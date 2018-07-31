Задушили бюрократы

В этом году Новосибирская область поднялась с 27-й на 19-ю строчку рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Тем не менее по шести пунктам показатели инвестиционной привлекательности Новосибирской области ухудшились, заявили в областном правительстве. Один из них — административное давление власти на бизнес, в том числе множество проверок и сбор лишних документов. Корреспондент НГС пообщалась с предпринимателями из разных сфер новосибирского бизнеса и выяснила, что же на самом деле мешает им работать.

По итогам 2017 года Новосибирская область попала в двадцатку самых привлекательных регионов для инвесторов, несмотря на то что по некоторым пунктам инвестиционный климат в регионе всё же ухудшился. «По итогам 2017 года мы заняли достойное 19-е место», — сообщила в областном правительстве врио министра экономического развития региона Ольга Молчанова. До этого регион был лишь на 27-й позиции. Тем не менее по некоторым пунктам работа была недостаточной, отметила министр и перечислила слабые места, по которым область вообще может вылететь из регионального рейтинга, как это случилось с Томской областью и Алтайским краем.





Так, результаты работы ухудшились по шести показателям. Среди них выдача разрешений на строительство, подключение электроэнергии, постановка земельного участка на кадастровый учёт, финансовая поддержка предпринимательства. Также в списке слабых мест оказался такой показатель, как административное давление на бизнес.





«То есть предприниматели отмечают увеличение давления на бизнес как в виде количества проверок, так и запрашиваемых документов», — признала Молчанова.







Сами предприниматели разделились во мнении по поводу поведения власти по отношению к ним. Одни считают, что степень давления зависит от сферы бизнеса, где больше ведомственных проверок. Другие просто не так сильно страдают, потому что нашли свой способ борьбы с вечными бюрократическими проволочками.







«Преград со стороны власти я не ощущаю. У нас больше частных преград существует, чем муниципальных. Например, с арендодателем, с ТСЖ местным, с жителями, с соседями арендодателя и так далее, — поделился директор сети салонов красоты Golova Егор Козловский. — Но и не могу сказать, что есть какие-то способствования развитию бизнеса». В то же время предприниматель признал, что в этом, возможно, виноват сам, так как не сильно вникал в суть госпрограмм для поддержки бизнесменов.







«Я никак ими не пользуюсь, потому что, наверное, априори привык не доверять таким вещам. Что это всё по каким-то привилегиям даётся», — объяснил он. Кроме отсутствия доверия, признал Козловский, заявки на эти программы требуют затрат сил и времени, и порой проще обратиться в банк. «Просто иногда выбираешь путь наименьшего сопротивления. Банк понятно, что тебе сделает. А здесь нужно кучу разных справок, соответствовать каким-то требованиям — больше года, до года, сколько сотрудников устроено и так далее. Для подачи документов в банк уйдёт наверняка столько же времени, и вероятность одобрения будет, возможно, ниже. Просто тут нужно чуть больше понять. Дело не в том, что туда нужно предоставить, а нужно просто во всем разобраться самому».





Бумажная волокита — уже настолько привычная вещь для предпринимателей, что некоторые просто нанимают отдельного человека для такой работы.





«В принципе, какие-то претензии были у налоговой. Решались достаточно быстро, оперативно. На моей памяти препоны от властей бывают, когда розничные магазины открываются, — поделился руководитель компании по производству обоев ID Wall и Decoroom Дмитрий Фёдоров. — С вывесками, например. Нельзя повесить, пока не согласовал, все инстанции не прошёл. Ходить нужно везде, сложности с ТСЖ и так далее. Мы просто специального человека из года в год нанимаем, который этим занимается, знает все нюансы. Если самому ходить, тогда действительно, наверное, сюрприз какой-то будет — не туда зашёл, не то взял и так далее. Время — деньги. Самому этим заниматься в итоге дороже будет». По мнению Фёдорова, давление властей зависит, скорее, от специфики бизнеса.







В качестве примера эксперты называют пассажирские перевозки, где предприниматели вынуждены плотно взаимодействовать с властью, и чаще не в свою пользу. Они сталкиваются с необоснованными штрафами, задержками выплат за перевозку пассажиров, да и просто с обычной махровой коррупцией. «У чиновников есть фишка классная — когда нужно достать предприятие, они выписывают самого неадекватного инспектора. Он выписывает несуществующие штрафы. Мы, естественно, не соглашаемся с этим, — описал схему предприниматель в сфере пассажирских перевозок, представитель компании «ЛОТиОС» Михаил Большов. — Тогда инспектор делает в кабинете акт проверки, отсылает всё это в суд, подкладывает какие-то бумажечки, с которыми нас не знакомит, пишет, что мы отказались от подписи». В итоге суд может выписать перевозчику внушительный штраф вплоть до полумиллиона рублей, если юрист перевозчика чётко не отследит эти манипуляции.







Связи и взятки распространены в сфере транспорта, считают перевозчики

«У нас оказалось, что даже номера автомобилей несуществующие, которые нарисовал нам. То есть у нас таких машин нет, а он пишет, что они у нас нарушили, — вспоминает Большов. — Это не просто ужасно, это смешно до дури».







В транспортной сфере, по его мнению, коррупция — главная составляющая давления власти на бизнес. «Почему у нас перевозчики молчат, когда им город вовремя не платят за перевезенных пассажиров? Да потому что знают, что если они только откроют рот, то договор с ними будет расторгнут и их автобусы встанут в стойло», — приводит пример предприниматель.





Примеры «войны» власти и бизнеса в Новосибирске встречаются чуть ли не ежедневно. В том числе борьба за землю в центре города или суды мэрии с застройщиками.





«Безусловно, коррупция — это сложный процесс взаимоотношений между отдельными представителями власти и бизнеса, — констатирует заведующий кафедрой финансов и статистики НГАУ, доктор экономических наук, профессор Сергей Шелковников. — Но, как ни парадоксально, иногда она развивает экономику, поскольку бюджетные деньги выходят на рынок».





Он объяснил, что коррупционеры заинтересованы в крупных проектах, которые соответственно и развивают экономику.





«Если у вас бюджет (обезличенные деньги), то логично их использовать не на пенсии и зарплату (которые, поступая в экономику, создают мощный спрос и ресурсы для бизнеса, но тогда коррупционеру ничего не достанется), а на инвестиции, по которым он получает "откат". Это работает почти во всем мире, кроме Норвегии, Швеции — реально социально ориентированных государств».





С другой стороны, иногда фактор коррупции — лишь объяснение неспособности вести бизнес. Для многих предпринимателей, которые не платят налоги и предпочитают работать по серым схемам, попытки государства изъять их вызывают бурю негодования, объяснил Сергей Шелковников. К тому же, согласно научным исследованиям, лишь только 8–10% людей в принципе способны заниматься бизнесом, резюмировал эксперт.





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