Маленький, но гордый бизнес: Пикассо из гаражей

Маргарита Морева и Кирилл Ульяницкий год назад создали Tirage Project, который они называют дизайнерской мастерской или слесарным ателье. Уникальность их подхода в том, что они не только проектируют общественные пространства и здания, разрабатывают дизайн, но и занимаются производством различных предметов интерьера. География проектов широкая — это не только бары и другие заведения в Новосибирске, но и крупный фуд-корт в Томске, спортивный хостел в Италии, которыми занимаются сейчас. Начинали они как друзья, а в итоге стали парой, поэтому сейчас строят и отношения, и бизнес. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал у них, можно ли в их гараже собрать самолёт, почему для интерьеров важна история, почему важно не гоняться за трендами и как старые найденные на заводе лампочки продать за 30 тысяч рублей.

История Tirage Project началась спонтанно. Каждый из ребят занимался своим делом: Кирилл трудился в научно-производственной фирме, но уволился из неё; Марго работала в крупном московском архитектурном бюро, потом возвращалась в Новосибирск, занималась разными проектами и в один день сказала Кириллу, что её позвали работать в Москву и она может улететь завтра. Он ответил: «Нет». Через пару недель они уже сняли гараж недалеко от Технопарка и начали свой бизнес.







«Мы занимаемся здесь производством чего угодно: от табуреток до научного оборудования, можем даже самолёт собрать. Я начинал с научного оборудования, скатился немного до табуреток, но хочу остаться посередине и заниматься этими вещами», — рассказывает Кирилл.







В гараже много места, поэтому Кирилл хочет работать с большими объектами





Марго дополняет, что Кирилл всё время хочет сказать, что они слесарное ателье, но, по её мнению, они дизайнерская лаборатория. Пара выполняет такие же работы, как и дизайн-студия или дизайн-бюро, но предпочитает другую терминологию.







«Хороший термин — это дизайнерская лаборатория, потому что нам интересно придумывать, экспериментировать. Я не назову нас какими-то пионерами: в любом случае всё идёт с Запада, люди перенимают тенденции, но мы за то, чтобы всегда внедрять что-то новое и не бояться экспериментировать. Есть ещё слесарное ателье. Слесарь — человек, который пилит и варит, лишённый изящества, а слово "ателье" накладывает определённый формат — отношение к своему делу с пониманием красивого», — обозначает Ульяницкий.









По его словам, не все готовы это оценить правильно и придать какую-то реальную рыночную стоимость. Поэтому зачастую приходится делать такие вещи, которые получаются если не в убыток, то в ноль, но создаются ради стремления реализовать свою задумку.







«Жертвуешь какой-то прибылью ради того, чтобы получилось действительно красиво. Есть надежда, что это всё ложится в портфолио и даёт не то чтобы выделиться, но по крайней мере сохранить себя», — поясняет мастер.







О сохранении себя говорит и Марго, отмечая, что они совершенно не похожи ни на одно действующее дизайнерское бюро в городе.







Кирилл поясняет, что их деятельность стихийная: порой денег хватает, чтобы заработать на аренду и прожить месяц, а потом удаётся заработать на четыре месяца вперёд





Кирилл говорит, что порог входа на рынок производства металлоконструкций составляет 50 тысяч рублей — это покупка сварочного аппарата, маски, перчаток, баллона и просто наличие крыши над головой; этим может заняться любой человек, потому что сварочное дело — нехитрое.







По мнению Кирилла, войти на рынок металлоконструкций можно с 50 тысячами рублей





В первые полгода, конечно, они потратили гораздо больше на оборудование и инструменты — около 600 тысяч рублей. Примерно за полгода они и окупились, годовой оборот — около 3 миллионов рублей. Это удаётся, уверена пара, потому что они объединились. То, что идёт в плюс, во многом вкладывается в дальнейшее развитие, в том числе в покупку материалов, которые, возможно, пригодятся для какого-то проекта.





