В Кольцово насмерть сбили пешехода. Следствие уверяет, что водитель не виноват

Уголовное дело отказывались возбуждать 6 раз — прокуратура каждый раз заставляет сделать это снова

Родителям сбитого насмерть 23 декабря 2017 года 24-летнего Дмитрия Головина отказывают в просьбе ознакомиться с ходом расследования. Которого, впрочем, почти нет. По словам отца погибшего парня, следователь шесть раз выносил отказ в возбуждении уголовного дела, утверждая, что в гибели парня, которого сбили на обочине, нет состава преступления. А прокуратура столько же раз оформляла постановления об отмене решений следователя. Корреспондент НГС пообщался со всеми сторонами конфликта и узнал подробности.

Смертельное ДТП, в котором погиб 24-летний Дмитрий Головин, произошло 23 декабря 2017 года в 7:45 на 7-м километре автодороги Академгородок — Кольцово. Молодой человек, как показала медэкспертиза, был слегка пьян — он возвращался от друзей к себе домой. Шёл по обочине по направлению движения, поэтому не увидел приближающийся сзади «Форд». Машина сбила его на скорости около 90 км/ч — Дмитрий умер ещё до того, как приехала скорая.







«До такси [сын] не дозвонился, у нас тут в Кольцово сложно с такси. <…> Свидетели, которые проезжали мимо, говорят, [шёл он] по обочине. Следователь устно говорит, что по проезжей части шёл, но никаких экспертиз, документов не показывает. Скорость указывается по словам водителя», — рассказал корреспонденту НГС отец погибшего молодого человека Андрей Головин.







Родителям парня уже полгода отказывают в просьбе ознакомиться с ходом расследования. Которого, по сути, нет — уголовное дело в следствии возбуждать, несмотря на гибель человека, отказываются.





Следователь, по словам отца погибшего, шесть раз выносил отказ в возбуждении уголовного дела,





на что местная прокуратура раз за разом оформляла постановления, которые отменяли эти отказы. Последнее вынесено прокуратурой Новосибирского района 17 июня.







«Указанное [происшествие] стало возможным из-за несоблюдения водителем п. 10.1 ПДД. <…> Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. <…> Таким образом, нарушения ПДД водителем состоят в прямой причинной связи со смертью пешехода, в связи с чем в действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ», — сообщается в постановлении прокуратуры от 17 июня.







Фотография сделана сразу после аварии: «Форд», который сбил молодого человека, стоит с включёнными габаритами





Водитель Дмитрий Гребёнкин, который был за рулём автомобиля «Форд», рассказал свою версию происшедшего. По словам Гребёнкина, он ехал по трассе с разрешённой скоростью в 90 км/ч, а





молодой человек шёл по проезжей части и появился внезапно: его одежда в темноте сливалась с тёмным небом и серым снегом.







«Это очень сложно пережить мне и моей семье. Мы приносим искренние соболезнования семье погибшего. <…> У меня 17 лет опыта [вождения]. Я не попадал ни разу в ДТП по моей вине. <…> В эту ночь прошёл снегопад и середина трассы с обочиной были покрыты достаточно толстым слоем снега. Трактора стояли, но дорога ещё не была почищена. Был гололёд, поэтому двигался я достаточно аккуратно. <…> Погибший двигался в попутном мне [направлении]… По центру движения моей полосы», — рассказал Дмитрий Гребёнкин и добавил, что у следователя имеется запись с его регистратора, подтверждающая его слова.







По поводу постановления прокуратуры, в котором сказано, что водитель должен был ехать со скоростью, которая позволяла бы ему полностью контролировать дорожную ситуацию, Гребёнкин заметил, что он никак не мог предусмотреть грубого нарушения правил дорожного движения со стороны второго участника ДТП. Поэтому, по его мнению, следователь и выносит постоянно отказы о возбуждении уголовного дела.







Отец погибшего в разговоре с корреспондентом НГС не раз повторил, что не думает обвинять в чём-то водителя, сбившего его сына, а хочет лишь ознакомиться с проведённой экспертизой и опросом свидетелей. Но, по его словам, следователь Евгений Шипилов однозначно дал понять, что этого не будет. Не помогли и жалобы к начальникам следователя.





Андрей Головин утверждает, что Шипилов уже вскоре после ДТП сказал ему, что вины водителя в наезде нет.







Сам следователь межмуниципального отдела МВД России на особо важных и режимных объектах Новосибирской области Евгений Шипилов отказался отвечать на вопросы НГС.







«Форд» после столкновения с Дмитрием Головиным: удар пришёлся по центру автомобиля





Автоюрист Денис Алмазов, комментируя эти истории, заметил, что водители не всегда бывают виноватыми в случаях наезда на пешеходов. Но ситуацию, когда следствие затягивается настолько, он считает уже ненормальной.







«Они (следователи. — И.К.) не могут бесконечно расследовать дело. У них определённые сроки процессуальные предусмотрены. И чтобы их продлить, нужны веские основания, и продлить их может только вышестоящий начальник. <…> Тут должно быть возбуждено уголовное дело по ст. 264. А если [следователь] не возбуждает уголовное дело до сих пор, [думаю], тут что-то нечисто», — заметил автоюрист после изучения текста постановления прокуратуры.







Алмазов посоветовал пострадавшей стороне добиваться отвода следователя, что надо было делать, по его мнению, сразу же. Действия полиции, заметил автоюрист, можно обжаловать только в суде или у вышестоящего начальства этих полицейских.





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