«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» 001 — двойной инвалид
Camry с номерами 001 заняла сразу два места для инвалидов, и что творится в лесу у клиники Мешалкина
В новом, 84-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: автомобили с красивыми номерами продолжают вставать на инвалидные места, а возле клиники Мешалкина водители вытоптали всю траву.
Открывает выпуск «Тойота Камри» с красивыми номерами. «Авто заняло два! Места для инвалидов на парковке "Ауры"», — возмущен читатель Сергей.
«Неадекватная и хамоватая женщина на Богаткова, 24 перегородила своим ведром выезд с парковки трём автомобилям. Ушла в клинику и не подумала, что приём может занять не 5 минут. Наверное, в клинику обращаться ей бесполезно», — жалуется читатель Олег.
«Водитель на улице Коммунстроевская, 200 круглосуточно стоит на тротуаре. Вынуждена с ребёнком каждый день идти из-за него по проезжей части», — сообщает местная жительница.
«Станция Первомайская, 8 утра, пришла электричка, люди идут со станции», — делится наблюдениями Наталья.
Массовая стоянка на тротуаре.
«Взрослая женщина по адресу Некрасова, 54 на протяжении долгого времени паркует своё авто как ей удобно», — переживают очевидцы.
«Поворот на внутреннюю парковку клиники Мешалкина. Когда-то была только дорога и газон. Люди проезжают удобную, длинную официальную парковку клиники и паркуются тут. Трава уже совсем перестала расти. Но просьбу перепарковаться уверяют, что ненадолго», — рассказывает читательница Анастасия.
Просто встал наискосок, ничего страшного.
«Между Советской, 35 и 37А. Загородил весь съезд для колясок», — сообщает наш читатель.
«Водитель каждое утро паркуется на тротуар при наличии свободных парковочных мест рядом. Даже свою тропинку давно прокатал», — информирует читатель Дмитрий.
«Парковка на остановке. Вот так припаркован автомобиль службы эвакуации», — заметил ситуацию бдительный водитель.
«От газона остались уже ямы, поэтому машины начали атаку на тротуар. Место действия — перекрёсток 2-го Краснодонского переулка и улицы Александра Невского», — сообщает Антон.
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Дмитрий Косенко
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