На пять лет хватит
Травников поклялся защищать новосибирцев, а потом назначил Городецкого сенатором — репортаж НГС
В Новосибирске прошла церемония вступления в должность главы правительства области, после которой Андрей Травников официально получил возможность называться губернатором. Мероприятие было организовано со всей торжественностью, а зал филармонии имени А.М. Каца, в котором оно проходило, ломился от местной чиновничьей и деловой элиты. Обозреватель НГС отправился в храм культуры, чтобы запечатлеть этот исторический момент.
Важные люди начали стекаться в зал филармонии загодя, а те, кто приехал с запасом, приняли верное решение — припарковаться рядом со зданиями правительства и филармонии было даже труднее, чем обычно. Сегодня для этого требовалось отдельное приглашение.
Уже за полчаса до начала церемонии в фойе было полно народу. Публика состояла преимущественно из мужчин, одетых в костюмы тёмно-синих оттенков — можно было подумать, что здесь проходит собрание какого-нибудь ведомства, где служащие носят форму единого образца. Только дамы позволяли себе несколько разнообразить монотонный дресс-код мероприятия.
Публика всё прибывала. В зале заблаговременно были установлены дополнительные стулья. «Здесь что, как в самолете — двойные билеты?» — не то возмутился, не то просто удивился один из приглашённых, когда подошедшая пара попросила его предъявить приглашение с местами.
Принять участие в торжествах пришли все бывшие новосибирские губернаторы, за исключением почившего Виталия Мухи. Причём вышло так, что Владимир Городецкий и Виктор Толоконский оказались рядом в левом крыле, а Иван Индинок составил компанию Василию Юрченко — в правом.
По сложившейся традиции целый блок выделили для представителей альтернативных конфессий — иудеев, буддистов, мусульман и других, а митрополит Тихон сел на более почётное место поближе к сцене. Компанию священнослужителю составил депутат Госдумы и олимпийский чемпион Александр Карелин.
Наконец, невидимый ведущий голосом полным торжества объявил о прибытии губернатора Андрея Травникова — зал утонул в овациях. Встать, впрочем сразу догадались не все.
Едва публика решила вернуться на свои места, как вставать пришлось ещё раз — на этот раз приветствуя флаги Российской Федерации и Новосибирской области. Затем на сцену вышла председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо, которая ещё раз сообщила собравшимся о том, кто, собственно, выбран губернатором Новосибирской области. Она же сообщила результат Травникова: «64,52% принявших участие в голосовании». Какая часть избирателей пришла на участки, Ольга Благо уточнять не стала — на результат выборов это всё равно не влияет.
Получив из рук Ольги Благо удостоверение губернатора, Травников произнёс клятву, пообещав «уважать и охранять права и свободы человека», соблюдать Конституцию, федеральные законы (будто раньше этого можно было не делать), а также «отстаивать интересы Новосибирской области». Вновь заиграла музыка, и Андрей Травников уже окончательно стал губернатором Новосибирской области. Срок полномочий — 5 лет.
Затем к микрофону поднялся полномочный представитель президента Сергей Меняйло, который с ходу заявил, что герой торжества стал победителем в «конкурентных выборах», потому что «сумел завоевать доверие жителей и предложить действенный план преобразований». Полпред отметил, что теперь перед новым губернатором стоит непростая задача «создания по-настоящему комфортной среды». В этот момент прежним главам Новосибирской области, которые тоже были в зале, должно было бы стать немного неловко. Но они наверняка слышали подобные напутствия на своих собственных церемониях.
После выступлений ещё целого ряда ораторов на сцену поднялся митрополит Новосибирский и Бердский Тихон — владыка обратился к новому губернатору «Ваше Превосходительство» и поздравил его «от лица всех организаций, осуществляющих религиозную деятельность на территории Новосибирской области».
В ответной речи новый губернатор пообещал сделать Новосибирскую область «одним из ведущих регионов», «добиться прорыва» и вообще «работать честно и открыто». Уже после мероприятия, когда публика двинулась в гардероб (или сразу к своим служебным машинам — погода позволяла), Андрей Травников благожелательно и с энтузиазмом отвечал на вопросы журналистов. Ничего конкретного, впрочем, он не сказал, но подтвердил назначение Владимира Городецкого сенатором от Новосибирской области. Первые кадровые изменения в правительстве области будут уже до конца сентября.
Читайте также:
«Ночами не спит, но выглядит хорошо»
Новосибирская элита торжественно отпраздновала в «Глобусе» окончание кризисного года — а мэр и губернатор публично признались, с какой работой они не справились.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Стас Соколов
Фото Ольги Бурлаковой (1, 5–6, 9), автора (2–4, 7–8)