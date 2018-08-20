«От местных обычаев волосы дыбом»

Сибирячка уехала в тропический рай — там высокие цены, нет бесплатной медицины и странные традиции

Юлия Бочинская на пляже 
Юлия Бочинская на пляже 

Юлия Бочинская живёт в Индонезии три года, сейчас — на Бали. В 2015 году она вышла замуж и переехала из Новосибирска в столицу Индонезии — Джакарту. НГС публикует четвёртую историю проекта «Сибирь, до свидания!» про страну, в которой насчитывается более 17 тысяч островов, впечатляющих своей красотой. НГС узнал у Юлии, какие сложности возникают при получении визы, как правильно вести себя на дорогах Бали, сколько стоят продукты в гастрономическом раю, зачем подпиливают клыки в 18 лет, как живётся в Тихоокеанском огненном кольце и правда ли, что в Новый год нельзя включать свет.

Пожалуй, самое сложное — это манипуляции с визой. Если раньше я летала в Индонезию туристом и ставила бесплатный штамп, позволяющий находиться в стране 30 дней, то теперь необходимо было купить визу за 35 долларов, которая после некоторых бюрократических ходов превращалась в социальную визу, действующую полгода. Её минус в том, что она сгорает, если вылететь из страны до её истечения. А чтобы заново её получить, нужно всегда вылетать в другую страну, где посольство Индонезии делает эту самую социальную визу. Мы делали её несколько раз, вылетая в Сингапур, так как именно там самое лояльное посольство и почти не бывает отказов.


Джакарта — столица Индонезии 
Джакарта — столица Индонезии 


Позднее, уже переехав на Бали, мы занялись семейной визой, которая действует год: вылеты из страны на неё не влияют, к тому же с ней я получала «локальные» расценки в клиниках, на туристических объектах и так далее. Ведь не секрет, что прайс для туристов и местных всегда разный, особенно в Юго-Восточной Азии. В данный момент мы приступаем к оформлению вида на жительство. Всю эту бюрократическую волокиту, конечно, лучше переложить на агента, коих здесь большое количество. За небольшую плату они делают колоссальную работу по сбору бумаг в самых разных инстанциях.


Столицы торговых центров


Первые полгода мы жили в столице, потому что муж работал там. Город огромный, на дорогах пробки, почти нет тротуаров и очень мало парков. Главное развлечение жителей Джакарты — многочисленные торговые центры. Шутила, что Новосибирск — тоже столица ТЦ, только в Сибири, и их становится всё больше и там и здесь. По воскресеньям в городе car free day, когда главные улицы перекрываются и люди могут спокойно гулять, бегать, кататься на велосипедах и роликах, проводится много мероприятий.


Юлия любит местную природу 
Юлия любит местную природу 


Там очень мало русских, а те, с кем я дружила, в основном проживали в пригородах Джакарты, поэтому виделись мы редко. Что мне не позволяло там заскучать — это наши частые полёты по островам Индонезии. Муж много летал по работе и всегда брал меня с собой, поэтому удавалось совмещать и работу, и путешествия по новым для нас обоих местам.


Остров открытий


В начале 2016 года мы переехали на остров Бали. Каждые выходные мы исследовали самые потаённые уголки острова, дикие пляжи, непролазные джунгли и рядовые туристические места. Остров вроде бы совсем небольшой — примерно 150 на 80 километров, но в нём столько уникальных мест, что мы до сих пор были далеко не везде. Местная культура отличается от всей Индонезии, да и от остального мира. Постоянно открываешь для себя что-то новое.


Юлия с мужем любят исследовать дикие пляжи 
Юлия с мужем любят исследовать дикие пляжи 


Что касается цен, то невозможно сказать, что здесь всё дорого. Нет, здесь можно жить и на совсем небольшие деньги, снимая, например, простой традиционный дом или «пошерив» виллу с другими и питаясь в варунгах (местных кафе) индонезийской едой. Если же хочется жить в более комфортных условиях, питаться привычными продуктами, тогда цены возрастают до бесконечности.


