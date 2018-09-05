Не прошло и полвека

В долгострое на Маркса закипела работа — тут появятся ещё 5 этажей и атриум с «Белым залом»

В здание недостроенной гостиницы «Турист» привезли оборудование для ремонта — рабочие убирают старые конструкции и вывозят мусор. Легендарному долгострою придумали новую жизнь и готовят его для перерождения. На днях архитекторы утвердили план всех этажей, пять из которых останутся нежилыми. НГС узнал, что сейчас происходит в гостинице, куда переносят выезд и кто займёт первые этажи обновлённого здания.

В воскрешение «замороженного» символа площади Маркса мало кто верил — даже после того, как владельцы здания показали проект инвестора, решившего войти в историю и достроить «Турист».







Тем не менее работы в гостинице идут уже неделю — сейчас каркас избавляют от совсем старых и ненужных материалов, заделывают трещины и вывозят мусор. «Мы приступили к устранению дефектов, выявленных при обследовании в высотном блоке. Какие-то (конструкции) восстанавливать, какие-то — усилить, — рассказал НГС директор компании «Турсиб», которой принадлежит здание, Пётр Разгоняев. — Например, на верхнем этаже пришла в негодность выполненная в советское ещё время утепленная кровля. Там был утеплитель насыпан, сделана гидроизоляция. Сейчас будем демонтировать — это почти 540 кубов разного мусора, который находится там наверху, — испорченного утеплителя и так далее».







На эти работы, по его словам, потребуется около месяца, дальше в здании начнутся глобальные изменения, которые, по планам инвестора, превратят гостиницу в современный отель.







Гостиница до и после реконструкции

Как констатирует Разгоняев, «Турист» станет выше на пять этажей. Старую кровлю практически демонтируют, чтобы сделать новую. «Высота будет приемлемая, достаточная для прохождения нагрузки от ветра. Очень серьёзные сомнения были по поводу того, насколько мы пройдём по ветровым нагрузкам. Потому что здание такое, как парус, — достаточно широкое. И только-только расчёты закончили, — поделился он. — 4 сентября согласовали с инвестором поэтажные планы».







По его словам, в проекте инвестора объединение отеля с пристройкой, где находится торговый центр. «Там будет конгресс-холл, он будет присоединяться со стороны улицы Ватутина к торцу», — констатировал директор компании.





Под конгресс-холл отдадут целых два этажа — здесь сделают атриум.







«Также там будут торгово-выставочные залы, несколько зон общепитовских. Фудкорт предполагается и ресторан. Проектом предусмотрен банкет-зал», — рассказал о проекте первых этажей Пётр Разгоняев. Один из арендаторов уже практически определен точно — площади в новом отеле займёт «Белый зал». «Принципиально пятно посадки уже согласовано, сейчас будем отрабатывать это решение в виде рабочей документации», — уверил директор компании. Также в новом пространстве, по его словам, вероятно, останется Альфа-Банк, с которым они сотрудничают уже много лет.







На первых пяти этажах будут нежилые помещения

Также специалисты уже приступили к проектированию отопления, вентиляции, планируют сантехнику, водопровод, пожарную сигнализацию, телефонию и видеонаблюдение.







Выезд из гостиницы решили перенести. По первому проекту предполагалось, что машины будут выезжать на Ватутина, однако эта идея не понравилась мэру Анатолию Локтю и с ним согласился его заместитель Сафиуллин.





В итоге, сообщил Разгоняев, выезд сделают на Титова — сейчас руководство здания согласовывает это решение.







В ближайшие два месяца прохожие станут свидетелями переломного факта в биографии «Туриста» — с него начнут снимать так называемые «балконы» — бетонные конструкции, которые делались для наружного утепления стен. «Это стеновые панели, которые были выполнены в то советское время как наружные стены. Они железобетонные и должны сохранять тепло. Но поскольку сегодня и нормы поменялись по теплоизоляции, и прошло достаточно большое время, нужно другое решение для утепления наружных стен. Поэтому нами принято решение давно, сегодня оно уже формализовано и согласовано во всех инстанциях — по демонтажу этих самых стеновых панелей навесных. А потом уже на их место мы ставим тот самый красивый навесной фасад», — рассказал Разгоняев.







Судьба долгостроя на площади Маркса оставалась туманной десятилетиями. Год назад мэр говорил, что здание нужно сносить, так как оно портит вид города. А в начале лета появился инвестор, который решил оживить замершее на годы здание и превратить его в современный отель.





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