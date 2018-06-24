Детки выросли: НГС провел вечер с выпускниками

Вчерашним школьникам устроили вечеринку на набережной: они заявили, что чувствуют себя как в клетке

В пятницу 23 июня Михайловскую набережную заполнили миловидные девушки в длинных платьях и молодые люди в строгих костюмах - в Новосибирске впервые прошёл первый единый городской выпускной. Главные герои вечера отплясывали под попсу, делали селфи за айфоны, удивлялись ценам и жаловались, что охрана не выпускает их за периметр. Корреспонденты НГС побывали на празднике прощания с детством и узнали, чувствуют ли себя вчерашние школьники взрослыми.

С шести часов вечера Михайловскую набережную разделили на две зоны - одна, с концертной площадкой, предназначалась для выпускников и их родителей, другую, поближе к реке, оставили отдыхающим. Вход на большой праздник «для избранных» - строго по пригласительным.





Посторонние не могли пройти на выпускной





Условно всех вчерашних школьниц можно было разделить на две группы: те, кто традиционно пришёл на выпускной в вечерних или коктельных платьях и на каблуках и те, кто оделся с нарочитой небрежностью: шорты, майка на выпуск и кеды. Многие молодые люди также пренебрегли классическими костюмами и бродили по парку в джинсах и рубашках. Только у некоторых можно было увидеть традиционные ленты «Выпускник». Но и тут нашлись оригиналы, у которых на ленте было написано «Батя в здании» или «Матерь драконов».





На набережную пришло около двух тысяч выпускников





Для школьников работали творческие мастер-классы и фотозоны. Ведущие со сцены призывали выпускников выкладывать в инстаграмм больше фотографий с праздника - победителям фото-конкурса были обещаны айфон, айпад и смарт-часы.





«Чёрт, интернет закончился, ты раздать можешь?», - недовольно тыкает в телефон двухметровый брюнет в помятой футболке.







«Да тебе оно надо?», - лениво отвечает ему приятель, попутно расстёгивая верхние пуговицы пиджака - на улице душно.







«А вдруг айфон выиграю? Ну как зачем он мне, продам сразу», - настаивает выпускник.







Для выпускников подготовили несколько фотозон





Выпускники больше прогуливались толпами, шумно обсуждая предстоящий школьный выпускной с одноклассниками. Можно было встретить и влюблённые парочки, горделиво держащие друг друга за руки. Родители пытались держаться чуть в стороне от своих чад, но можно было увидеть несколько девушек, держащих под руку отцов.





За селфи с хештегом #королевавыпускного2018 и #корольвыпускного2018 были обещаны дорогие призы





Выпускников с алкоголем на Набережной, по наблюдению корреспондента НГС, не было совсем. Заправлялись школьники фаст-фудами, мороженным, сладкой ватой и газированной водой. Всё это можно было купить здесь же. Молодые люди стояли в бесконечных очередях возле киосков и обсуждали планы на вечер после официального праздника.





«Ну, вроде мама меня отпустила. И здесь меня не контролирует», - оглядывается по сторонам миниатюрная блондинка в коротком платье.







«Да ну конечно, она поди на березу какую залезла, наблюдает за нами», - гогочет её спутник.







Выпускники не стеснялись подпевать знакомым песням и танцевать





Сотни молодых людей толпились у сцены, активно подтанцовывая. «Малый повзрослел», - дружно кричали вчерашние школьники. Несколько девушек в нарядных платьях стягивали со вздохом облегчения стягивали туфли и надевали кеды с носками. «Фотки наделала, теперь можно стянуть это», - объяснила молодая особа, переобувавшаяся прямо возле сцены.





Выпускники могли понаблюдать за солнцем в телескоп





«После школы я буду каждый день ходить по красной дорожке, из лимузина выходя. Так свою будущую жизнь только и вижу», - смеётся девушка в строгом вечернем платье.





Большинство выпускников, с которыми общалась корреспондент НГС, заявили, что точно знают, куда они собираются поступать. Самые популярные профессии - юрист, железнодорожник и специалист гостиничного дела.





