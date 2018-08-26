Сила есть — дорогу надо

Водитель автомобиля Skoda Octavia решил проучить ехавшего ему навстречу по дворовому проезду водителя Toyota Passo: он посчитал, что ему должны уступить дорогу, — и вышел разбираться. После «урока» водитель Toyota оказался в больнице с пробитым лбом, сломанной челюстью и другими костями черепа. Корреспондент НГС связался со сторонами конфликта, чтобы разобраться в причинах, и выяснил у специалиста, почему агрессивных водителей не отсеивают психиатры во время медкомиссии на водительские права.

5 июня около 20:00 возле дома по адресу улица Рассветная, 7 два водителя не поделили дорогу. Хозяин Skoda Octavia решил, что ему должны уступить дорогу, — и, когда владелец Toyota Passo отказался это сделать, пошёл разбираться.





Драка была скоротечной и жестокой: водитель «Тойоты» попал в больницу со множественными переломами черепа.





Отец избитого водителя, 25-летнего Антона Нетягина, Михаил вспоминает: водителя «Шкоды» возмутило, что ему не уступили дорогу в узком дворе. Когда машины практически поравнялись, он высказал недовольство в открытое окно, сдал задом, перегородил проезд и выскочил из машины. Из автомобиля вышел и Антон, решивший, что всё обойдется только разговором.





«Он сказал: я вас сейчас вылечу, я вам сейчас всё расскажу и покажу. Видно было, что он уже заведённый: чуть не пена у рта. Но внешне он достаточно приличный человек, не скажешь, что какой-то хулиган. Да и двое детей у него», — рассказал корреспонденту НГС Михаил.





Уже после конфликта он выяснил, что нападавшим был Илья Гусев — спортсмен и пауэрлифтер.







«Видно было, что он в разъярённом состоянии, но много людей бывают в разъярённом состоянии — поорут, и всё. Но он начал орать, а потом сказал [в полиции], что якобы я на него замахнулся. Но этого не было, так как он крупнее по телосложению, и я понимаю, что замахиваться [себе дороже]», — пояснил Антон Нетягин.







По словам отца пострадавшего, за то мгновение, пока он вылезал из машины, Гусев нанёс серию ударов по лицу его сына.







«В итоге перелом лобной доли, перелом глазных орбит, трещина скулы и контузия левого глаза. Он (Гусев. — И.К.) профессионал, у него серия [ударов] просто выскочила, и всё. Он или мастер, или кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Накачанный такой парень», — вспоминает Михаил.





Приехавшие на вызов врачи скорой помощи сказали, что серьёзных травм у пострадавшего нет, смазали раны зелёнкой и посоветовали отлежаться. Однако лицо стало быстро опухать. В двух травмпунктах рентген делать отказались. В итоге, уточнил отец Антона, его сына госпитализировали в городскую больницу, где врачей удалось уговорить сделать рентген.







Дело о побоях полиция Калининского района возбудила по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, до 8 лет лишения свободы). Правда вскоре, пояснил Антон Нетягин, который до сих пор на больничном — кости ещё не срослись, — следствие переквалифицировало дело на менее тяжкую 112-ю статью УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, что обычно наказывается ограничением свободы на срок до трёх лет).







«Как мне следователь сказала, денег никаких я не получу. Вроде я сам виноват и ещё должен извиниться. Хотя никакого разговора о деньгах и не заходило», — сообщил корреспонденту НГС Антон Нетягин и заметил, что Гусев после драки к нему так ни разу и не подошёл.







Антон Нетягин до побоев и после

Пострадавшая сторона уверена: в Калининском ОВД № 4 на ход дела кто-то начал влиять, поэтому и статью переквалифицировали на более лёгкую. «Стали наводить справки… Они (Нетягины. — И.К.) считают, что этот человек, который нападал, является родственником одного из полицейских Калининского РОВД, потому что там начались странности. Ранее горе-герой подтверждал, что наносил удары, видел кровь на лице [Антона], а сейчас поменял показания», — рассказала НГС управляющий партнёр юридической компании «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Инесса Рябинина, которая ведет это дело.





В Калининском отделе полиции подтвердили, что идёт следствие. «Такая практика бывает, что сначала [дело] возбуждается по 111-й статье, а после заключения экспертизы переквалифицируется на среднюю тяжесть здоровью. А тут ушиб головного мозга средней степени тяжести. <…> И переломы в данном случае повлекли среднюю тяжесть вреда здоровью», — заверила следователь Ксения Куколь.







Корреспондент НГС разыскал и адвоката Гусева Алексея Иванова, который, посоветовавшись со своим клиентом, решил воздержаться от любых комментариев до окончания следствия.







Юрист пострадавшего Инесса Рябинина считает, что подобных дел становится больше и правоохранительные органы неохотно на них реагируют. «Полиция всячески старается отстраниться от таких дел. И это крайне вредный синдром в обществе. <…> Ведь они (Антон с отцом. — И.К.) вызвали на место происшествия полицию, а она не приехала, скорая только приехала. И пострадавший вынужден был сам ехать в полицию, подавать заявление», — заметила юрист Инесса Рябинина.







Буквально накануне похожая ситуация произошла на улице Кирова. Владелец Porsche Cayenne, разъярившись, что ему не уступил дорогу другой водитель, направил в голову оппонента карабин, передёрнув перед этим затвор.







По мнению психотерапевта Игоря Ляха, выявить агрессивных людей во время прохождения медкомиссии на права у специалистов не получится

Как утверждает психолог и психотерапевт Игорь Лях, такие конфликты случаются, потому что в обществе не работает естественный регулятор подобного поведения — культура.







«Есть и люди, которые оказываются, скажем так, на особом положении. У них возникает иллюзия всемогущества: человек, сам того не замечая, начинает ощущать некое право: право нарушать права других. И для него это право становится обычным. Такой человек, можно сказать, отбил себе это право в своей социальной группе: стал более богатым, более физически сильным, более агрессивным… У такого человека естественные человеческие реакции оказываются заблокированными: его эмоции, его чувства — как, например, сопереживание, — не регулируются извне, а регулируются только его фантазией изнутри», — пояснил Игорь Лях.







По словам эксперта, выявить таких людей по время медобследования на получение водительских прав специалистам не под силу. «Всемогущие» начинают вести себя адекватно, так как подсознательно понимают: доктор в данный момент является более могущественной фигурой. В других странах, пояснил Игорь Лях, подобных людей вычисляет специальный психолог, который внимательно наблюдает за будущими водителями в процессе всего обучения в автошколе и влияет на выдачу прав. Тех же, кто в дальнейшем всё же срывается, могут заставить пройти специальный тренинг, после чего психолог примет решение: исправился ли его пациент или нет. Аналогов такой системы в России нет.







Читайте также:

Неудержимое хамство.

ГИБДД отказалась штрафовать заехавшего на тротуар водителя дорогого джипа — в инспекции не поверили очевидцу, снявшему безобразие на смартфон.

