«Найти змею в доме — это норма»

Логист из Новосибирска уехала жить на самый край света — здесь боятся пауков и русской мафии

Мария переехала в Сидней три года назад
Мария переехала в Сидней три года назад

Сибирячка Мария Гордийчук всегда мечтала жить за границей: она объехала почти всю Евразию, прежде чем решиться на полёт в Австралию. Приехав, поняла, что дальше ехать уже некуда и незачем. Уже больше трёх лет выпускница новосибирского СГУПСа живёт в одном из самых дорогих городов мира — Сиднее. Она отвыкла разуваться на пороге, наслаждается океанским пейзажем и коалами в городских парках, хоть и признаётся, что частенько ловит в квартире огромных пауков и скучает по квасу. НГС продолжает проект «Сибирь, до свидания», в котором мы рассказываем о новосибирцах, которые навсегда уехали за границу. НГС узнал у Марии, сколько стоит жизнь в одном из самых дорогих мегаполисов планеты, почему электрики зарабатывают больше менеджеров и правда ли, что по дороге в магазин можно встретить кенгуру.

«Сразу поняла, что это мой дом»


Когда я была ещё совсем маленькой девочкой, мне, как и многим детям 90-х, хотелось жить за границей. С 19 лет я начала активно путешествовать по миру, присматривать страну для переезда. Я успела побывать в Финляндии, Швеции, Турции, Польше, Чехии, Франции, Германии, Бельгии, Голландии, ОАЭ, Египте, Индонезии, Таиланде. Европа в целом очень понравилась, но я решила не останавливаться и ехать дальше. А так как дальше Австралии ничего придумать не могла, туда и отправилась.


На всю жизнь запомню это утро, когда мой самолёт приземлился в аэропорту Сиднея и я сразу же поняла, что это мой будущий дом. В тот самый первый визит 5,5 лет назад я была в стране всего пару месяцев, не могла уехать на более долгий срок, потому что училась в университете. Я вернулась в Новосибирск, окончила университет — я училась в СГУПСе — и поняла, что пора ехать обратно. Окончательно я уехала из России чуть больше трёх лет назад.


Семья очень переживала. Некоторые друзья спрашивали, зачем мне это надо, и так же ведь неплохо живётся. В общем, реакция была разная у всех. От «Дерзай, всё получится!» до «Кому ты там нужна». Будто в России всем нужна.


Сидней расположился у побережья Тихого океана
Сидней расположился у побережья Тихого океана


Вернувшись первый раз из Сиднея, я совершенно потеряла сон: этот город просто не выходил у меня из головы. Я сидела на разных сайтах, собирала информацию о возможных путях переезда в Австралию и в итоге решила продолжить своё обучение в Сиднее, ведь местное образование — это всегда хорошая идея. Выбрала программу по маркетингу и приступила к сбору документов на визу. В Австралии запрещено давать иммиграционные советы, если нет определённой квалификации, но процесс был не из легких. Столько документов и справок нужно было собрать, сдать языковой экзамен не ниже определённого балла, пройти медицинское обследование.


Главная трудность за границей в первое время — это, пожалуй, языковой барьер. Несмотря на то что на момент переезда у меня был неплохой английский, необходимо отметить, что в австралийском английском очень много нюансов: акцент и словарный запас крайне отличается от того, чему нас учат в языковых школах. Пришлось учить язык заново. Австралийский акцент достаточно сложно понимать с непривычки, вроде знаешь слова, которые говорит собеседник, но вместе их связать не можешь.


Отопление не дадут


Сидней входит в десятку самых дорогих городов на планете. Недвижимость в Сиднее стоит заоблачно, поэтому очень часто люди арендуют жилье. В хорошем районе с развитой инфраструктурой и недалеко от СВD (Central Business District, делового центра. — К.Ш.) средняя цена аренды за 1 bedroom apartment (одна спальня, гостиная, кухня, ванная, паркинг) составляет 520–650 долларов в неделю (по последнему курсу ЦБ РФ, один австралийский доллар стоит 49,2 рубля. — К.Ш.).


Стоимость аренды «однушки» в центре Сиднея может доходить до 130 тысяч рублей в месяц
Стоимость аренды «однушки» в центре Сиднея может доходить до 130 тысяч рублей в месяц

Еда также не из дешевых, но зато это самая вкусная в мире. Австралия — страна теплая, поэтому продукты питания в основном производят на местных фермах. Вообще австралийцы всегда стараются поддержать местного производителя, даже если нужно будет заплатить за товар немного больше.


