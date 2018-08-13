Загадка бизнесмена Харина

Пропавшего коммерсанта нашли мёртвым на берегу Оби: он оставил после себя банкротство и 7 млн долгов

В субботу, 11 августа, на берегу Оби в Заельцовском районе нашли тело 48-летнего бизнесмена Олега Харина. Следователи пока затрудняются назвать причину его смерти — неизвестно даже, был ли это суицид, несчастный случай или убийство. Харин оставил после себя бизнес по производству бетона и миллионные долги перед банками. Незадолго до смерти, 25 июля, Арбитражный суд Новосибирска признал бизнесмена банкротом и его финансовый управляющий приступил к распродаже имущества. Друзья Харина считают, что процедура банкротства могла стать последней каплей в череде неприятностей бизнесмена, тогда как юристы должника уверены, что их клиент был рад переменам, а его смерть может быть связана разве что с займами под расписку. Подробности — в материале НГС.

Олег Харин пропал во вторник, 7 августа. «Попросил своего коллегу довезти до остановки "Заельцовский парк", — рассказал корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин. — И там вышел. С этого момента о нём ничего не было известно».





Раньше бизнесмен не пропадал, да и вообще домой приходил всегда вовремя — поэтому жена Харина в тот же день объявила мужа в розыск. Предпринимателя искали полицейские и волонтёры.





Тело мужчины обнаружили в субботу, 11 августа. Следователи не смогли определить, есть ли в его смерти признаки криминала, поэтому уголовное дело по факту гибели Харина пока не возбуждают — ждут результатов медицинской экспертизы.





«Назначена судебная медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти мужчины», — официально прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета России по НСО.







По словам близкого друга и партнёра Харина Александра, у погибшего осталось двое детей — дочь от первого брака и девятилетний сын от второго брака. Семья Хариных отказалась комментировать происшествие.





«Ребёнок маленький, — рассказала корреспонденту НГС родственница погибшего. — Ему сейчас не говорим. Просто не знаем, как объяснить, что его отец, который для ребёнка был свет в окошке... Что отца больше нет рядом».







В Новосибирск приехала мать бизнесмена — по словам родственников, два года назад она с трудом перенесла смерть мужа, «теперь сына хоронить придётся».





Известно, что Олег Харин являлся учредителем и руководителем таких новосибирских компаний, как ООО «Торговый дом "Саяны"», ООО «Хемчик», и ООО «Торговый дом "Саяны плюс"». Фирмы занимались производством бетона и торговлей стройматериалами. Также несколько лет назад Харин был руководителем компании ООО «Первый растворный».





По словам арбитражного управляющего Юрия Артеменко, в настоящее время у Харина остался действующий бизнес — компания по производству бетона «Торговый дом "Саяны"». По словам друзей погибшего, последнее время Харин работал управляющим в «Альтаире» — компания также занимается производством и продажей бетона. Информацию об этом подтвердили корреспонденту НГС в самой компании.





В июне этого года Харин обратился в Арбитражный суд Новосибирска с заявлением о признании его банкротом из-за долгов в 6 миллионов 997 тысяч рублей перед банками. По данным суда, Харин не исполнил денежные обязательства перед четырьмя банками — «ЛОКО-Банк», банк «ФК Открытие», «Кредит Европа Банк» и банк ВТБ. 25 июля суд признал Харина банкротом и ввёл процедуру реализации имущества должника.





Однако, как следует из материалов дела, в собственности у Харина нет ничего, кроме автомобиля, который числится в угоне.





«Он ещё не обанкротился, — объяснил представитель федеральной юридической службы защиты прав банковских заёмщиков «Белый слон» Сергей Зырянов. — Мы только завели процедуру, первый этап прошёл. Банкротом его признали на первом заседании, чтобы ему признали все долги. Для этого должна пройти реализация имущества».





Партнёр Харина Александр уверен, что процедуру банкротства погибший проходил тяжело и именно она могла повлиять на его гибель. Однако точно сказать об этом он не может — со стороны казалось, что у бизнесмена всё в порядке. Юристы компании «Белый слон» считают, что процедура банкротства не могла повлиять на смерть Харина — по их словам,





он приходил в компанию всегда в хорошем настроении и говорил, что его судьба поменялась в лучшую сторону.





«Он в этом выход видел, — считает Зырянов. — Если бы он в этом выхода не видел, он бы не стал заниматься этой процедурой. Тем более человек с опытом. Могу предполагать, только предполагать, что у него были долги внешние. По расписке. Возможно, причина в этом».





Друг Харина Александр считает, что у бизнесмена не было врагов. Зарплату на предприятии платили вовремя, а малейшие конфликты бизнесмен умел решать бескровно.





«Из-за чего он умер и что это было, никто не знает, — объяснил корреспонденту НГС один из сотрудников компании «Альтаир». — Предположить можно всякое. Но лучше подождать решения следствия. Одно могу сказать — мужик это был хороший. Жаль, что так вышло».







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