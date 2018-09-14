На пять лет хватит

В Новосибирске прошла церемония вступления в должность главы правительства области, после которой Андрей Травников официально получил возможность называться губернатором. Мероприятие было организовано со всей торжественностью, а зал филармонии имени А.М. Каца, в котором оно проходило, ломился от местной чиновничьей и деловой элиты. Обозреватель НГС отправился в храм культуры, чтобы запечатлеть этот исторический момент.

Важные люди начали стекаться в зал филармонии загодя, а те, кто приехал с запасом, приняли верное решение — припарковаться рядом со зданиями правительства и филармонии было даже труднее, чем обычно. Сегодня для этого требовалось отдельное приглашение.





Зал филармонии с трудом вместил всех желающих присутствовать на инаугурации





Уже за полчаса до начала церемонии в фойе было полно народу. Публика состояла преимущественно из мужчин, одетых в костюмы тёмно-синих оттенков — можно было подумать, что здесь проходит собрание какого-нибудь ведомства, где служащие носят форму единого образца. Только дамы позволяли себе несколько разнообразить монотонный дресс-код мероприятия.





Неофициальным дресс-кодом мероприятия стал синий костюм





Публика всё прибывала. В зале заблаговременно были установлены дополнительные стулья. «Здесь что, как в самолете — двойные билеты?» — не то возмутился, не то просто удивился один из приглашённых, когда подошедшая пара попросила его предъявить приглашение с местами.







На торжество пришли главы Новосибирской области прошлых лет (в центре — Василий Юрченко, справа — Иван Индинок)





Принять участие в торжествах пришли все бывшие новосибирские губернаторы, за исключением почившего Виталия Мухи. Причём вышло так, что Владимир Городецкий и Виктор Толоконский оказались рядом в левом крыле, а Иван Индинок составил компанию Василию Юрченко — в правом.







Кроме чиновников и бизнесменов сюда пригласили представителей организаций, «осуществляющих религиозную деятельность на территории Новосибирской области»







По сложившейся традиции целый блок выделили для представителей альтернативных конфессий — иудеев, буддистов, мусульман и других, а митрополит Тихон сел на более почётное место поближе к сцене. Компанию священнослужителю составил депутат Госдумы и олимпийский чемпион Александр Карелин.







Наконец, невидимый ведущий голосом полным торжества объявил о прибытии губернатора Андрея Травникова — зал утонул в овациях. Встать, впрочем сразу догадались не все.







Мероприятие началось с торжественного выноса флагов Новосибирской области и Российской Федерации





Едва публика решила вернуться на свои места, как вставать пришлось ещё раз — на этот раз приветствуя флаги Российской Федерации и Новосибирской области. Затем на сцену вышла председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо, которая ещё раз сообщила собравшимся о том, кто, собственно, выбран губернатором Новосибирской области. Она же сообщила результат Травникова: «64,52% принявших участие в голосовании». Какая часть избирателей пришла на участки, Ольга Благо уточнять не стала — на результат выборов это всё равно не влияет.







Получив удостоверение губернатора, Андрей Травников избавился от приставки врио в своей должности — она преследовала его 11 месяцев





Получив из рук Ольги Благо удостоверение губернатора, Травников произнёс клятву, пообещав «уважать и охранять права и свободы человека», соблюдать Конституцию, федеральные законы (будто раньше этого можно было не делать), а также «отстаивать интересы Новосибирской области». Вновь заиграла музыка, и Андрей Травников уже окончательно стал губернатором Новосибирской области. Срок полномочий — 5 лет.







Зрители не только смотрели, но и фиксировали происходящее подручными средствами





Затем к микрофону поднялся полномочный представитель президента Сергей Меняйло, который с ходу заявил, что герой торжества стал победителем в «конкурентных выборах», потому что «сумел завоевать доверие жителей и предложить действенный план преобразований». Полпред отметил, что теперь перед новым губернатором стоит непростая задача «создания по-настоящему комфортной среды». В этот момент прежним главам Новосибирской области, которые тоже были в зале, должно было бы стать немного неловко. Но они наверняка слышали подобные напутствия на своих собственных церемониях.







Владыка Тихон пожелал новому губернатору божьей помощи





После выступлений ещё целого ряда ораторов на сцену поднялся митрополит Новосибирский и Бердский Тихон — владыка обратился к новому губернатору «Ваше Превосходительство» и поздравил его «от лица всех организаций, осуществляющих религиозную деятельность на территории Новосибирской области».





Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Травников постарался избежать конкретики





В ответной речи новый губернатор пообещал сделать Новосибирскую область «одним из ведущих регионов», «добиться прорыва» и вообще «работать честно и открыто». Уже после мероприятия, когда публика двинулась в гардероб (или сразу к своим служебным машинам — погода позволяла), Андрей Травников благожелательно и с энтузиазмом отвечал на вопросы журналистов. Ничего конкретного, впрочем, он не сказал, но подтвердил назначение Владимира Городецкого сенатором от Новосибирской области. Первые кадровые изменения в правительстве области будут уже до конца сентября.





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