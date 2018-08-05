Летающая красота: следим за авиашоу в режиме онлайн

Утром 5 августа на новосибирском аэродроме Мочище началось авиашоу, в котором участвуют 90 самолётов. В этом году праздник приурочен к 105-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина — зрителей ждут показательные выступления самолётов и вертолётов, шоу раритетной авиационной техники, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика. Корреспонденты НГС с утра воскресенья находятся на аэродроме, чтобы первыми выдать самые яркие моменты авиационного праздника. Мы ждём фотографий и впечатлений от наших читателей: присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00 , на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Трансляция обновляется

Авиашоу проходит на аэродроме Мочище с 9:00 до 14:30 — в нём участвуют 90 воздушных судов и более 70 парашютистов. Зрителям обещают настоящий воздушный спектакль — многие выступления пилотов будут сопровождаться музыкой от новосибирского симфонического оркестра.





Программа праздника:





с 09–00 до 10–00 — пролёт воздушных шаров;







с 10–00 до 10–20 — выступление авиамоделистов;







с 10–20 до 10–40 — полёты мотодельтапланов, мотопарапланеристов;







с 10–40 до 11–00 — торжественное открытие праздника, приветствия первых лиц, почётных гостей;







с 11–00 до 14–00 — авиационное шоу;







с 11–00 до 14–30 — праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов;







с 14–00 до 14–30 — розыгрыши призов от организаторов и партнёров праздника.с 09–00 до 10–00 — пролёт воздушных шаров.









09:11

Зрители немного опасаются, что ливень испортит праздник, прогноз на сегодня — пасмурно и прохладно (сейчас около +16 градусов). Дождя нет, хотя в небе угрожающие хмурые тучи, иногда даже появляется обнадёживающее солнце.





На поле — уже тысячи зрителей!





Фото Марии Морсиной





08:54

Сотни зрителей авиашоу приехали на электричках и автобусах, а из автомобилей на дороге уже к 8 утра образовалась приличная пробка, сейчас она выросла в разы. Программа вот-вот начнётся!





Пробка к авиашоу



