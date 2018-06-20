«Экономика задавлена налоговым прессом»

НДС поднимут до 20% — производители из Новосибирска рассказали, на что и как сильно поднимут цены

Разговоры о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% не прекращаются: в первом чтении инициированный правительством законопроект Госдума рассмотрит 3 июля. О том, какой будет инфляция по мнению экономистов и аналитиков, НГС.БИЗНЕС уже писал, а как на это реагируют производители, когда они заложат такое повышение в цены на свою продукцию, по каким сферам такие меры ударят в большей степени и почему новая волна обсуждения этой темы совпала с началом чемпионата мира по футболу – 2018 — в нашем материале.

Повышение НДС до 20% с 1 января 2019 года обсуждалось в конце мая, но особенно остро этот вопрос встал 14 июня, когда об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В этот же день внимание многих было в большей степени направлено на первый матч чемпионата мира по футболу – 2018, в котором играли Россия и Саудовская Аравия.







«На мой взгляд, "удачно" выбран момент оглашения решения — период проведения чемпионата мира по футболу.





Многим гражданам нашей страны просто нет дела до экономических новостей и реальной жизни», — отмечает управляющий партнёр группы «Финансы» Виталий Сапелкин.







НДС — косвенный налог, который платят по цепочке все, кто участвует в создании товаров, работ и услуг. По словам Виталия Сапелкина, его часто называют налогом на производство — повышение даже на 2% окажет негативное влияние на всю экономику, приведёт к снижению покупательной способности населения и повышению цен. Причём, уверен эксперт, в отраслях, где присутствует большое количество переделов продукции, рост будет существенно больше, чем озвученные 2%.







Повышение НДС спровоцирует рост инфляции





«Вишенкой на торте может оказаться сдерживание темпов — и так невысоких — экономического роста и увеличение темпов роста инфляции. В первую очередь повышение базовой ставки НДС негативнее всего скажется на подакцизных товарах — бензине, алкоголе и табаке. Из отраслей экономики больнее всего (и, как следствие, более высокий рост цены на продукцию) будет в машиностроении и строительстве. Для лекарств, товаров для детей предложено сохранить льготную ставку НДС 10%. В то же время существуют другие факторы, влияющие на цену данных товаров, в том числе стоимость ГСМ», — комментирует Сапелкин.







PR-директор группы компаний «Обувь России» Наталья Паули считает, что вопрос закладывания 20% НДС в стоимость товаров будет актуален, когда на законодательном уровне примут решение о повышении налога. Если так произойдёт, то компания будет закладывать это в цены только со следующего года.



«В случае повышения НДС рост цен будет по всей цепочке поставщиков товаров и услуг. Этот налог полностью включается в стоимость готовой продукции, поэтому его изменение скажется на потребителе. Но значительного увеличения цен конечного товара не будет», — замечает Наталья Паули.







Производитель молока говорит, что повышение НДС повлияет на себестоимость продукции и соответственно на её цену





Председатель ЗАО племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков говорит, что они ещё ничего не просчитали: «Плохо будет складываться всё. Услышали только, что может повыситься НДС до 20%, посмотрим — нужно посчитать. Это всё скажется на себестоимости продукции, которую мы производим, а соответственно, и на стоимости в магазине. Так что хорошего мало».







О том, что для местных производителей всё складывается на самом деле не очень хорошо, рассуждает и управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков: «Любое повышение налогов в Российской Федерации, безусловно, вызывает повышение цен, поэтому повышение НДС, на мой взгляд, — это мера контрпродуктивная в отношении российской экономики в целом, которая и так задавлена налоговым прессом, и в том числе к местным производителям.





Это вызовет повышение цен, причём непропорциональное, не на 2%, потому что НДС повысится по всей цепочке».







Директор ООО «Новый колхоз» Константин Терещенко думает, что такие изменения не коснутся тех, кто находится на упрощённой системе налогообложения (УСН) — 6% для индивидуальных предпринимателей, если её условия не изменятся. Так же как и для производителей сельхозпродукции, которые находятся на едином сельскохозяйственном налоге — 6%.







