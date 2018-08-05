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Летающая красота: следим за авиашоу в режиме онлайн

На аэродроме Мочище начинается масштабное авиашоу — НГС публикует самые яркие моменты праздника

Авиашоу традиционно проходит в Мочище
Авиашоу традиционно проходит в Мочище

Утром 5 августа на новосибирском аэродроме Мочище началось авиашоу, в котором участвуют 90 самолётов. В этом году праздник приурочен к 105-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина — зрителей ждут показательные выступления самолётов и вертолётов, шоу раритетной авиационной техники, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика. Корреспонденты НГС с утра воскресенья находятся на аэродроме, чтобы первыми выдать самые яркие моменты авиационного праздника. Мы ждём фотографий и впечатлений от наших читателей: присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 

Трансляция обновляется

Авиашоу проходит на аэродроме Мочище с 9:00 до 14:30 — в нём участвуют 90 воздушных судов и более 70 парашютистов. Зрителям обещают настоящий воздушный спектакль — многие выступления пилотов будут сопровождаться музыкой от новосибирского симфонического оркестра. 


Программа праздника: 


с 09–00 до 10–00 — пролёт воздушных шаров;


с 10–00 до 10–20 — выступление авиамоделистов;


с 10–20 до 10–40 — полёты мотодельтапланов, мотопарапланеристов;


с 10–40 до 11–00 — торжественное открытие праздника, приветствия первых лиц, почётных гостей;


с 11–00 до 14–00 — авиационное шоу;


с 11–00 до 14–30 — праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов;


с 14–00 до 14–30 — розыгрыши призов от организаторов и партнёров праздника.с 09–00 до 10–00 — пролёт воздушных шаров.



Зрители немного опасаются, что ливень испортит праздник, прогноз на сегодня — пасмурно и прохладно (сейчас около +16 градусов). Дождя нет, хотя в небе угрожающие хмурые тучи, иногда даже появляется обнадёживающее солнце. 


На поле — уже тысячи зрителей! 


Фото Марии Морсиной
Фото Марии Морсиной


Сотни зрителей авиашоу приехали на электричках и автобусах, а из автомобилей на дороге уже к 8 утра образовалась приличная пробка, сейчас она выросла в разы. Программа вот-вот начнётся! 


Пробка к авиашоу 
Пробка к авиашоу 


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