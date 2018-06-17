«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц
Очередная «Тойота Камри» с номерами ООО попирает закон, а КАМАЗ с прицепом встал и закрыл проезд
В новом, 77-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Камри» с красивыми номерами расположилась в пешеходной зоне, водитель КАМАЗа забыл о существовании других людей, а умельцы парковки занимают сразу по несколько инвалидных мест.
Открывает выпуск очередная «Тойота Камри» с магической серией ООО. С такой можно безнаказанно стоять в пешеходной зоне.
«Красный проспект. Перекрыл заезд на место для инвалидов, встал вторым рядом, притом что следующее парковочное место свободно», — сообщает читатель Вячеслав.
Ещё сохранилась зелёная трава? Непорядок, вытоптать её.
«Кучка инвалидов на парковке "Ауры"», — рассказали посетители ТРЦ.
«На улице Дениса Давыдова, 1/2 водитель КАМАЗа уже неделю паркуется на газоне. Прицеп торчит и мешает внутриквартальному проезду», — недовольны жители.
«Крузак» разве не найдёт себе места, где подавить траву да помесить грязь?
«Этот господин у "Галереи" занял аж два места для инвалидов», — делится наблюдениями читатель Илья.
«Немировича-Данченко, 138, единственная пешеходная дорожка», — сообщает Екатерина.
Почему бы не перекрыть пешеходную тропинку, ведущую к поликлинике.
«Владелец этого авто регулярно паркуется таким образом возле офисного здания по Немировича-Данченко, 165. Наплевать и на владельцев других машин, и на пешеходов. Недавно женщине с коляской пришлось просить прохожих перенести коляску по газону», — переживает читатель Павел.
«На вот такой, вполне приличной парковке почему-то находятся чудаки, которые сознательно и специально заезжают на тротуар передними колёсами», — пишет читатель Алексей.
Ну а это особое мастерство. Встать без соответствующего значка на инвалидное место, да ещё и поперёк разметки. Да и содержать свой автомобиль в жалком, непотребном, ободранном, грязном виде — тоже талант нужен.
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Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС