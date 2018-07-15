«К концу сезона шашлык воспринимается как ругательство»

Новосибирцы рассказали о жизни на даче: они ездят на работу без пробок и не скучают по городу

В особенно жаркие дни хочется либо поселиться под кондиционером, либо сбежать из города. У владельцев дач такая возможность есть, и они ею с удовольствием пользуются, даже если ежедневные поездки на работу оттуда — это страшный стресс. Четверо дачников рассказали корреспонденту НГС, чем так хороша дачная жизнь, почему они не готовы променять блага цивилизации на душ «Пикничок» и нестабильный интернет и почему не готовы поселиться на дачах на весь год.

Основное преимущество дачи летом — не нужно куда-то ещё ехать, чтобы отдохнуть
Основное преимущество дачи летом — не нужно куда-то ещё ехать, чтобы отдохнуть


Виктория Исаева, владелица магазина товаров для кондитеров Make cake:


«Я работаю с дачи, физически в городе мне необходимо присутствовать 2 дня, в четверг и пятницу. Я же начальник! Я вообще хотела бы жить в загородном доме, мне кажется, я рождена, чтобы жить в загородном доме, но так как нет пока возможности, я таким образом насыщаюсь загородной жизнью.


[Основное преимущество дачи] — ты всегда гуляешь. Проснулся и вышел на улицу. С ребёнком тем более: не нужно никуда тащиться, просто открыл дверь — и все гуляют. Дачные развлечения другие: пошёл с соседями поговорил, попил чаю на веранде, пошёл к другим соседям, у них попил чаю на веранде, испёк пирог — пошёл всех угостил. Какие-то такие совершенно романтичные штуки, которые ты не можешь сделать в городе. В городе ты испёк пирог и не пойдёшь соседей кормить.


Рядом есть водохранилище, если везёт с погодой, то ходим [купаться] каждый день. У нас есть "свой пляж", на который не приезжают люди из города, и мы ходим ближе к вечеру, когда не так жарко и меньше людей, чтобы насладиться морем, песочком.


У меня нет бани, и это главный минус дачи. Мыться можно поливочной водой, такие люди есть, но это не я: я моюсь водой из колонки из душа "Пикничок" — это такой чёрный мешок с лейкой, он нагревается от солнца, так что график того, когда ты помоешься, зависит от солнца — в этом есть своя прелесть. Наверное, весь год я бы так жить не смогла, но летом это воспринимается как приключение — как поехать на Алтай и жить в палатке.


Праздник на даче можно устраивать каждые выходные — нужно только позвать друзей. А иногда и звать не нужно — сами приезжают
Праздник на даче можно устраивать каждые выходные — нужно только позвать друзей. А иногда и звать не нужно — сами приезжают


Есть электричество, иногда бывает [что выключается в грозы]. Один раз я осталась ночью с севшим телефоном без света одна. У меня есть дежурная свеча, это тоже своя романтика: почитала книгу при свечах.


[Ощущение события], конечно, теряется. Это становится обыденной, совершенно другой жизнью. И прошёл месяц лета, и я поняла, что мы ни разу не ужинали на улице. Это довольно абсурдно, потому что а где ещё есть, если ты на даче и у тебя есть беседка и стол. Праздник приходит, когда приезжают друзья на выходные — они привозят его с собой. Раньше у меня каждые выходные собирались друзья, были люди, которые каждые выходные приезжали, прошлым летом были стабильные шашлыки по пятницам. Сейчас я сама на выходных гощу на даче, но уже на другой».


Юрий Ахремчик, водитель скорой:


«Дача находится за барахолкой, здесь старые садоводческие общества, одни из первых в Новосибирске. Приобрели мы её 8 или 9 лет назад, это дачный летний дом. Зимой мы не приезжаем — дорога очень неудобная зимняя, больше будет проблем. Здесь косогор, перепад порядка 50–70 м, зимой нужна очень хорошая машина. Газ сюда не заведёшь, а если заведёшь, то это выйдет в такие деньги, что эта дача никогда себя не окупит. Наверху есть газ, а вниз к нам не спускали.


Зато летом всегда на 5 градусов прохладнее за счёт этой ямы, из города въезжаешь — как в другую страну. Что здесь [вокруг] — кладбище, барахолка, помойка, трасса, ТЭЦ-5, а сюда приезжаешь — как Земля Санникова, вообще другой мир.


Юрий говорит, что с дачи до работы ему добираться даже быстрее, чем из дома
Юрий говорит, что с дачи до работы ему добираться даже быстрее, чем из дома


У меня график другой, я на скорой помощи работаю, а жена каждое утро ездит [на работу в город], вечером приезжает. Мне с дачи до работы доехать быстрее, чем из дома, встаю абсолютно одинаково: что я в городе в 5:30, что здесь.


[По квартире] вообще не скучаю, чего по ней скучать — всю зиму в ней сидишь. Помыться здесь не проблема, побриться тоже. Баню ещё не построили: я планирую ещё один участок рядом брать, там буду дом большой строить, тоже летний, и баню. У меня здесь сосны посажены, маслята в прошлом году пошли. До опят мне 300 м ходить, до груздей — 200 м, а сыроежки и подберёзовики вообще на участке. К концу сезона "шашлык" вообще воспринимается как ругательное слово».



