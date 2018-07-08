Построить и сразу нести: сибиряк отсудил 1,2 млн с застройщика за сгнивший дом

Застройщик считает, что он виноват сам

Через 2,5 года дом стал отчётливо полосатым — застройщик говорит, что строительную плиту нужно было закрывать отделкой и владельца дома об этом предупреждали
Через 2,5 года дом стал отчётливо полосатым — застройщик говорит, что строительную плиту нужно было закрывать отделкой и владельца дома об этом предупреждали

Новосибирец построил каркасный дом, а начав делать в нём ремонт, обнаружил, что деревянные лаги под полом начали гнить, на стенах появились подозрительные полосы, а крыша просела. Застройщик считает, что большая часть выявленных недостатков — оттого, что дом неправильно эксплуатировали. Расставаться с миллионом, который с него хотят взыскать, он не намерен, тем более что претензии появились уже после истечения гарантии на дом. Подробности конфликта — в материале НГС. 

Новосибирец Сергей Кожевников больше года судится с компанией «Славянский дом» из-за недоделок в строительстве. По его мнению, компания виновата в том, что новый дом начал гнить и деформироваться. 14 июня он во второй раз выиграл в конфликте в суде, но застройщик с решением не соглашается.


Обзавестись домом семья Кожевниковых решила в 2014 году. Выбрали участок в посёлке «Удачный» и стали искать компанию, которая быстро сможет построить небольшой домик для отдыха. Выбор пал на ООО «Славянский дом».


— На сайте нашей управляющей компании в посёлке «Удачном» мы нашли информацию, что [это] надёжный застройщик, была рекомендация, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Кожевников. — Мы поехали к нему и заказали баню – гостевой домик, одноэтажный объект с мансардой. Планировали вначале построить его, потом уже понемногу освоиться и построить основной дом.


Каркасный дом построили, по словам Сергея, по эскизному проекту за месяц: весной 2014 года на участке уже стоял домик 7 на 7 метров с комнатой отдыха, парной и душем на первом этаже и небольшой студией в мансарде, в которой в будущем семья планировала поставить бильярд.


Фундамент из бруса на винтовых сваях и коробка дома с крышей, но без окон и отделки, как внешней, так и внутренней, обошлись в 1,2 млн рублей. По договору в течение месяца семья Кожевниковых своими силами должна ещё была оборудовать вентиляцию.


Сергей Кожевников признался, что в год строительства они домом практически не пользовались, да и в 2015 году появлялись наездами, и всерьёз обживаться начали только летом 2016 года.


— Решили начать с того, чтобы запустить парную. А поскольку в парной рабочие «Славянского дома» доски положили не совсем плотно, я решил их снять и переложить пол, — вспомнил Кожевников. — Когда я начал снимать половые доски, оказалось, что лаги были местами чёрного цвета — с моей точки зрения, скорее всего, процессы гниения уже пошли.


На вентиляционных досках под ОСП-плитами и лагах под полом Сергей обнаружил гниение
На вентиляционных досках под ОСП-плитами и лагах под полом Сергей обнаружил гниение

Он говорит, что, в принципе, мог бы заменить лаги сам, но для этого надо было демонтировать печь в парной, которая выходит на крышу, а это достаточно много работы. Тогда он пригласил эксперта, и нашлись другие недостатки: например, плесень на досках под ОСП-плитами. После этого он обратился к застройщику с претензией, которая, по его словам, была проигнорирована.


Директор «Славянского дома» Вячеслав Алексейчиков возражает: претензию компания отработала в установленный законом срок.


— Мы выезжали в январе, — говорит он. — Потом, как выяснилось, что в суд он подал через неделю после того, как мы расписались, что ознакомлены, мы ему отправили ответ на претензию — это всё есть документально.


