«Я паркуюсь как чудак»: «Камри» ООО — царица новосибирских улиц

Очередная «Тойота Камри» с номерами ООО попирает закон, а КАМАЗ с прицепом встал и закрыл проезд

В новом, 77-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: «Камри» с красивыми номерами расположилась в пешеходной зоне, водитель КАМАЗа забыл о существовании других людей, а умельцы парковки занимают сразу по несколько инвалидных мест.





Открывает выпуск очередная «Тойота Камри» с магической серией ООО. С такой можно безнаказанно стоять в пешеходной зоне.









«Красный проспект. Перекрыл заезд на место для инвалидов, встал вторым рядом, притом что следующее парковочное место свободно», — сообщает читатель Вячеслав.











Ещё сохранилась зелёная трава? Непорядок, вытоптать её.









«Кучка инвалидов на парковке "Ауры"», — рассказали посетители ТРЦ.











«На улице Дениса Давыдова, 1/2 водитель КАМАЗа уже неделю паркуется на газоне. Прицеп торчит и мешает внутриквартальному проезду», — недовольны жители.











«Крузак» разве не найдёт себе места, где подавить траву да помесить грязь?









«Этот господин у "Галереи" занял аж два места для инвалидов», — делится наблюдениями читатель Илья.











«Немировича-Данченко, 138, единственная пешеходная дорожка», — сообщает Екатерина.









Почему бы не перекрыть пешеходную тропинку, ведущую к поликлинике.









«Владелец этого авто регулярно паркуется таким образом возле офисного здания по Немировича-Данченко, 165. Наплевать и на владельцев других машин, и на пешеходов. Недавно женщине с коляской пришлось просить прохожих перенести коляску по газону», — переживает читатель Павел.











«На вот такой, вполне приличной парковке почему-то находятся чудаки, которые сознательно и специально заезжают на тротуар передними колёсами», — пишет читатель Алексей.











Ну а это особое мастерство. Встать без соответствующего значка на инвалидное место, да ещё и поперёк разметки. Да и содержать свой автомобиль в жалком, непотребном, ободранном, грязном виде — тоже талант нужен.





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