Избушки с видом на бетон

Истории старинных домов в окружении новостроек — там стояли ванны из храмов и бродили люди с оружием

Новосибирск пусть и меньше Томска или Иркутска, но всё же может похвастаться купеческими кварталами. Год за годом домики, украшенные деревянной резьбой, всё больше вытесняются новостройками с их глянцевыми фасадами и бесчисленными окнами. Но, в отличие от гигантов из стекла и бетона, городские старожилы полны историй. Даже если это обычный домик рабочего вдали от элитных районов. Корреспонденты НГС прогулялись по улицам Новосибирска и отыскали самые интересные из них. Семейные трагедии, революционные байки и просто память о городе — в материале НГС.

Избушки с видом на бетон


Между офисными высотками и «сталинками» на улице Орджоникидзе, 5 притаился 3-этажный деревянный домик в стиле модерн с необычными сдвоенными окошками и витражом с орнаментом на лестнице. Когда-то этим самым витражом дом смотрел на улицу Семипалатинскую, но с тех пор улица сменила название на Орджоникидзе и свернула в сторону вокзала — сегодня о ней в тихом дворе ничто не напоминает.


По информации каталога научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия области, такие дома после революции строили различные ведомства в попытке решить проблемы с жильём — этот принадлежал одной из Сибконтор.


В 1990 году здание признали памятником, но оно, в отличие от множества других ценных домов того времени, до сих пор остаётся полностью жилым: даже зарешёченные окошки цокольного этажа закрыты не безжизненными жалюзи, а уютными занавесками. По данным БТИ, здесь 6 квартир, но поговорить ни с кем из жителей корреспондентам НГС не удалось.


Избушки с видом на бетон


Ещё два жилых памятника находятся на улице Колыванской. Первоначально здания, которые сегодня отмечены как № 5, 7 и 9 по Колыванской, были постройками одной усадьбы, которая принадлежала купцу — можно даже предположить, что колыванскому: улицу назвали по принадлежности её жителей. В них располагались доходный дом, контора и конюшня.


В двухэтажном полукаменном доме, богато украшенном декором из кирпича из резьбы, в начале прошлого века жил сам владелец. Сегодня, по данным БТИ, здесь 4 квартиры, по две на каждом этаже.


Житель одной из двух квартир на первом этаже Евгений рассказал, что единственной сложностью жизни в здании-наследии стала невозможность заменить окна и провести оптоволоконный интернет. Впрочем, зимой в доме тепло: за зданием следят, вовремя ремонтируют, а в подвале установлен котёл, который отапливает дом и подогревает воду. В том числе тогда, когда больше ни у кого в городе горячей воды нет. Кстати, квартира, в отличие от многих подобных домов в частном секторе, оборудована и туалетом, и душем, и стиральной машиной.


Избушки с видом на бетон


Особенность квартиры Евгения — большое окно в кладовку: когда-то там, видимо, был двор, а сейчас — пристройка, в которой хранятся разной степени нужности вещи. Соседкой молодого человека была старушка, которая уже умерла, и сейчас в квартиру только время от времени приезжают её родственники. С соседями сверху он практически не общается, да и вообще живёт здесь всего год, признался Евгений: квартиру он снимает за 13 тысяч в месяц. По его словам, квартира, в которой он живёт, уже много лет передаётся по наследству и, вполне возможно, принадлежит потомкам того самого купца.


Туристов к дому не водят, а вот местные любители старины периодически захаживают.


— В сентябре-октябре приходили студенты из киношколы, они здесь снимали бандитский фильм, бегали с пистолетами вокруг этого дома. Приходят из фотошколы, модели здесь фотографируются, — рассказал Евгений. — Иногда странно: выходишь покурить, сталкиваешься [с человеком] с пистолетом, в какой-то странной одежде.


Избушки с видом на бетон


Соседний дом № 7 разделён на две части. Из окошек одной из них доносится музыка, но на стук корреспондентов НГС никто не ответил. А вторая часть сейчас продаётся: 4 комнаты на общей площади 75 кв. м с участком предлагают за 6 миллионов рублей. Владимир — риелтор, занимающийся продажей, — вспомнил, что в революцию в подвале под домом прятались большевики, а в советское время дом предоставляли в качестве служебного жилья, но кто в нём жил до нынешней пожилой владелицы, он не знает.


Избушки с видом на бетон


Ещё один симпатичный доходный дом сохранился на Коммунистической, 36, прямо под относительно новым и дорогим Rich House. Когда-то он принадлежал местному дельцу Ивану Стихину и первоначально был просто деревянным, а позже получил полукаменную пристройку. Его соседом в начале прошлого века была не 10-этажка из стекла и бетона, а примерно такой же небольшой домик, принадлежавший Льву Лапшину, но его, увы, не спас даже статус памятника.


Избушки с видом на бетон


Дом купца Константина Бузолина на Октябрьской, 15 — один из самых красивых домов тихого центра, его легко встретить в путеводителях для тех, кто путешествует по Сибири. По информации Новосибирского краеведческого портала, купец торговал мануфактурой в Колывани. Судя по всему, дела у него шли неплохо, и в 1910 году он построил этот деревянный особняк.


