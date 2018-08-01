Денег нет, но мы построим: у «Сибмолла» появится новая дорога

Власти требуют от застройщиков скинуться: мэр нашёл интересное доказательство, что у них есть деньги

Улица Михаила Кулагина сегодня — это проезд длиной около 300 метров от улицы Федосеева до стройки ЖК «Молодёжный»
Улица Михаила Кулагина сегодня — это проезд длиной около 300 метров от улицы Федосеева до стройки ЖК «Молодёжный»


Обманутые дольщики микрорайона «Закаменский», наконец, получили надежду на счастливый исход затянувшейся борьбы за квартиры — работы ведутся, скоро хоть и тонкой струйкой, но потекут инвестиции на достройку домов. Вот только как жители будут подъезжать к домам и как добираться от них до центра, пока непонятно. Власти говорят о необходимости строительства новой дороги, которая заодно разгрузит несколько соседних, и надеются на застройщиков. Застройщиков же необходимые объёмы стройки и вложений, кажется, пугают, и они стараются найти компромисс. Дорожный узел попыталась распутать корреспондент НГС.

Затянувшаяся история долгостроев микрорайона «Закаменский» в этом году, наконец, сдвинулась с мёртвой точки: инвесторы вложат 180 миллионов рублей в завершение четырёх домов в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП), их уже поровну разделили между ЖСК. Такую же сумму власти надеются привлечь следующим МИП, который только готовится.


Но, как отметил Анатолий Локоть, достроить дома — это решение только части проблемы: нерешённым остаётся вопрос их транспортной доступности. И чем активнее достраиваются и заселяются дома, тем острее встаёт эта проблема.


Сегодня, чтобы подъехать или пройти к домам со стороны улицы Фрунзе, нужно сделать внушительный крюк через территорию «Сибирского Молла» по неасфальтированному узкому проезду со стороны строящихся домов ЖК «Молодёжный». В центр здесь выбираются совсем уж кривыми путями через бездорожье частного сектора и улицу Тополёвую. И если пешеходный доступ организуют в рамках благоустройства — с территории микрорайона на парковку торгового центра спустят лестницу, — то для нормального проезда нужна дорога.


Генпланом и проектом планировки района здесь предусмотрена улица Михаила Кулагина, которая должна протянуться примерно на 1,7 км от улицы Федосеева до Ипподромской магистрали. 


По генплану она должна быть 6-полосной, но для этого, по словам начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, придётся снести 60 частных домов только для строительства самой дороги, и ещё 8 — для модернизации развязки на Ипподромской.


Гораздо проще вариант с 4-полосной дорогой: ради неё придётся договариваться с владельцами всего 38 частных домов.


— Четырёх полос достаточно, — заметил Кондратьев. — Мы считаем, что [проект планировки] необходимо оптимизировать.


Дойдя до конца дома в Закаменском микрорайоне, 14, дорога упирается в строительный забор, хотя по карте ведёт на 5-ю Кирпичную Горку, с которой есть технический выезд на Фрунзе
Дойдя до конца дома в Закаменском микрорайоне, 14, дорога упирается в строительный забор, хотя по карте ведёт на 5-ю Кирпичную Горку, с которой есть технический выезд на Фрунзе


Сейчас в распоряжении властей есть только предпроектные проработки. Собственно проектирование будет стоить ещё около 9 миллионов рублей, строительство — 500–700 миллионов рублей, на расселение каждого дома придётся потратить, по оценке главы департамента строительства, порядка 4–5 миллионов рублей.


— [Затраты] упадут на нас, федеральных денег здесь не будет. Это наша ответственность, — вздохнул Локоть. — Но что делать.


При этом мэр обратил внимание, что дорога должна будет проходить мимо волейбольного центра, и выразил надежду, что правительство области финансово поучаствует в строительстве. Корреспондент НГС направила областным чиновникам запрос с просьбой оценить эту возможность, но оперативно ответа получить не удалось.