Иногда материалы они не покупают, а находят в заброшенных зданиях. Например, ребята ездили на завод «Химпласт», здание которого должны снести: «Поэтому всё, что там есть, либо выкинули бы, либо экскаватором задавили бы. Мы пробежались и собрали там светильники, в том числе промышленные немецкие середины XX века, которые нам удалось продать по 30 тысяч рублей за штуку после всех работ. Буквально нашли на помойке, а потом отреставрировали, переоснастили — получилось сделать вещь из ничего. Реально есть вещи, которые могут продолжать жить, им нужно обновление», — уверен Кирилл.







Картина Маргариты





А обновлённые лампочки продали по 12 тысяч за штуку. Реставрация предметов прошлого — это отдельное направление, которым занимается Кирилл. «Я не спорю, что в той же ИКЕА есть качественные, хорошие светильники, недорогие, с каким-то интересным европейским дизайном. С ними сложно конкурировать, потому что это масс-маркет, часто что-то новое появляется. Но все начинают покупать, поэтому не нравится — как бельмо на глазу. Хотя на самом деле если бы это было узко использовано, то здорово, удобно. А наши изделия — это очень эксклюзивный сегмент», — считает он.







Например, по мнению Марго и Кирилла, светильник в стиле а-ля лофт можно купить в «Леруа Мерлен» за 1500 рублей, сделанный из тонкого алюминиевого плафона, обязательно с лампочкой Эдисона.





«Люди неискушённые думают, что взял такой светильник, ободрал кирпичную стену, купил пару стульев и сразу сделал лофт. Я не хочу никого обидеть. Просто лофт — это промышленное пространство, зачастую — фабрика или складские помещения, у которых своя специфическая обстановка. Есть элементы фабричных конструкций, куски станков, кронштейнов, балок и те же самые светильники, которые висели в течение 50 лет, видели то, что там происходит, ржавели, старились, но они реально живые, настоящие. Наша лампа — это не то, что мы с нуля сделали и хотим из-за названия накрутить цену. Мы берём настоящие вещи и даём им новую жизнь», — акцентирует внимание Ульяницкий.







Пара мечтает заняться неоновыми вывесками





Ещё Кирилл хотел бы делать неоновые вывески, несмотря на то что они сейчас не пользуются популярностью, потому что есть всевозможные диодные — экономичные и практичные. Для этого у ребят есть всё, кроме человека, которого они готовы даже обучить.







«Но диодные не могут лишить неон своей оригинальной аналоговой прелести, потому что это всё-таки светящийся инертный газ в трубках — своя эстетика. Недавно я был в Европе и увидел лишившую меня полностью рассудка вещь — механическую, кинетическую люстру, у которой медленно двигаются неоновые лампы. Я подумал: "Чёрт возьми, если такое существует и я до сих пор не додумался, то имею возможность что-то подобное сделать"», — восхищается увиденным Ульяницкий.







«Нам нравится быть около арта, мы не относимся всё равно к этой деятельности как к 100%-но коммерческой», — говорит Марго





По словам Кирилла, пока это фантазии, которые должны быть подкреплены каким-то запасом прочности, потому что в Новосибирске в ближайшее время вряд ли кто-то будет готов позволить себе такую вещь. Но в то же время в Европе такая люстра висит в центре огромного гастрономического рынка.







У Марго тоже есть своё отдельное направление — живопись. С этого года её картины начали находить свои интерьеры, своих покупателей. При этом своя деятельность Кирилла и Марго пригождается в их общих проектах.











«Создавая проект, мы не ставим задачу его укомплектовать, но есть задача наполнить его какими-то уникальными предметами — свет, мебель, чтобы было именно так, как мы задумали. Зачастую для этого требуются мощности производства. Если мы придумали, то знаем, как это сделать. Это упрощает задачу заказчику», — уверена девушка.







Когда пара начинает совместную работу над каким-то проектом, то сначала, по словам Марго, они сливаются в одну реку, вместе генерируют идеи, делятся опытом друг с другом, а потом обратно рассоединяются.







