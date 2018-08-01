Лето сделало ручкой

В Новосибирск идут первые заморозки — НГС узнал, какой будет погода в августе и вернётся ли жара

Средняя температура в августе будет около 20 градусов
Средняя температура в августе будет около 20 градусов

Август в Сибири — уже не летний месяц, напоминают синоптики. Поэтому ждать изнурительной жары, конечно, можно, но лучше готовиться к ночным заморозкам. После июльского отпуска они снова возвращаются в Сибирь «радовать» садоводов. Но волны тепла, по прогнозам синоптиков, ещё будут. По календарю в августе восемь полноценных выходных. Как их провести — растянуться на пляже или залезть под тёплое одеяло, решит в том числе погода. Какой она будет на ближайший месяц, синоптики пока не говорят, однако её уже вовсю предсказывают погодные интернет-сервисы. НГС попытался сопоставить данные самых известных — и выяснил, что нас ждут пасмурные дни.

Новосибирцы с трудом дождались лета, поэтому объявленное сегодня штормовое предупреждение из-за заморозков стало неприятным сюрпризом. Но удивляться нечему, считают синоптики. «Августовские заморозки — уже в порядке вещей для Новосибирской области, то есть нет ничего необычного, — уверяет начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Август в Сибири — это уже практически не летний месяц. Хотя, конечно, волны тепла мы ещё ожидаем, к выходным будет выход тёплой воздушной массы с запада».


Какие именно волны — цунами или лёгкая рябь, пока непонятно: синоптики в принципе не любят давать долгосрочные прогнозы, а тем более раньше времени. Пока официальный прогноз есть только на первую неделю августа. «В северных и северо-восточных районах при прояснениях начинаются заморозки до 0…–2, — уточнила Марина Виноградова и посоветовала садоводам прикрывать свои растения. — На 4-е число ночные температуры начнут повышаться, и уже заморозков не ожидаем».


Температура, по её словам, будет подниматься до 25 градусов. В какой именно декаде месяца случится всплеск лета, синоптики пока не уточняют. Тем не менее люди привыкли мониторить погодные интернет-сервисы в поисках долгосрочного прогноза, несмотря на то что никто не гарантирует его достоверность.


НГС.Погода предлагает прогноз на первую треть месяца. Самый жаркий день, по информации сервиса, должен быть 10 августа — днём температура поднимется до +28 градусов. Следующая неделя будет скорее пасмурная, с дождём, но температура довольно комфортная — 20–25 градусов.


Gismeteo
Gismeteo


Сайт Gismeteo обещает в августе всего шесть безоблачных дней, причём большую часть — в первой половине месяца. Во второй половине августа будет облачно. Дожди зарядят с 23 августа и до конца месяца. Самый жаркий день, по прогнозу на Gismeteo, — 14 августа (+30 днём и +18 ночью). А вот настоящее приближение осени новосибирцы почувствуют 26 августа — днём температура будет не выше +14, а ночью +9, к тому же в этот день пойдёт дождь.


Яндекс.Погода
Яндекс.Погода


На сервисе Яндекс.Погода в августе вообще нет ни одного дня с жарой до +30 — в основном будет +20 с переменной облачностью или дождями. Самый жаркий день в августе, по этим данным, ожидается 25 августа (днём +25, ночью +15). А вот самая тёплая ночь — +17 (теплее в этом году уже вряд ли будет) — с 28 на 29 августа.


O-pogode.ru
O-pogode.ru


Сервис «О погоде» говорит, что самые тёплые выходные августа случатся через неделю — 11–12 августа. Днём будет 24–27 градусов, а ночью 12–15. И ни одного облачка — на эти дни сервис показывает солнечную картинку. Холодать начнёт с 15 августа. Дневная температура до 18 августа будет не больше +18, а ночью примерно 4–6 градусов. 31 августа, сообщает сайт «О погоде», днём будет совсем не по-летнему — всего 5 градусов тепла, а в ночь на 1 сентября — около 0 градусов.


Pogoda.mail.ru
Pogoda.mail.ru


Самые тёплые дни, согласно прогнозу на Pogoda.mail.ru, будут 7–8 августа (25–27 градусов). Кстати, этот сервис даёт и историческую справку о погоде. Так, можно посмотреть, насколько тепло в этот день было, к примеру, пять лет назад. Разница в температурах значительная. В последний день летнего месяца в 2010 году было очень солнечно и +30, а вот в 2013-м — дождь и всего +13.


«Лето у нас разное, — резюмирует заведующая лабораторией адаптационных синоптико-гидродинамических прогнозов Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Марина Здерева. — Не повторяется ни июнь, ни июль, ни август. И у нас не бывает, чтобы все три месяца была жара».


В этом году, напоминает эксперт, июнь был холодный и сырой, в июле постояла жара, а сейчас снова пришла волна холода. «Это процессы, скажем так, синоптического масштаба. То есть есть естественный синоптический период, он длится от 7 до 12 дней. Вот сейчас мы попали в период похолодания», — объяснила Марина Здерева. Лето в этом году серьёзно сдвинулось, но что будет осенью, пока неизвестно, и не исключено, что тепло наверстает упущенное. «Похолодание, которое новосибирцы ощущают в последние дни, пришло из Арктики, так что ничего необычного нет», — констатировала заведующая лабораторией.


Вместе с жарой уходит и купальный сезон, который для кого-то так и не успел начаться. 1 августа температура воды в Обском водохранилище была на отметке 19,3 градуса, в Оби — 20 градусов, сообщает сайт Западно-Сибирского Гидрометцентра.


В ближайшие полтора месяца новосибирцы будут стараться не упускать ни малейшей возможности ещё насладиться солнцем — выражение «последние деньки» по традиции станет самым главным аргументом в уговорах друзей выехать на природу. Тем более рядом с Новосибирском полно красивейших мест, до которых можно запросто добраться на машине. 


Читайте также:

«К концу сезона шашлык воспринимается как ругательство»

Новосибирцы рассказали о жизни на даче: они ездят на работу без пробок и не скучают по городу.

Прочтений: 547
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено