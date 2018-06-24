«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию

Мотоциклист припарковался на крыльце отдела полиции, а в Академгородке водителей обзывают «жлобами»

В очередном, 78-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: необычная парковка на крыльце, разборки в зелёной зоне Академгородка и стоянка на ремонтируемом дорожном покрытии. 

«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


Начинает выпуск парковка на крыльце. Да ещё и на крыльце отделения полиции. Ну а почему нет, мотоцикл удачно вписался в этот архитектурный ансамбль. 



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


«"Галерея Новосибирск". Припарковался максимально близко ко входу, перегородив место для инвалидов. Вокруг было много мест, охрана увидела процесс парковки и не отреагировала, видимо, особенная машина», — информирует нас читатель Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


Прекрасный «Порше» расположился вплотную к пешеходному переходу и светофору, мешает обзору, подлежит эвакуации. 



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


Тротуар на улице Ленина — чтобы постоять на нём.



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


«Парковка на тротуарах — похоже, норма для водителей Ленинского района. Пришлось в дождь скакать с коляской и ребёнком по дороге, по которой ехали такие же "вежливые" водители. Давайте будем уважать друг друга!» — у Анастасии есть конкретное предложение.



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


Встать на перекрёстке в пешеходной зоне, мешать обзору? Конечно, да.



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


Такая красивая плитка только для стоянки машин. 



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


«Вот пример хамской парковки. Многие приезжают к пруду с утками и в ботсад, в основном все паркуются вдоль поребрика по Золотодолинской. Этот же товарищ на "Куге" — хам и жлоб», —жители Академгородка умеют обидно обзываться. 



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


Отличные условия для стоянки — тротуар, ограждение, ёлки.



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


Массовая стоянка в пешеходной зоне неподалёку от магазина «Кристалл» на площади Маркса.



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


«Тротуар возле дома Станиславского, 31, который постоянно заставлен машинами. И как тут протиснуться простым пешеходам?» — вопрошает Алексей. 



«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию


«Во дворе Есенина, 65 регулярно паркуются в ремонтируемом кармане, сегодня особенно эпично», — ведёт наблюдение за объектом читательница Анастасия.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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