«Я паркуюсь как чудак»: плевать на полицию

Мотоциклист припарковался на крыльце отдела полиции, а в Академгородке водителей обзывают «жлобами»

В очередном, 78-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: необычная парковка на крыльце, разборки в зелёной зоне Академгородка и стоянка на ремонтируемом дорожном покрытии.





Начинает выпуск парковка на крыльце. Да ещё и на крыльце отделения полиции. Ну а почему нет, мотоцикл удачно вписался в этот архитектурный ансамбль.













«"Галерея Новосибирск". Припарковался максимально близко ко входу, перегородив место для инвалидов. Вокруг было много мест, охрана увидела процесс парковки и не отреагировала, видимо, особенная машина», — информирует нас читатель Алексей.















Прекрасный «Порше» расположился вплотную к пешеходному переходу и светофору, мешает обзору, подлежит эвакуации.













Тротуар на улице Ленина — чтобы постоять на нём.













«Парковка на тротуарах — похоже, норма для водителей Ленинского района. Пришлось в дождь скакать с коляской и ребёнком по дороге, по которой ехали такие же "вежливые" водители. Давайте будем уважать друг друга!» — у Анастасии есть конкретное предложение.













Встать на перекрёстке в пешеходной зоне, мешать обзору? Конечно, да.













Такая красивая плитка только для стоянки машин.













«Вот пример хамской парковки. Многие приезжают к пруду с утками и в ботсад, в основном все паркуются вдоль поребрика по Золотодолинской. Этот же товарищ на "Куге" — хам и жлоб», —жители Академгородка умеют обидно обзываться.















Отличные условия для стоянки — тротуар, ограждение, ёлки.













Массовая стоянка в пешеходной зоне неподалёку от магазина «Кристалл» на площади Маркса.













«Тротуар возле дома Станиславского, 31, который постоянно заставлен машинами. И как тут протиснуться простым пешеходам?» — вопрошает Алексей.















«Во дворе Есенина, 65 регулярно паркуются в ремонтируемом кармане, сегодня особенно эпично», — ведёт наблюдение за объектом читательница Анастасия.







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