Первоклассник поздравляет выпускников





Возле огромной белой стены пожеланий толпится в очереди толпа молодых людей. Выпускники старательно выводят мелком заветные мечты. В топе пожеланий - «сдать экзамены» и «поступить в вуз», некоторые пишут свою электронную почту - для нынешнего поколения это весьма нестандартный способ завести новые знакомства. «Всем фарту, кроме Алисы», - самое, пожалуй, злобное пожелание. Чем ему не угодила Алиса, автор послания, конечно же, не уточнил.





Стена пожеланий





На сцену выходят мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора НСО Андрей Травников с поздравительной речью для выпускников.





«Смотри, тот что седой - это губернатор, он по области главный. Второй, с пузом - он только городом занимается. Не знала их, что ли? Ты чем на обществе слушала», - важно зачитывает лекцию однокласснице выпускник.







Анатолий Локоть и Андрей Травников поздравили выпускников





«Выпускной идёт после экзаменов, поэтому мне не хотелось всего этого, - откровенничает выпускница второй гимназии Елизавета. - Но сейчас экзамены прошли... Платье закуплено, причёска продумана. Отмечать [буду] в крутом банкетном зале. Тысяч по двадцать [потрачено на выпускной], не считая платья. Тут скучно, мне не нравится. Какие-то цены бешеные на всё. И нет таких развлечений, чтобы прям. Все скамейки пенсионеры заняли, мы стоим на ногах и ничего не видим, хотя наш праздник. Да, здесь пока не пьём [смеётся]. Но мы сейчас уедем вообще».





Андрей Травников прогулялся по Набережной и сделал несколько фотографий с выпускниками





«Тут тухловато, - уверен выпускник Михаил. - Народу много, но они просто сидят, и ничего не делают. А вообще скоро вон дождь пойдёт - вот это больше всего мне не нравится».







В этом году школу окончили более пяти тысяч человек





«Честно, взрослой себя ещё не считаю. Я пока не готова к этому, - улыбается выпускница школы №129 Анастасия. - Я буду поступать на гостиничное дело, считаю, что именно этот факультет мне подходит. Тут весело, весёлая музыка, много людей. Конкурсы, танцы. Классно! Я так ждала, скорей бы из школы выйти. Но сейчас немного грустно».







Анастасия пока не считает себя взрослой





«Буду поступать в СИБГУТИ на специалитет, радиотехника, - рассказал выпускник школы №43 Сергей. - От туда я могу перевестись в военный центр и быть офицером. Сразу там сложно, это более реальный вариант. Тут интересно, весело. Жалко, что не выпускают, приходится стоять долго. За час-полтора всё обошёл. И вот уже скучно. А не выпускают. Я хотел покушать нормально. [Тут] цены дорогие, очередь большая. То есть не сильно всё продумано. Взрослым я себя чувствую давно, хотя родители не считают меня взрослым. Ну это родители, они пожизненно будут относиться ко мне как к ребёнку».







Сергей мечтает стать офицером





«Я чувствую себя взрослой, потому что я же смогла принять решение уехать в другой город, жить самостоятельной жизнью, - считает выпускница школы №63 Руслана. - В ОМГУПС. Это Омский железнодорожный университет. В Омске больше родственников, друзей. И мне в целом университет понравился. Я там была, и не раз. Душа лежит к этому университету. Потом, может быть, в Новосибирск вернусь. Больше перспектив всё равно здесь. [На набережной] в целом весело. Я с друзьями, поэтому вдвойне [весело]. Но мусорно. В некоторых местах очень много скопления мусора. Выпускной я отмечу сначала в школе, потом в отеле мероприятие. На выпускной потратила около двадцати тысяч. С платьем, плюс каблуки, плюс макиях вышло тысяч тридцать пять-тридцать семь».







Руслана планирует учиться в Омске





Шумной вчерашний одиннадцатиклассники потихоньку уходят с набережной - отмечать «репетицию выпускного», как называют сегодняшний вечер ребята, в кругу своих. И глядя на них, почему-то хочется отмотать несколько лет назад и вновь оказаться на выпускном в своей далёкой школе, чтобы увидеть себя со стороны - беззаботную, юную и увереную, что с завтрашнего дня мир обязательно окажется у твоих ног.





Выпускники уходят с набережной





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