Летом на даче отдыхает даже кот
Летом на даче отдыхает даже кот


Ольга Климентьева, гинеколог Центра новых медицинских технологий:


«Как только появляется вода на участке и свет и до тех пор, пока их не отключат, мы живём на участке — грубо говоря, с мая по октябрь. Даче лет 40, но живём мы там лет 10, когда отстроили до приличных условий. До работы — 15 минут, от квартиры столько же, но от дачи пробок нет. Готовы переехать насовсем, надо только решить проблемы с электричеством и водой.


Здесь свежий воздух, своя территория, (можно) босиком бегать по лужку, стоит прекрасный бассейн для детей. У мужа мастерская — он у меня художник-архитектор. Огородом занимаемся, но на 10–15%, по мере сил и возможностей. Свои огурчики-помидорчики есть, но чисто для того, чтобы пришёл, и можно было своё сорвать. Есть магазины, и не один, — небольшие, садовые. По участкам ездят фермеры, кричат и предлагают: "Кому молока! Творог! Яйцо! Курочка!", — кому что нужно.


У нас единственная проблема — это плохая связь и интернет, а очень многие работают по удалёнке прямо там, на садовых участках. Очень много молодых мамашек, которые там всё лето живут. Но и то, сейчас уже висит объявление: цифровое телевидение, то-сё, пятое-десятое, — скорее всего, скоро будет.


В начале сезона вода поднимается, мы даже были затоплены, — ну что делать, потерпели. До машины дошли в сапожках из домика, переобулись в туфельки, сели в машину, обратно так же. Сейчас всё ушло, всё хорошо.


[Шашлык на ужин и баня] — это уже обыденность, норма жизни и больше ничего. И уже не знаешь, чего ж ты ещё хочешь. Наверное, на Канары — всё остальное есть. Иногда хочется уехать домой — приезжаю и радуюсь тому, что просто есть казённый дом. У нас есть и горячая, и холодная вода, душ есть, всё цивильно, но порой хочется домой, бывает».


Очень комфортными для жизни и уютными могут быть и старые дачи — если их обустроить и добавить, например, детский домик
Очень комфортными для жизни и уютными могут быть и старые дачи — если их обустроить и добавить, например, детский домик


Ксения Колоколова, психоаналитический консультант по бизнесу:


«Дача находится в 50 км от нашего дома, за Бердском, на море. Мы купили два участка, объединили их, там два летних дома из кирпича, каждый по 60 кв. м, с мансардными этажами. Но у нас очень много гостей всегда, и нам их даже не хватает.


Обычно мы в мае [переезжаем], иногда даже в конце апреля, если позволяет [погода]. У нас дача, несмотря на то что из старого фонда, на самом деле очень комфортная для проживания: там не отключаются ни вода, ни электричество, построена баня. Плюс рядом с сосновым бором, почти на берегу.


Такая дача, как у меня, была у моих бабушек и дедушек. Когда я приезжала [по объявлению] и видела огородики тёмные, домики тёмные, я рыдала. Нет, говорила я, это не дача, я не хочу такую дачу! Когда мы её покупали, там были помидорные плантации. Мы их пережили один год, снабдив полгорода помидорами, а потом спокойно разбросали травку и косим её.


Иногда гостям на даче даже не хватает места — приходится составлять списки, кто когда приезжает
Иногда гостям на даче даже не хватает места — приходится составлять списки, кто когда приезжает


Мы приезжаем сюда, я забрасываю все свои проекты, перестаю работать активно — все терпят уже много лет. Летом меня в городе нет. Первое время все ворчали, а потом бросили ворчать. А муж у меня наёмный топ-менеджер, и он все эти годы совершенно осознанно [ездит на работу с дачи]. Я ему даже предлагаю, говорю: "Может, ты переночуешь в городе?". Он говорит: "Не-не-не". Он каждый день ездит, 5 дней в неделю, бывает, и 6 дней в неделю, на работу. Когда мы начинали всё это, было действительно очень дискомфортно, сейчас уже сильно разгрузили [Бердское шоссе]. Муж сейчас работает в частной компании с 9:30 и спокойно выезжает в 8.


У нас постоянно шашлыки, баня, компания плюс ещё море. Могу сказать, чего не хватает лично мне — не могу сказать, что я от этого страдаю или как-то переживаю, — но лично мне не хватает завтраков, например в "Победе" или в "Кардамоне". Если мы хотим в кино, мы спокойно собираемся и едем. Вчера мы были в оперном на французских балетах, завтра я детей везу в планетарий — у нас активная достаточно жизнь. Друзей я вижу ничуть не меньше, даже больше: у нас иногда составляются списки, когда кто приедет.


На даче всегда есть чем заняться не только взрослым. Даже, наверное, не столько взрослым
На даче всегда есть чем заняться не только взрослым. Даже, наверное, не столько взрослым


Скорее, [переезд вызывает] недовольство моих друзей: они говорят, мол, ты туда уезжаешь, и всё. Евдокимов (Юрий Евдокимов, новосибирский ресторатор. — Л.П.) несколько лет успокоиться не мог, говорил, что будет звать меня селянкой, потом говорил, что будет звать меня колхозницей, потом — ещё как-то. Я ему говорю: "Да пожалуйста, Юрка!"».


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