойдет, скорее, для охотников и рыболовов.
В магазине также есть стилизованные сопутствующие товары — например, зажигалки в форме снаряжённых патронов, а также игрушки — например плюшевые мишки, одетые в военную форму. Коробка с мишками намекает на то, что из них можно собрать спецотряд — «Собери коллекцию вежливых мишек», советует производитель.
Сотрудники магазина не разрешили фотографировать в зале, сославшись на то, что для этого им нужно получить санкцию «высшего руководства». Но, по информации официального сайта бренда, шапочки с надписью «Армия» здесь стоят, например, 799 рублей, толстовки с надписью «Армия России. Стальной характер» — 2499 рублей, а набор сладостей для детей серии «Вежливые мишки» — 599 рублей.
Сеть магазинов «Армия России» создана компанией «Военторг-Ритейл». На сайте компании есть информация только о восьми торговых точках, однако указано, что такие магазины можно открыть и по франчайзингу. В Новосибирске уже работает «Армия России» в торговом центре «Галерея Новосибирск».
На прошлых выходных в Новосибирске начал работать магазин одежды другого известного бренда — Black Star Wear, созданный компанией известного рэпера Тимати. Он появился в здании на улице Ленина, где в скором времени должна открыться и бургерная шоумена.
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Стас Соколов
Фото автора