«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц

Очередная «Тойота Камри» с номерами ООО попирает закон, а КАМАЗ с прицепом встал и закрыл проезд

В новом, 77-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Камри» с красивыми номерами расположилась в пешеходной зоне, водитель КАМАЗа забыл о существовании других людей, а умельцы парковки занимают сразу по несколько инвалидных мест.  

«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


Открывает выпуск очередная «Тойота Камри» с магической серией ООО. С такой можно безнаказанно стоять в пешеходной зоне. 


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


«Красный проспект. Перекрыл заезд на место для инвалидов, встал вторым рядом, притом что следующее парковочное место свободно», — сообщает читатель Вячеслав.


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


Ещё сохранилась зелёная трава? Непорядок, вытоптать её.


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


«Кучка инвалидов на парковке "Ауры"», — рассказали посетители ТРЦ. 


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


«На улице Дениса Давыдова, 1/2 водитель КАМАЗа уже неделю паркуется на газоне. Прицеп торчит и мешает внутриквартальному проезду», — недовольны жители.


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


«Крузак» разве не найдёт себе места, где подавить траву да помесить грязь?


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


«Этот господин у "Галереи" занял аж два места для инвалидов», — делится наблюдениями читатель Илья.


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


«Немировича-Данченко, 138, единственная пешеходная дорожка», — сообщает Екатерина. 


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


Почему бы не перекрыть пешеходную тропинку, ведущую к поликлинике. 


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


«Владелец этого авто регулярно паркуется таким образом возле офисного здания по Немировича-Данченко, 165. Наплевать и на владельцев других машин, и на пешеходов. Недавно женщине с коляской пришлось просить прохожих перенести коляску по газону», — переживает читатель Павел.


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


«На вот такой, вполне приличной парковке почему-то находятся чудаки, которые сознательно и специально заезжают на тротуар передними колёсами», — пишет читатель Алексей. 


«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц


Ну а это особое мастерство. Встать без соответствующего значка на инвалидное место, да ещё и поперёк разметки. Да и содержать свой автомобиль в жалком, непотребном, ободранном, грязном виде — тоже талант нужен.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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