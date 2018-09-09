фоторепортаж

«Космонавты» против недовольных

Воскресная акция протеста в 9 фотографиях НГС: дубинки, гвоздики и сотни возмущенных горожан

В это воскресенье в 14:00 в Первомайском сквере собрались по меньшей мере 800 человек, которые пришли на не санкционированный властями митинг против пенсионной реформы. Акция протеста быстро превратилась в марш — участники решили колонной пройтись до театра «Красный факел». Однако у кинотеатра «Победа» шествие развернулось — и люди пошли по Красному проспекту к отделению Центрального РОВД на улице Мичурина, куда увезли задержанного организатора акции Сергея Бойко. Не дошли: на перекрестке улиц Мичурина и Гоголя толпа уперлась в оцепление ОМОН — несколько человек задержали, была стычка с применением дубинок — однако в массовое столкновение это не переросло. О том, как зарождался митинг — и как он чуть не закончился едва ли не первым столкновением новосибирцев с ОМОНом в новейшей истории Новосибирска — в репортаже нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.

Начало акции протеста: по меньшей мере 800 человек пришли в сквер
Начало акции протеста: по меньшей мере 800 человек пришли в сквер


Стояние в парке было недолгим: организаторы предложили пойти маршем до театра «Красный факел»
Стояние в парке было недолгим: организаторы предложили пойти маршем до театра «Красный факел»


Полиция попыталась помешать этому...
Полиция попыталась помешать этому...


... но безуспешно. Участники митинга, несмотря на сопротивление людей в форме, дошли до «Победы»
... но безуспешно. Участники митинга, несмотря на сопротивление людей в форме, дошли до «Победы»


Свернув на улицу Мичурина, люди обнаружили, что она по всей ширине перегорожена сотрудниками ОМОНа. «Космонавты, космонавты!» — кричали они
Свернув на улицу Мичурина, люди обнаружили, что она по всей ширине перегорожена сотрудниками ОМОНа. «Космонавты, космонавты!» — кричали они


Попытки пройти через кордон полиция пресекала тут же — в ход даже пошли дубинки
Попытки пройти через кордон полиция пресекала тут же — в ход даже пошли дубинки


И задержали несколько человек
И задержали несколько человек


Поэтому в конце акции люди с явным сарказмом начали скандировать «Спасибо!», глядя на ОМОНовцев
Поэтому в конце акции люди с явным сарказмом начали скандировать «Спасибо!», глядя на ОМОНовцев


В пятом часу вечера, когда основная часть митингующих разошлась, сотрудники полиции начали теснить оставшихся на тротуары
В пятом часу вечера, когда основная часть митингующих разошлась, сотрудники полиции начали теснить оставшихся на тротуары


Рекомендуем также посмотреть наш стрим-репортаж с акции протеста: корреспондент НГС все это время была в самой гуще толпы, которая пошла против полицейских.



А вот еще текстовая трансляция происходившего — заходите, чтобы оставить свой комментарий.

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