Мы пожили в разных частях Бали — в Убуде, Семиньяке, Сануре. Сейчас мы снимаем просторные, современные и полностью оборудованные апартаменты за 700 долларов в месяц. Цена, как правило, всегда включает в себя электричество, интернет, уборку, охрану, садовника и так далее. Если снимать дом или виллу сразу на год или два, то цену легко сбить и в неё не будут включены остальные расходы.


Недавно сыну Юлии исполнился один год
Недавно сыну Юлии исполнился один год


Местные драмы 


Общественного транспорта здесь нет, поэтому сначала мы передвигались на байке — быстро и дёшево (около 50 долларов в месяц), а во время беременности пересели на машину — безопасно и комфортно (около 280 долларов). Движение на дорогах левостороннее. Правила дорожного движения соблюдают далеко не все. Но, что удивительно, за всё это время я ни разу не видела аварий. Возможно, потому что на большинстве дорог просто невозможно развить высокую скорость, а полосы на главных дорогах разделены барьерами, поэтому на встречку никто не вылетает. Все водители, как правило, спокойны и уравновешенны. Даже если кто-то кого-то подрезает, то никаких выяснений отношений, а тем более драк, не будет.


Однако было немало случаев, когда даже при незначительном столкновении местного и буле (так называют всех людей европейской внешности) местным разыгрывалась драма, даже если вина его. Всё это, конечно же, с целью получения денег от туриста. В таких случаях полиция и другие индонезийцы будут на стороне своего гражданина. Иногда бывали действительно абсурдные ситуации, где вина явно была со стороны местного, но полиция включала дурака, ведь в этом случае «кусок» штрафа достанется и им. Водить здесь нужно с очень большой осторожностью. Вообще надо сказать, что коррупция здесь на очень высоком уровне.


Храм Боробудур, остров Ява
Храм Боробудур, остров Ява


В Джакарте мне не хватало многих продуктов: там они просто непопулярны. А если и можно было что-то чудом найти в супермаркете для экспатов, то стоило это как крыло «Боинга». На Бали же просто гастрономический рай! Конечно, в этом сыграло роль то, что здесь живут тысячи экспатов со всего мира, поэтому в крупных супермаркетах можно найти всё, ну или почти всё. Но, конечно, импорт не будет стоить дёшево. Помимо продуктов индонезийского производства, здесь очень много из Австралии и Новой Зеландии. Качество у них на высоте, поэтому многие продукты мы выбираем именно оттуда.


Если сравнивать цены на привычные продукты в Новосибирске и здесь, то, конечно, здесь в два, а то и в три раза дороже. К примеру, 2 литра молока стоят 4,5 доллара, хлеб «5 злаков» — 2 доллара. Фрукты и овощи имеют колоссальную разницу в цене в зависимости от того, где покупать — в супермаркете или на утреннем рынке для местных.


Еда в местном кафе 
Еда в местном кафе 


Мы часто ленимся готовить дома, а потому выбираемся в кафе или заказываем еду на дом. Здесь это очень распространено. И иногда дешевле так, чем готовить самому каждый день, учитывая цены на продукты.


Страна без бесплатной медицины


Медицина на Бали, да и в целом в Индонезии, на довольно неплохом уровне. Здесь много клиник со специалистами, обучавшимися в Сингапуре или Австралии. Но, как и везде, есть и горе-доктора, которые даже не могут толком обработать рану. Мы, слава богу, с таким не сталкивались, но знакомые через это проходили. А вообще бесплатной медицины здесь нет. Нет ОМС, как в РФ. Поэтому не важно, кто ты — гражданин Индонезии или турист, будь добр, оплати визит к доктору. Только цена для тех и других будет разной. В нашем случае страховка мужа, которую предоставляют на работе, распространяется и на меня с сыном, то есть на всю семью, что очень удобно.


Юлия с ребёнком в Малайзии
Юлия с ребёнком в Малайзии


17 тысяч островов


В целом мне нравится Индонезия, её разнообразная и захватывающая природа, её удивительные традиции и культура — ведь почти на каждом острове она своя, а их более 17 тысяч, из которых около 6000 населены! Здесь есть всё — и каменные джунгли больших современных городов, и глухие деревушки первобытных племён. В общем, по стране можно путешествовать много лет и открывать для себя много нового.