Для сельхозпроизводителей планируют оставить ставку, равную 6%





По его мнению, сейчас многие стараются не работать с теми, кто находится на УСН, а если НДС повысят, то это ещё больше повысит разрыв между этими системами налогообложения. Потому что первые реализуют свою продукцию без НДС, а вторым — следующему звену, например переработчику, находящемуся на основной налоговой ставке, — приходится компенсировать разницу. Если у тех, кто выплачивает основную ставку, был запас прочности по процентам, то они оставят цены на прежнем уровне и пойдут себе в ущерб, заложив 2% в себестоимость продукции, то есть возьмут это на себя.







«Но всё будет зависеть ещё и от вида продукции: есть высокорентабельная, например с маржой 20% и более, а есть небольшая, допустим, с маржой 5%. В целом это скажется на повышении цен: мало кто захочет брать на себя налоговое бремя в полной мере. На фоне того, что подорожал бензин, увеличится НДС, произойдёт повышение цен на различную продукцию. Плюс ко всему в июле, я так понимаю, будет повышение цен за коммунальные услуги. Всё будет в куче, когда это примется, заработает. Не дай бог, это ещё совпадёт с повышением курса доллара и евро — совсем нехорошо», — резюмирует Терещенко.







Мало кто из производителей захочет оставить налоговое бремя себе, поэтому переложат его на потребителей





Директор по маркетингу компании «Бротех» Денис Соболев рассказывает, что они не планируют увеличивать стоимость производимого компанией оборудования для пищевой промышленности. Но будут вынуждены поднять цены, если это же сделают поставщики сырья и комплектующих, увеличивая себестоимость.







«С высокой долей вероятности производители всеми силами будут стараться удержать цену. В любом случае повышение НДС до 20% негативно отразится на всех без исключения производителях. Конечный потребитель кваса, например, заплатит процентов на 15 больше за каждый купленный литр. Вырастет в цене абсолютно всё, что на фоне и так стагнирующей покупательской способности выглядит не очень радужно», — добавляет Денис Соболев.







Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Синар» Денис Усков объясняет, что они применяют затратный метод в ценообразовании, соответственно при появлении регулярной дополнительной налоговой нагрузки она так или иначе попадёт в цену.





В компании изменят процедуру расчёта, как только будет введена новая ставка,





заранее вносить какие-либо изменения нецелесообразно, потому что цикл производства продукции достаточно продолжительный — достигает в некоторых случаях 12 месяцев.





В «Синаре» отмечают, что цена костюма за 9000 может вырасти на 150 рублей





«Кроме того, любые изменения в законодательстве, особенно в фискальной политике, требуют достаточно серьёзных вложений в виде трудозатрат, а в некоторых случаях, как, например, с онлайн-кассами, и существенных финансовых затрат. Обновление программного обеспечения, контроль первичной документации, внесение изменений в действующие договоры с поставщиками и покупателями и тому подобное. Такие разовые затраты обычно не участвуют в расчёте цены, снижая общую доходность бизнеса», — сообщает Усков.



Он отмечает, что уровень цены в первую очередь определяется рынком, возможностью и желанием потребителя приобрести товар; компания в свою очередь предоставляет выбор покупателю — носить одежду из более дорогой ткани с какими-либо индивидуальными элементами или выбрать классику, но с ценой несколько ниже.







«При изменении ставки НДС на 2% цена изделия расчётно станет выше на 1,7%, то есть при стоимости костюма, например, 9000 рублей изменение составит около 150 рублей. Для кого эта сумма будет критична, тоже есть выход — покупатель, лояльный к торговой марке "Синар", может дождаться распродажи или воспользоваться регулярными акциями — приобрести товар со скидкой, компенсируя таким образом изменение цены. Нельзя сказать, что сумма незаметна, но незначительна: это вряд ли заставит покупателя поменять свою модель потребления, тем более что такое изменение коснётся практически всех крупных производителей», — комментирует Денис Усков.



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