Хозяин мышиной норки

Власти едва не выселили пенсионера из комнаты в 6,5 квадратов — НГС посмотрел, как он в ней живёт

На днях суд отказался выселять 70-летнего пенсионера из 6-метровой комнатки в общежитии — это жильё он получил больше 20 лет назад в качестве временного. Но в итоге оно оказалось постоянным. Кроме права жить в своей комнате ему пришлось судиться за туалет, который соседи внезапно решили закрывать на ключ. А недавно соседи перестали его пускать на кухню, поэтому борщи он теперь готовит в микроволновке. НГС побывал в гостях у хозяина крохотной жилплощади — пожилой мужчина с моложавым лицом и обаятельной улыбкой рассказал, почему столько лет живёт в таких условиях и за что хочет бороться дальше.

Крохотная комната, ставшая объектом судебных разбирательств, находится в старом здании бывшего детского сада — терракотовый дом утопает в зелени частного сектора недалеко от улицы Владимировской.





Раньше в здании общежития был детский сад





Уже много лет здесь общежитие. Алексей (имя изменено по просьбе мужчины) живёт на первом этаже в комнате площадью 6,5 метров. Недавно администрация Центрального округа потребовала освободить эту муниципальную комнату. Но прокурор, участвующий в судебном разбирательстве, решил, что требования администрации неправомерны, поэтому суд отказался выселять 71-летнего пенсионера из общежития.







Подъезд общежития





«Здесь и спальня, и столовая, и всё, — рассказывает Алексей корреспондентам, стоя в коридоре возле своего холодильника. — Вообще я не хочу себя афишировать. Мне просто стыдно — я мужик здоровый, хоть и пенсионер. Но скорее не стыдно, а унизительно. Стыдно — это когда сделал что-то неправильное». Поэтому, прежде чем запустить к себе домой, он строго берёт обещание не фотографировать его лицо и не называть настоящее имя.







Коридоры общежития





Выглядит пенсионер молодо, подтянуто. Но даётся это не просто так, говорит он, — старается не пить таблетки, заниматься физкультурой. «Здесь рядом есть фитнес-зал бесплатный для пенсионеров, стадион рядом школьный», — смеётся он.







В его крохотной комнатке есть лежанка, огороженная ширмой. Рядом на маленькой подставке чайник и микроволновка. Вдоль стены небольшая полка с книгами, а по периметру узкий компьютерный стол с большим монитором, перед входом висит спортивная груша. Остальное место в комнате занимает стул.







Комната Алексея находится на первом этаже общежития





Это крохотное жильё Алексей получил в 90-е в качестве временного, пока был капитальный ремонт в его 20-метровой комнате другого общежития. После двух-трёх месяцев ожидания он понял, что его постоянное жильё просто заняли другие люди. В те годы владельцы зданий менялись, поэтому концы канули в воду, объяснил он.







Сейчас Алексей живёт один — за плечами два официальных брака, один гражданский. Вопросы корреспондента о разделении имущества он пресёк сразу. «Мужчина уходит, взяв только своё бельё и зубную щётку. Мотайте на ус», — отрезал он. А 22 года жизни в крохотном жилье объяснил тем, что было не до того — больше работал.







После армии Алексей решил получить профессию психолога





В Новосибирск он приехал из Киргизии. Хотел поступить в НЭТИ, но «завалил математику», хотя на руках уже был красный диплом об окончании техникума. В итоге попал в армию — был подводником.







После армии его интересы резко изменились, решил стать психологом. Поступил на заочное отделение в Кемеровский пединститут. Параллельно работал наладчиком автоматики на заводах, так как нужно было кормить семью. «Работал и учился. На заводе отработаю смену, еду в ГПНТБ. Там зайдёшь в столовую, пельменей этих картонных поешь», — с улыбкой вспоминает он. После окончания института 8 лет отработал по специальности, «в сфере народного образования».







Холодильник стоит в коридоре рядом с комнатой





На экране смартфона у Алексея шахматная партия, а рассказ о второй жене он начал с того, что так же, как она, любил произведения Франсуазы Саган. В общежитии его не любят — говорят, что испортил отношения со всеми.







«Я по натуре аскет, альтруист, пацифист в какой-то степени. Но в целом могу по морде дать, — смеётся он. — Меня тут однажды решили, так сказать, исключить. Пришёл, смотрю — санузел закрыт на ключ. Говорю: «Дайте ключ». Они мне все смертные грехи собрали, сколько их там бывает, я забыл. Пришлось в суд обращаться».





Санузел в общежитии — душевую кабину соседи запирают на замок





Та же история произошла с кухней — новые жильцы решили, что ему там не место, и выставили его холодильник в коридор. «Я так, на сухом пайке. В этот год раза два борщ сварил в микроволновке», — поделился Алексей, упомянув своего брата, который каждый раз ему напоминает о вреде волн.





Условия действительно аскетичные. Мыться приходится с помощью двух пластмассовых ванн — в одну встает ногами, в другую наливает воду. Правда, соседи подсуетились, поставили душевую, но она только для них. Чтобы никто не покусился, вешают замок на двери.







Санузел в общежитии выглядит как последствия бомбардировки





В ближайшее время пенсионер планирует обратиться в администрацию Центрального округа, чтобы восстановить свои конституционные права. Дело в том, объясняет он, что то помещение, в котором он живёт, жилым не является. «Я де-факто и де-юре сейчас бомж, — говорит он. — В паспорте я временно зарегистрированный. Голосовать так и не смог по местному округу, ходил на вокзал — там есть возможность для транзитных пассажиров».





Так выглядела комната несколько лет назад, когда Алексей в неё заехал





Сейчас Алексей разбирается с этой юридически запутанной историей своего права собственности. А после этого хочет всего лишь поменять свою крохотную комнату в комплекте с трёхметровой кладовкой на другую комнату, которая умещает те же метры, только на одном пространстве. «Они ничего не теряют. Мои комнаты им возвращаются и используются по назначению», — объяснил он.







На вопрос, почему за 22 года так и не получилось с нормальным жильём, он пожал плечами и ответил, что «не был ни олигархом, ни богатым человеком», жил по любви. «Без любви, я считаю, аморально жить. Хотя, многие говорят — ради детей надо и так далее. Но я как психолог знаю, что это только пагубно влияет», — рассудил он. Кстати, о детях Алексей говорит часто — о том, что утром звонила дочь, сожалел, что сын недавно получил травму, и что рад, что смог помочь деньгами, отдав свои «гробовые».







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