Ещё один возможный источник помощи — застройщики. Например, предпроектную документацию в 2016 году подготовила компания Веры Коноваловой «Новосибирск СтройМастер К», — часть будущей улицы проходит непосредственно под домами её комплекса «Молодёжный».


— [Коновалова] брала на себя обязательство запроектировать объект ещё два года назад, но, к сожалению, обязательств не выполнила: кроме предпроектной проработки, ничего больше не делалось, — доложил мэру замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Роман Теленчинов.


Гендиректор «Новосибирск СтройМастер К» Андрей Соловьёв в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что никаких невыполненных договорённостей с мэрией у компании нет.


— У нас есть соглашение, мы по нему отработали: геодезию сделали в 3D, все пересечения этой дороги, согласовали в ГУБО створ дороги — там на одной протяжённости она 20 м шириной, далее, ближе к волейбольному центру, к Ипподромской, идёт шире значительно — 40 м. Эти проработки были. Всё на этом, — рассказал он.


Застройщик строить дорогу однозначно не будет: как объяснил Соловьёв, это не профильная деятельность для компании и отвлекать на неё деньги дольщиков она не может, а собственных средств в нужном объёме ни у «СтройМастера», ни у любого другого застройщика попросту нет. Впрочем, руководитель застройщика не стал отрицать, что какое-то сотрудничество возможно, но это нужно обсуждать непосредственно с Верой Коноваловой.


«Ломоносов» предлагает более реальную альтернативу новой улице — выезд на Фрунзе через тупик Войкова, который сегодня фактически упирается в частный сектор
«Ломоносов» предлагает более реальную альтернативу новой улице — выезд на Фрунзе через тупик Войкова, который сегодня фактически упирается в частный сектор


Мэр в свою очередь заметил, что властям есть что сказать заслуженному строителю России.


— Как портреты вывешивать на фасаде… Одним портретом меньше — и полтора миллиона есть, — ехидно заметил Локоть.


Но «СтройМастер» не единственный застройщик на территории. С другой стороны «Закаменского», на 5-й Кирпичной Горке, строить дома собирается одна из компаний новосибирского девелопера Анатолия Павлова — ООО «Ломоносов». И она, заявили сегодня в инициативной группе дольщиков микрорайона, как раз готова участвовать в строительстве — чуть ли не на 50%.


Представитель компании Дмитрий Атнишкин признал, что этот вопрос рассматривался, но пока в «Ломоносове» более реальным считают организацию выезда из микрорайона на улицу Фрунзе, а не строительство улицы Михаила Кулагина с нуля.


— От волейбольного центра второй выезд с площадки подразумевает выезд через тупик Войкова на Фрунзе, к которому, в принципе, мы можем от своей площадки пристроить дорогу, — пояснил Атнишкин. — «Закаменский» может присоединиться к этой дороге.


Улица Михаила Кулагина — это, конечно, хорошо и нужно, при этом соглашается представитель «Ломоносова»: дорога сильно разгрузила бы поток на Фрунзе (а по мнению чиновников — ещё и Кошурникова с Богаткова), но начала её строительства вряд ли стоит ждать раньше 2020 года.


Между тем мэр, похоже, настроен решительно: он поручил до конца года разработать проект новой дороги, чтобы в следующем году искать средства на его реализацию. Если эту проблему не решить до ввода всех домов «Закаменского», считает он, остальные просто семечками покажутся. И надеется он всё же в первую очередь на застройщиков.


— Практику [их участия] надо распространять, прецеденты у нас есть — несколько объектов по левобережью: улица Титова на «Чистой Слободе», на Южно-Чемском в «Матрёшкином дворе». Давайте подводить под то, что, ребята, вы ведёте комплексное освоение, давайте-ка в транспортной доступности участвуйте, — заявил Локоть. — По крайней мере пусть помогут в проекте.


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