«Мы схожи обычно во мнениях, что очень хорошо для нашего тандема, но даже если мы не схожи, то после итальянских бурь мы всё-таки приходим к общему знаменателю. Потом уже, когда разработали концепт, сформировалась идея, история, потому что мы не просто делаем интерьер, наполняя его предметами и подбирая цвет (это всё дальше идёт), для нас в первую очередь важно привнести историю в проект. Чтобы проект жил, чтобы мы понимали, что у каждого интерьера есть сценарий», — описывает процесс работы Марго.







Так выглядит гараж снаружи





Потом они предлагают друг другу предметы интерьера, которые можно было бы сделать. Марго согласовывает варианты с заказчиком, работает над цветом, светом, мебелью, а Кирилл занимается уже реализацией. «Я черчу, а он варит», — смеётся девушка.







Создатели Tirage Project не хотят гоняться за тенденциями, хоть и следят за ними: «На самом деле сейчас многие дизайнеры, архитекторы, мебельщики стремятся за трендами — это огромная ошибка, на мой взгляд. Мы, конечно, не в пещере живём и следим за этим, но пытаемся создать своё, следуя трендам в том числе. Когда я работала в московском бюро и пять лет назад мы садили дерево в ресторане, нам говорили: «Вы что, сумасшедшие?! Так только японцы делают в своих садах, а вы тут решили», а сейчас я смотрю, что в Новосибирске появляются заведения и офисные помещения, для которых зелень и деревья в порядке вещей: никто не считает это каким-то суперстранным предложением, поэтому нужно не бояться делать что-то своё», — заверяет Марго.







Ребята считают, что с некоторыми проектами им повезло: они были коммерческими, но при этом им полностью удалось реализовать свои идеи, видение пространства и мира. Один из таких — это бургерная Chill & Grill в Шерегеше.







Бургерная в Шерегеше по проекту Марго и Кирилла





«Нужно было создать в маленьком пространстве весёлую обстановку, где люди себя комфортно бы чувствовали. В Шерегеше все же тусуются постоянно в горнолыжных костюмах, в касках, с лыжами, поэтому захотелось сделать интерьер, в котором люди оставались бы, грубо говоря, на улице. Само пространство обезличенное, а в центре стоит кухня открытого типа. Мы собрали фуникулёр, в который помещаются много людей», — вспоминает Кирилл.







Недавно им предложили заниматься детскими площадками, это ещё обсуждается, но Кирилл и Марго считают эту тему интересной, потому что можно придумать сценарий и изобрести что-то неординарное.







«Есть датское бюро Monstrum, занимающееся детскими площадками, — уникальное. Например, в парке Горького в Москве до сих пор стоит их супергородок — настоящий, не пластиковый и китайский, а из дерева и железа. Он, естественно, безопасный, прошёл все сертификаты, но отличается от всего того, что существует на этом рынке. Понятно, что все считают, что если заказать площадку из Китая, то это будет дешевле, но с нашей рыночной ситуацией это не так. Дешевле найти здесь ребят, которые знают, как это сделать необычно и недорого. Если честно, у меня уже от этих пластиковых горок дёргается глаз. Никто не задумывается, что они через год будут грязные, их нельзя нормально покрасить», — переживает Марго.







Марго уверена, что они с Кириллом найдут единомышленников и будут формировать рынок





Кирилл говорит, что сейчас они выкупают часть оборудования у компании «Солнечный город», которая занималась детскими площадками старого типа. Он надеется, что они найдут заказчика, который будет готов к таким проектам.







«Большие проблемы у нас с рынком, я считаю, он только-только начинает вспышками оживать. Я смотрю на некоторые дизайнерские бюро в Новосибирске и вижу, что они что-то делают, мне нравятся многие проекты. Это не то, что я бы хотела делать и что делаю, но это то, что делают другие люди. И они хоть как-то пытаются формировать рынок. Мне кажется, если нас было бы двое на весь Новосибирск, это была бы утопия, а так есть ещё люди. Я понимаю, что перспектива есть. Нужно время», — резюмирует Марго.







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