Тем не менее первый суд Сергей Кожевников выиграл — судья вынесла в его пользу решение, по которому застройщик оказался должен около 2,6 млн рублей: 


в такую сумму оценили демонтаж дома, новое строительство и неустойку. Эти деньги практически сразу сняли со счетов «Славянского дома». Вячеслав Алексейчиков признался, что это для него стало неприятным сюрпризом: по его словам, о том, что он участвует в суде, он вообще не знал.


— В июне был телефонный звонок от службы безопасности в том банке, в котором мы обслуживались: «Ваши счета заблокированы почти на 3 миллиона». Так я об этом узнал, — рассказал он.


Это решение суда компания обжаловала, и оно было отменено, а дело отправлено на новое рассмотрение. Как пояснил Алексейчиков, они были согласны с некоторыми недочётами, но не в том объёме, какой был указан в экспертизе.


Всего экспертиз было три, все три — с разными выводами и суммами. По словам Сергея Кожевникова, он приглашал ещё и экспертов СЭС, которые определили плесень как опасную, но в материалах суда эта экспертиза не упоминается. Основные недостатки, указанные в решении, — оставленные без защиты от коррозии фундамент и перекрытия, видимые пороки древесины на стенах и полах, нарушение геометрии крыши, несоответствие несущих колонн и балок требованиям.


Один из немногих недостатков, которые застройщик признал, — отсутствие изоляции между деревянным фундаментом и металлической сваей
Один из немногих недостатков, которые застройщик признал, — отсутствие изоляции между деревянным фундаментом и металлической сваей

«Экспертами сделан вывод, что дальнейшая эксплуатация индивидуального жилого дома <...> невозможна, так как существует опасность пребывания людей и сохранности оборудования, — указано в решении суда. — Все выявленные дефекты подлежат устранению, для чего необходимо разобрать здание до уровня фундамента, выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций фундамента и произвести полный комплекс строительно-монтажных работ по возведению конструкций индивидуального жилого дома с заменой поврежденных конструктивных элементов». При этом стоимость всех работ принятая судом экспертиза оценила в 144,5 тысячи рублей.


С найденными недостатками Вячеслав Алексейчиков соглашается лишь отчасти — например, с тем, что между деревянным ростверком и винтовыми сваями не было гидроизоляции. Всё остальное, по его мнению, — вина самого Кожевникова, который, в частности, слишком поздно взялся за отделку дома.


— Из экономии он заказал строительство дома не из сухой доски, а из леса естественной влажности. При усушке одному богу известно, будет дерево выпуклое или вогнутое, — его об этом предупреждали, — объясняет он. — Не была сделана отмостка, которую он должен был сделать сам. Не был утеплён цоколь, не была защищена плита ОСП. <…> Дом по сегодняшний день не отапливается — о каких грибках можно вести речь, если в доме влажность? <…> Даже кирпичные дома, если они на протяжении пяти лет не отапливаются, уже подлежат экспертизе на предмет частичного разрушения — пропустят в эксплуатацию или не пропустят.


Кроме того, с претензией Сергей Кожевников обратился спустя 2,5 года — тогда как гарантия на конструкцию составляла всего год. Мужчина считает, что такие сроки застройщики ставят специально: гниение и деформация дома проявляются уже после их истечения. Впрочем, это обстоятельство суд учёл не в его пользу.


В итоге по решению суда Сергей Кожевников должен получить 1,2 млн рублей: 800 тысяч рублей неустойки и 400 тысяч — штраф из-за того, что «Славянский дом» не устранил недостатки добровольно. 


Требование взыскать с него ещё и потраченные на ремонт полмиллиона рублей судья не поддержала — всё можно исправить силами застройщика.


Сергей Кожевников в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что готов пойти на мировое соглашение. Но Вячеслав Алексейчиков с решением суда не соглашается: где это видано, говорит он, чтобы работы стоили 150 тысяч, а неустойку взыскивали больше чем на миллион. За время подготовки материала «Славянский дом» успел подать апелляцию.


— Мы дойдём до Верховного суда. <...> Мы столько прошли, столько натерпелись, и сейчас отступаться я уже просто не намерен, — твёрдо заявляет он.


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