Кенгурятину я пробовала — вы можете спокойно купить стейк из кенгуру в супермаркете, но, если честно, никто её особо не ест — предпочитают традиционные виды мяса и птицы. Стейки из кенгуру рассчитаны на туристов больше. Сказать, что здесь чего-то нет, что есть в супермаркетах России, не могу. Если хочется, например, оливье или сельдь под шубой, всегда можно пойти в русский магазин и купить это там. Не достать в Австралии хороший квас, и это печально. Ещё скучаю по русскому языку. На русском можно выразить себя гораздо более красочно, так как у нас в языке есть уменьшительно-ласкательные суффиксы, очень развито словотворчество, поговорки и пословицы, в английском это отсутствует почти полностью, язык не настолько живой.


Несмотря на то что в Сиднее не бывает минусовой температуры, близость океана делает зиму достаточно холодным временем года, особенно в тёмное время суток. В России мы привыкли приходить с холодной улицы в теплый дом, но в Сиднее отопления в домах нет. При большом желании можно отапливать жилье кондиционером, но это только в том случае, если вы не боитесь огромных счетов за электричество. Большинство людей предпочитают отоплению тёплую одежду и любимые угги.


Жизнь на расслабоне


В Сиднее не бывает снега или минусовых температур, поэтому принято проводить очень много времени на свежем воздухе: на океане или на тренировках. Сёрфинг, бег, бранч в кафе с видом на пляж — все это любимые развлечения австралийцев. И этот стиль жизни трудно не любить.


Австралийцы любят отдыхать на свежем воздухе
Австралийцы любят отдыхать на свежем воздухе


Главное отличие австралийцев от нас в том, что они живут гораздо более расслабленно. В России очень важно получить высшее образование сразу после школы, даже если потом «работаешь не по специальности» и за небольшую зарплату. В Австралии очень многие выпускники школ едут путешествовать, искать себя и, только поняв, чем хотят заниматься, идут продолжать обучение (если идут). Многие подростки осваивают профессию и начинают работать примерно с 16 лет — рабочие специальности здесь очень востребованны, высокооплачиваемы и уважаемы: электрики, плотники, строители и так далее. По зарплате не подскажу, но знаю, что получают они больше многих офисных работников. 


Не важно, русский вы, француз или китаец. Если у вас есть разрешение на работу, правильная квалификация, хороший уровень языка, то проблем с работой не будет. Я нашла работу на сайте вроде нашего HeadHunter. В отношении ко мне нет ничего особенного — у нас большая интернациональная команда (австралийцы, англичане, американцы, индийцы...). Я работаю логистом.


Я ехала в Австралию без каких-либо стереотипов в голове, поэтому разрушать было нечего, но да, вы действительно можете встретить кенгуру в городской черте. А главные стереотипы об Австралии — вовсе не стереотипы. Если вы живёте в своём доме, то вероятность встретить паука или змею в помещении вообще норма, и это не самое приятное, что случалось со мной здесь. Очень страшно, когда увидел паука на стене, отвернулся — а его нет. Акулы также очень часто нападают на людей в океане. Если в воде есть акулы — обычно предупреждают, а пляж просто закрывают для плавания. Ещё очень часто в новостях показывают, как коалы приходят в поликлиники, на заправки и в другие учреждения — выглядит крайне забавно.


Традиционной снежной зимы в Сиднее нет, но из-за близости океана здесь бывает очень холодно, а летом температура воздуха переваливает за +40
Традиционной снежной зимы в Сиднее нет, но из-за близости океана здесь бывает очень холодно, а летом температура воздуха переваливает за +40


О русских тут много не знают, разве что русская мафия — первая ассоциация. Когда говорю, что из Сибири, мне обычно отвечают, что я первый сибиряк, которого они когда-либо видели, и не могут представить как в –45 может функционировать целый город с населением в почти два миллиона человек.


«Погода плавит мозг»


Сидней — идеальный город для меня, не считая того что жить здесь невероятно дорого. Здесь можно найти всё, что только может быть нужно человеку: пляжи в черте города, бизнес-район, прекрасные маленькие улочки с интересными магазинами и неординарными кафе, всевозможные галереи, концерты любимых музыкантов и многое-многое другое. 


Моя мама и сестра меня навещали пару раз — им очень у меня нравится: океан, прекрасная еда, хорошая погода... Как это не полюбить? Удивляет их то, что куда ни пойди — незнакомые люди пытаются вести с тобой беседу. Ещё очень удивляет невероятная чистота на улицах: австралийцы вполне спокойно ходят по дому в уличной обуви.


Не могу сказать, что что-то сильно меня раздражает. Хотя есть одна вещь: сиднейское лето иногда сводит меня с ума. Бывает, несколько недель, переходящих в пару месяцев, держится температура в 35–45 градусов. Мне, как человеку сибирскому, такая погода плавит мозг и не позволяет функционировать нормально. 


В Россию приезжаю к семье периодически, планов вернуться назад нет. А вот пожить в другой стране — почему бы и нет. Пока планов не строю, но, вполне возможно, захочется продолжить исследовать мир дальше.


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Все истории переехавших новосибирцев — в рубрике «Сибирь, до свидания!».

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