«Космонавты» против недовольных
Воскресная акция протеста в 9 фотографиях НГС: дубинки, гвоздики и сотни возмущенных горожан
В это воскресенье в 14:00 в Первомайском сквере собрались по меньшей мере 800 человек, которые пришли на не санкционированный властями митинг против пенсионной реформы. Акция протеста быстро превратилась в марш — участники решили колонной пройтись до театра «Красный факел». Однако у кинотеатра «Победа» шествие развернулось — и люди пошли по Красному проспекту к отделению Центрального РОВД на улице Мичурина, куда увезли задержанного организатора акции Сергея Бойко. Не дошли: на перекрестке улиц Мичурина и Гоголя толпа уперлась в оцепление ОМОН — несколько человек задержали, была стычка с применением дубинок — однако в массовое столкновение это не переросло. О том, как зарождался митинг — и как он чуть не закончился едва ли не первым столкновением новосибирцев с ОМОНом в новейшей истории Новосибирска — в репортаже нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.
Рекомендуем также посмотреть наш стрим-репортаж с акции протеста: корреспондент НГС все это время была в самой гуще толпы, которая пошла против полицейских.
А вот еще текстовая трансляция происходившего — заходите, чтобы оставить свой комментарий.
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Фото Александра Ощепкова