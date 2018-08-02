«Где дороги?»: сломан мост — переплывём

В 16-м выпуске проекта «Где дороги?»: как автомобили штурмуют новосибирские реки без мостов и как дорожники заделывают старым асфальтом новые ямы.





Открывает выпуск образец того, как в районах нашей области переправляются через реки, когда мост разрушен.













Некоторые не могут сами доехать и нуждаются в помощи.













«Сломали остановку, чтобы сделать дорогу на Фадеева, 66, в итоге сделано безобразно. Сломали асфальт на который установлена была остановка, и этим сломанным асфальтом заделали яму», — сообщают очевидцы.













Ранее мы сообщали, что на Бугринском мосту похищены решётки ливневых стоков. Пока мост стоит с такими дырами.













Но металл воруют и в других местах. «Горводоканал и ГТС лишились люков на улице Бебеля, а рядом находится детская площадка», — предупреждает наш читатель об опасности.













На улице Колхидская дорожное покрытие повредило прорывом водопровода. Случай далеко не единичный в Новосибирске.













«В департаменте транспорта мэрии за организацию дорожного движения в городе отвечают несколько специалистов. Отдельный человек отвечает за дорожные знаки, отдельный — за дорожную разметку. И не всегда, как мы видим, их точки зрения совпадают — количество полос на знаках и разметке не совпадает. И это не единичная ситуация. Перекресток Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев», — пишет нам внимательный водитель.















В таком состоянии находится двор по улице Державина, 11 — кругом разбитые куски асфальта.















Ну а это последствия дорожного ремонта на улице Фадеева. «После ремонта потом дождь всё размыл, что было сделано», — сообщают наши читатели.







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