Но, конечно, как, наверное, и в любой стране, здесь есть минусы, и их немало — например, удалённость от большинства стран, поэтому путешествия в Европу или Америку обойдутся довольно дорого. Зато перелёты в Австралию, Новую Зеландию и по Юго-Восточной Азии бюджетны.


Юлия уверена, что по Индонезии можно путешествовать много лет и всё равно открывать много нового
Юлия уверена, что по Индонезии можно путешествовать много лет и всё равно открывать много нового


Жизнь в огненном кольце


Ещё один минус — расположение Индонезии в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце: это частые землетрясения, извержения вулканов. Буквально недавно здесь произошла серия неслабых землетрясений до 6 баллов — отголоски с близлежащего острова Ломбок, где были сотни погибших и тысячи разрушенных домов, а это всего в 100 километрах от нас.


Ещё: хоть народ здесь добрый и открытый, в большинстве своём достаточно ленивый и необязательный. На Бали часто можно встретить картину: женщины носят на голове кирпичи или другой груз, а в это время мужчины сидят, почёсывая животы, или режутся с друзьями в петушиные бои.


Юля отмечает, что в Индонезии уникальные обычаи, от которых порой волосы дыбом
Юля отмечает, что в Индонезии уникальные обычаи, от которых порой волосы дыбом


Но больше всего меня раздражает их безответственное отношение к природе: где шёл — там и выкинул фантик. Или кто-то экономит деньги на сборе мусора, и они просто его жгут у себя возле дома. Благо сейчас на острове довольно часто устраивают мероприятия по очистке пляжей и других территорий, к этому приобщают школьников и вообще всех желающих, местных просвещают о вреде, наносимом окружающей среде. Хочется верить, что люди станут более ответственными.


Обычно я стараюсь не обращать внимания на негативные стороны, тем более позитивных здесь, на мой взгляд, намного больше. Хотя я не исключаю, что в других частях Индонезии было бы намного сложнее в этом плане, например где-нибудь в Папуа или в провинции Ачех на Суматре.


Людей европейской внешности в Индонезии называют буле
Людей европейской внешности в Индонезии называют буле


Обряды, от которых волосы дыбом


Бали — это как отдельный мир, он настолько не похож ни на какую другую культуру Индонезии. Настоящий Бали — это уникальные традиции, церемонии, обычаи, от которых порой волосы дыбом. Чего только стоит парад демонов, монстров и других чудовищ Ого-Ого, а следом за ним Ньепи — балийский Новый год, когда на сутки закрываются аэропорт, магазины, все учреждения и люди не выходят из домов и отелей, нельзя включать свет, музыку, на улицах полная тишина и темнота ночью. Или, например, обряд подпиливания клыков в 18 лет, чтобы лишить человека главных демонических грехов и схожести с животными. В общем, перечислять можно!


Можно сказать, что остров разделён на два мира: туристический с его пляжами, сёрфингом, барами и развлечениями для туристов — и традиционный, где бесконечно происходят церемонии и подношения духам и богам.


Набережная Санура 
Набережная Санура 


Россия — это не только Москва


Когда местные узнают, что я из России, не все знают, где она даже находится. А если и знают, то первый их вопрос: «Из Москвы?». Приходится объяснять, что Россия — это не только Москва. С недавних пор отвечаю сразу — из Сибири. Даже встретила двоих, которые знают Новосибирск!


Не могу сказать, что я очень скучаю по чему-то русскому. Возможно, потому что здесь живёт очень много наших соотечественников, в том числе и из Новосибирска, с которыми постоянно общаемся; здесь можно найти кафе с русской кухней; есть русские сады и школы для детей; здесь даже есть русская баня!


На Бали много людей из Новосибирска, поэтому Юлии есть с кем общаться
На Бали много людей из Новосибирска, поэтому Юлии есть с кем общаться


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