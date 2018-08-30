Золотце, пора в школу

Обзор НГС: рюкзак за 25 тысяч и пенал за 4 тысячи — где собираются в школу дети богатых новосибирцев

Комплект школьной одежды в люксовом магазине обойдётся в несколько десятков тысяч
Комплект школьной одежды в люксовом магазине обойдётся в несколько десятков тысяч

Рубашка, жилет, брюки или сарафан — в общем-то это стандартный набор школьной формы, которую нужно выбрать родителям. Со стороны вроде всё просто, но стоит только начать — уходит масса нервов и денег. Комплект формы (на школьных ярмарках и в магазинах масс-маркета) в среднем обойдётся примерно в 5–10 тысяч рублей. НГС уже делал обзоры школьных ярмарок, но на этот раз решил не пренебрегать категорией «лакшери» и отправился искать брюки и сарафаны в магазин «Люксе», который решил не отставать от других и принялся рекламировать свои ранцы за 20 тысяч. Как и во что одевают детей состоятельные новосибирцы — в материале НГС.

Даже тем, кто забыл про начало учебного года, о нём напоминают висящие по всему городу баннеры с рекламой школьной формы. На них нарядно одетые дети сообщают, где можно купить юбку или рубашку по низким ценам. Не отставать от гипермаркетов и магазинов масс-маркета решил и далекий от народа «Люксе» — люксовый магазин на Серебренниковской, открытие которого стало для Новосибирска чуть ли не главным светским событием 2015 года


В большинстве случаев на ярлыках школьной одежды написано Made in Italy, но есть и Китай, Таиланд и Вьетнам
В большинстве случаев на ярлыках школьной одежды написано Made in Italy, но есть и Китай, Таиланд и Вьетнам


Двери в магазин открывают швейцары, за школьной одеждой можно подняться на лифте или эскалаторе. Зал для школьников занимает часть пятого этажа, отданного под коллекции для детей.


Школьная коллекция в магазине «Люксе»
Школьная коллекция в магазине «Люксе»


Первое, что бросается в глаза, — одежды немного. На одной витрине стоит не больше трёх пар обуви, модели незамысловатые. Вообще, школьная форма в «Люксе» — это, как правило, спокойные незамысловатые модели из хороших тканей и с подкладкой из натуральных тканей. Набор цветов стандартный: синий, серый, чёрный.


Одежда из натуральных тканей, у платьев и брюк хлопковые подкладки
Одежда из натуральных тканей, у платьев и брюк хлопковые подкладки


Обычные белые сорочки для девочек здесь редкость, скорее найдётся рубашка с кружевом или вышивкой. Из категории «дешёвых» — блузка за 6300 рублей. Производство Италии, 97% хлопок, 3% эластан. К ней в комплект подобрано серое платье за ту же сумму — 6300 рублей (60% полиэстер, 35% вискоза и 5% эластан). Если не гнаться за блузками, а остановиться, к примеру, на трикотажном кардигане с волнистым воротником и тесёмками, можно уложиться в 5900 рублей.


В среднем комплект из блузки и платья будет стоить около 15–20 тысяч рублей
В среднем комплект из блузки и платья будет стоить около 15–20 тысяч рублей


Самые известные бренды родителям влетят в копеечку. Аккуратная белая блузка Gucci с драпированным воротником стоит уже 24 000. Примерно в эту же сумму можно уложиться при выборе рубашек для мальчиков. Например, брендовая Dolce&Gabbana стоит 15–17 тысяч рублей. Но есть и подешевле — порядка 4–6 тысяч. Если учесть, что подвижному первокласснику, да и пятикласснику, желательно как минимум две рубашки на год, получается что-то в пределах средней зарплаты по Новосибирску. Но раз есть предложение, наверное, есть и спрос. Покупателей, кстати, корреспонденты НГС за время, проведённое в магазине, так и не увидели.


Костюм для мальчика: жакет — 17 400 , «бабочка» — 1800, брюки — 8400, рубашка — 4800
Костюм для мальчика: жакет — 17 400, «бабочка» — 1800, брюки — 8400, рубашка — 4800


Если для формы нужен определенный цвет, в «Люксе» больше синего. Это касается и жакетов, и брюк, и платьев. Пиджак с красной подкладкой Val&Max стоит 9000 рублей. Но можно, конечно, обойтись и без взрослых пиджаков и остановиться на лёгком хлопковом кардигане марки Arc-en-ciel за 8900 рублей.


