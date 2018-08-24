Ленину прикрыли срам

Эксперимент НГС: как выглядят памятники города, если их укутать, как скульптуры перед визитом РПЦ

23 августа в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) прикрыли одеялами статуи обнажённых женщин и мужчин — в вузе проходил форум, куда пригласили священников Русской православной церкви. В спор, стоило ли одевать статуи или нет, вступили даже известные деятели РПЦ, а представители Новосибирской епархии вскоре заявили, что задрапировали статуи не по их инициативе, ведь они не были организаторами встречи. НГС решил пофантазировать, как бы выглядели известные новосибирские памятники, если бы их тоже прикрыли жёлтыми одеялами, — ведь некоторые, возможно, тоже могли бы смутить впечатлительных горожан.



Жёлтый плащ вождю мировой революции даже к лицу. Правда, если во что-то и одевать Владимира Ильича Ленина, то лучше всё-таки в красное — не стоит забывать о его идеологических предпочтениях.







Памятник Владимиру Высоцкому — наверное, самый обнажённый в Новосибирске. Поэт и музыкант стоит недалеко от театра «Глобус» без рубашки с голым торсом — Владимир Семёнович демонстрирует идеальный пресс, рельефные бицепсы и крестик на груди. В жёлтом одеяле Владимир Высоцкий похож на античного философа в тоге.







Стоит прикрыться, чтобы ничего не отвлекало от покупок на Центральном рынке — там надо быть особенно внимательными, чтобы ничего не потерять. В мае новосибирец так увлёкся покупками, что потерял билеты на чемпионат мира по футболу. Организаторы FIFA отказывались выдать ему дубликат билетов, но он рискнул и полетел в Сочи, встретил там землячку — девушка пожалела фаната и оформила ему копии билетов на матчи, рискуя своей работой.







У памятника Николаю II и цесаревичу Алексею перед собором Александра Невского непростая судьба — его открыли только в июле прошлого года, а всего через две недели мужчина накинулся на скульптуру с топором и оставил цесаревича без лица. Полтора месяца памятник стоял скрытый под покрывалами, но уже в сентябре лицо цесаревича восстановили.











Досталось даже мышке, вяжущей ДНК, — памятник лабораторной мыши появился недалеко от Института цитологии и генетики СО РАН в Академгородке пять лет назад. В таком одеянии мышка стала выглядеть только добрее и уютнее.









Одно покрывало на двоих для князя Петра и княгини Февронии Муромских — для православных они символ любви и верности в браке. Скрывать святым нечего, зато под одним пледом намного романтичнее в прохладные августовские вечера.







Пузатый инспектор с огромными усами — памятник первому светофору Новосибирска, один из самых милых в городе. Добродушный толстяк настолько обаятелен, что многие не сдерживаются и трут ему живот, видимо, на счастье. Прикроем немного постового, чтобы никто ему не мешал. Правда, так он выглядит будто только что вышедшим из бани.







Император Александр III даже в жёлтом одеяле выглядит величественно, точно не хуже Цезаря. Памятник царю новосибирские власти поддерживают в чистоте — каждую весну устраивают ему душ, чтоб сверкал как новенький.









А вот соболей, пожалуй, стоит прикрыть вообще. Есть ощущение, что без них на Красном будет даже лучше. Памятник «Сибирские просторы» зачастую признают некрасивым, а год назад и вовсе предложили убрать с Красного проспекта — разработчики проекта реконструкции Красного проспекта предложили вместо скульптуры обустроить там сквер. Мэр Локоть заявил журналистам, что не испытывает «тёплых чувств» к скульптурной композиции, и выразил готовность передать «собольков» любому желающему, если они переедут не на муниципальную землю. Тут же нашлись желающие приютить «собольков» у себя — директор по маркетингу новосибирского застройщика попросила Анатолия Локтя подарить памятник ей, если его всё-таки демонтируют.





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