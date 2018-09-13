«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали

Рабочие уложили поребрик так, чтобы люди ломали ноги, а на Богаткова после ремонта не видно светофор

В 22-м выпуске проекта «Где дороги?»: некачественный дорожный ремонт, проблемы с обзором на отремонтированной улице Бориса Богаткова и спиленное в центре огромное дерево, повредившее газон. 

«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали


Открывает выпуск образец дорожного строительства. «Это они специально так кладут поребрики, чтоб люди гарантированно спотыкались и сломали ноги?» — вопрошают наши наблюдательные читатели. 


«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали


«Дороги на Юго-Западном как заговорённые, их не видят не ремонтники, ни муниципалитет. Хотя движение здесь довольно напряжённое утром и вечером, рядом поликлиника № 24 и два детских садика», — сообщает читательница Татьяна.


«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали


А так выглядит проезжая часть в районе Бульвара Победы возле памятника. 


«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали


«По адресу Чаплыгина, 39 муниципальные власти решили спилить огромный тополь. Бригада стала скидывать с высоты 20 метров чурки весом по 50 кг, пробили деревянный настил летника, сломали сортовую сирень. Апофеозом данного мероприятия стали огромные кучи веток, перегораживающие весь тротуар. После уборки веток в газоне остались ямы, метровые ямы с вырванными кусками газона, как после инопланетного вторжения», — рассказывает читатель Игорь. 


«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали


«К слову о ремонте на Богаткова: вот так видно светофор и стрелку с левого ряда на перекрестке с Федосеева», — пишет нам Ольга. 


«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали


«Застройщик ЖК "Римский квартал" уничтожил тротуар, ведущий от домов Сибревкома, 9 и Ипподромская, 8 к улице Кирова. В данный момент пройти с коляской, да и без коляски, не выходя на проезжую часть под несущиеся автомобили, совершенно невозможно. Дети, идущие в гимназию № 12, ежедневно рискуют попасть под колёса автомобиля», — бьёт тревогу Евгений.


«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали


А это состояние асфальта на ОбьГЭС. «Дорога на этой территории как в послевоенное время. И это несмотря на то что весь первый этаж отдан под коммерческие организации, а значит, и посещаемость людей здесь больше. Озеленения не ведутся, всё заросло трын-травой», — жалуется читательница Оксана.


«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали


«Возле школы № 94 абсолютно нет подходных путей, тротуар отсутствует. Дети вынуждены идти либо по проезжей части, а если едет машина, приходится залазить в грязь, чтоб не переехал автомобиль. Отсутствие тротуара создает угрозу для жизни детей», — возмущена Александра.


«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали


«Такая история каждый раз после дождя. По улице Станиславского, остановка "Вертковская", рядом со школой № 20. Раньше не было ограждения, можно было обойти лужу, теперь только рядом с трамвайными путями это можно сделать», — недовольны местные жители.


«Где дороги?»: чтоб вы ноги переломали


«Как можно водителю увидеть эти дорожные знаки? Участок между Ленинским рынком и НИГАИКом», — задаются вопросом водители. Действительно никак. Хорошо, хоть осень наступает, листва скоро облетит.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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