Школьная коллекция в «Люксе»
Школьная коллекция в «Люксе»


Платья и сарафаны для девочек здесь, как правило, без всяких страз. Правда, несколько вычурными смотрятся бархатные вставки на карманах, но судить именитых кутюрье вряд ли есть смысл. Платья стоят в среднем от 6 до 12 тысяч рублей.


Брендовые туфли для мальчика обойдутся примерно в 10–11 тысяч рублей
Брендовые туфли для мальчика обойдутся примерно в 10–11 тысяч рублей


Модели обуви в «Люксе» вряд ли придутся по вкусу подросткам, которые ищут какие-нибудь кроссовки-носки. На полупустых витринах аккуратно, на приличном расстоянии друг от друга стоят чёрные туфли для мальчиков. Их модели вне времени — такие носили и 10 лет назад, так что мода им не указ. Цены — не ниже 10 тысяч. Нашлись и за 22.


Обувь для девочек
Обувь для девочек


Аккуратные балетки для девочек Pretty Ballerinas — в двух цветах: чёрно-синем и розовом — стоят 9600. Лёгкие клетчатые туфли из ткани Burberry в «Люксе» стоят 10 100


Резиновые сапоги — 10 500 рублей
Резиновые сапоги — 10 500 рублей


Кстати, за эти же деньги в комплект можно добавить и резиновые сапоги того же бренда. Стоят они практически столько же.


В комплекте с рюкзаком идут сумка для обуви, кошелёк и пенал
В комплекте с рюкзаком идут сумка для обуви, кошелёк и пенал


Ярких красок в унылую школьную цветовую гамму добавляют рюкзаки и канцтовары. Рюкзаки смотрятся большими, но по весу довольно лёгкие — 800 граммов. В комплекте к ним идут пенал, кошелёк, сумка для обуви. Цены на рюкзаки — 22–24 тысячи рублей. Кошелёк и пенал можно купить отдельно. Тряпичный кошелёк — 1170 рублей, пенал — больше 4 тысяч.


Школьный рюкзак на колёсах — 14 900 рублей
Школьный рюкзак на колёсах — 14 900 рублей


В целом брендовый комплект школьной формы можно собрать примерно за 30 тысяч. Это будет, например, блузка, платье и брюки. 


Наборы карандашей — от 300 рублей
Наборы карандашей — от 300 рублей


Ну и наверняка ребёнок не захочет уйти без новых карандашей (набор — 2000 рублей), жестяная коробка с фломастерами — 1530 рублей.


Спортивная шапочка — 13 тысяч рублей (100% шерсть)
Спортивная шапочка — 13 тысяч рублей (100% шерсть)


Спорить о том, нужны или не нужны школьникам бренды, вряд ли есть смысл. Школьная мода живёт своей жизнью, взять хотя бы боль родителей — оголённые в 30-градусный мороз лодыжки. «У нас в школах, как правило, школьная форма, поэтому сильно тут не разгуляться. Единственное, что они могут сделать, — подворачивать брючины, пытаться носить другого цвета рубашки, футболки, — рассуждает стилист Анна Ладан. — Но в сторону брендов они всё же смотрят». 


По её словам, в топе брендов одежды: Off-Wite, вожделенные подростками кроссовки Balenciaga — это большие кроссовки-луноходы, которые называют также uglyshoes. Школьники, конечно, носят копии, в том числе их вариации из масс-маркета. 


Особым шиком среди школьников считаются, как бы это нелепо ни звучало, носки. Бренд — Vetements. 


Они, констатирует Ладан, ничем не отличаются от обычных, главное — их логотип и небольшой принт, которые выглядывают из-под подвёрнутых брюк. В интернет-магазинах цены на них колеблются в пределах 3 тысяч за пару.


В спортивной одежде в моде штаны с лампасами, где три полоски «как в девяностые». «Пытаются девочки в школе носить свитера оверсайз, худи, свитшоты», — констатирует стилист. Брюки, как правило, с высокой посадкой, ремни с узнаваемыми принтами. 


«У многих школьников, конечно, не оригинал. Это дорого и небезопасно», — логично замечает стилист. Этот момент, по её словам, вполне успешно решают магазины масс-маркета, в том числе H&M, Stradivarius, Zara, в которых в основном и одеваются школьные модники. 


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Обувь портит ноги, а у брюк штанины разной длины — эксперт рассказал, как собрать ребёнка в школу. 

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