После революции домом владел Райкомхоз, а в 1933 году здание передали Гормолзаводу. Молокозавод снесли несколько лет назад, на его месте вырос недешёвый комплекс Milk House, а особняк с необычной зелёной «луковкой» и резными ставнями остаётся административным зданием и сегодня.


Избушки с видом на бетон


Под огромным стеклянным зданием ЖК «Грани» на улице 1905 года в листве затерялся небольшой дом, который ненамного младше всего города, — его построили в 1900 году. Правда, в отличие от остальных именитых зданий того времени, принадлежал он вовсе не купцу, а машинисту — Кузьме Самохину. В 2015 году власти пытались запретить строительство стеклянной высотки, опасаясь того, что работы повредят исторический домик, но выстояли оба. В нём уже третий десяток лет работает редакционно-полиграфическое производственное общество «Союзбланкиздат».


Избушки с видом на бетон


Здание на Чаплыгина, 65 — сравнительно непарадное, зато сыгравшее важную роль в истории города. Дом принадлежал мещанке Анне Знаковой, после 1905 года именно здесь располагалось Общество приказчиков. Образованная при Обществе библиотека была самой крупной в городе, а в 1913 году там был создан первый городской оркестр. 


С 1908 года здесь была явочная квартира нелегальной тогда Российской социал-демократической рабочей партии — с ней связаны многие политические акции Общества приказчиков. В числе пропагандистов в то время были, например, революционер Сергей Киров и писатель Владимир Бахметьев. Сегодня назначение у здания весьма прозаическое — его занимает областное БТИ, а часть здания и вовсе сдаётся. 


Избушки с видом на бетон


В городе немало и других домов обычных рабочих — памятниками они не признаны, но хранят не менее интересные истории. Например, дом на улице Некрасова, 45 тоже был построен до революции.


— Ещё жирового комбината не было, был мыловаренный цех, и здесь жил господин, который возглавлял мыловарку, со своей прислугой, — рассказала нынешняя владелица дома Юлия. — Здесь стояла ванна мраморная — купальня: церкви когда грабили, он себе её сюда принёс. При советской власти его отсюда, я извиняюсь, выкинули, сделали коммуналку: дом перестраивался, входы-выходы по-разному были.


Домик, как и соседние, определён под снос: часть планирует расселить муниципалитет, часть выкупил под развитие территории новосибирский застройщик ГК «СМСС». В ближайшие годы, по информации местных жителей, здесь построят большой угловой дом. А вот домиков на месте ЖК «Премьер», построенного несколько лет назад, не было — зато были гараж жиркомбината и бомбоубежище, вспомнила Юлия.


Избушки с видом на бетон


Одни из самых примечательных домов всё ещё теснятся вдоль улицы Семьи Шамшиных. Похожий на сталинские высотки дом на улице Семьи Шамшиных, 20 сурово нависает над тремя оставшимися домиками — их, как говорили местные жители, уже неоднократно поджигали


Поговорить с жителями корреспондентам НГС не удалось: ставни самого скромного из них наглухо закрыты, на стук никто не отозвался. А стоило начать задавать вопросы одному из обитателей соседнего дома на Депутатской, 92, как его отправила в дом его не то родственница, не то соседка. Сама она с журналистами говорить отказалась, бросив в нашу сторону: «Я оперативный работник, я вас найду, если надо».


Избушки с видом на бетон


В скобках дома на улице Семьи Шамшиных, 4 тоже теснятся несколько домов. Три из них — № 8, 8А (его уже заменил внушительный 3-этажный коттедж, снег с которого постоянно заваливает двери соседям) и 8Б — в 1917 году построил один человек, но кем он был, местные не помнят.


— Его родственников никого не осталось, они поумерли. Тогда [когда мы переехали] дочка его была, она была наказана, он ей наверху не дал жить, в подвал спустил. А здесь дочка у него была младшая, — припомнила жительница части дома № 8 Людмила Дмитриева.


Избушки с видом на бетон


В Октябрьском районе частный сектор исчезает весьма хаотично. Например, от внушительного квартала между Московской и Ленинградской сегодня остался только этот 2-этажный зияющий пустыми окнами дом.


Семья Михайловых живёт в доме через дорогу — его, как и значительную часть местного частного сектора, построили в середине 1920-х годов. В пустующем 2-этажном доме, рассказали они, жили несколько семей. Расселили его одним из первых в квартале, но снести, видимо, оказалось затратнее, чем остальные деревянные дома. Пока территорию не закрыли забором, в расселённых домах жили цыгане.


— Они тут такое вытворяли! — вспоминает Елена Михайлова. — И факелы жгли, разборки устраивали, похороны цыганские. Бомжи тут помирали, убийства были. Неприятно и противно.


Но квартал был примечателен не только разборками: в советское время на углу работала кузница, а в одном из домиков ближе к улице Кирова, по словам Сергея Михайлова, жила родная сестра маршала Александра Покрышкина Мария Ивановна.


— Он к ней часто приезжал. Здесь на углу был дом, а следующий — тёти Маруси. Я его в детстве раза 3–4 видел, — ностальгически вздыхает Михайлов.


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