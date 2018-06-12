Попали в историю: репортаж с грандиозного фестиваля реконструкции

В деревне Большой Оёш прошёл ежегодный фестиваль реконструкции «Сибирский огонь» — самый масштабный военно-исторический аттракцион в этой части страны. Гости мероприятия на один день погрузились в атмосферу и быт разных эпох, увидели масштабные сражения и узнали, как жили древние русичи, японские самураи, офицеры Наполеона и солдаты Красной армии. А участники фестиваля рассказали, сколько стоит старинное оружие и военная форма и что ели люди Средневековья. Самые интересные моменты «Сибирского огня» — в репортаже корреспондентов НГС.

Под Новосибирском собрались около 40 000 человек





На первый «Сибирский огонь» в 2012 году съехались около 6000 человек. Нынешний фестиваль, по словам организаторов, собрал более 40 000 гостей из полусотни регионов России и ближнего зарубежья. «Мы крупнейшие за Уралом, это уже одна из визитных карточек региона», — с гордостью говорит руководитель проекта Алексей Рогалёв. Недавно фестиваль вошёл в пятёрку лучших в России.







Зрителям показали сражения разных эпох





Главное зрелище мероприятия — исторические реконструкции, но гостей фестиваля ждут и другие развлечения: они могут поучаствовать в изготовлении посуды и одежды предков, научиться стрелять из самодельного оружия, примерить доспехи. Или просто сделать селфи с понравившимся персонажем.







Мужские костюмы обходятся в 35–45 тысяч рублей





На девяти площадках зрителей встречают представители той или иной эпохи — в характерных одеяниях и типичном для них жилье. Где-то неподалёку дают о себе знать самолёты, танки, мотоциклы, пушки и пулемёты. «Ещё будут лошади, если нормально доедут через пробку», — обещают организаторы. Сильный ливень, обрушившийся накануне на город и окрестности, они пережили в рабочем порядке, хотя и «спали в лужах».







Бюджет фестиваля, по их оценке, — не меньше 10 миллионов рублей. «У нас сложились хорошие отношения с областной администрацией и «Российским историческим обществом», мы выиграли президентский грант. Ну и личные деньги», — рассказал Алексей Рогалёв.







В Большой Оёш съехались люди из разных городов





Официальное открытие фестиваля начинается в 11:00 с парада участников. В основном это члены военно-патриотических клубов, поисковики, ролевики и этнографы-любители. Из-за того, что большинство из них задействованы в реконструкции битв времён Второй мировой войны, внешне парад напоминает торжественное шествие 9 мая — правда, вместе с боярами, менестрелями и моджахедами.







Большую площадь заняла ярмарка





К тому времени уже вовсю работает ярмарка народных промыслов и предметов старины. Впрочем, кроме кувшинов, оберегов и платков там продают относительно современную одежду, сувениры, антиквариат и молочные продукты.







Житель Колывани продаёт здесь старинные вещи





Пенсионер Виктор Александрович из Колывани принёс на ярмарку самовары, клинки, значки, дореволюционные книги, монеты и советскую атрибутику. Каминные часы 1960-х годов («Не туфта, каслинское литьё») коллекционер не продает, хотя утверждает, что «за них можно запросто десятку брать».







Накануне прошёл ливень, но в день события была хорошая погода





К полудню фестиваль наполняется десятками тысяч людей и превращается в странный гибрид летнего пикника, слёта косплееров, съёмочной площадки исторического блокбастера и дачных посиделок с шашлыками. Отовсюду звучат ретрошлягеры («Этот день Победы», «На недельку до второго» и другие). Каждые полчаса, если не чаще, ведущие громко объявляют в микрофон об очередном потерявшемся ребёнке или телефоне.







В «боях» участвовала и техника





К смотровой площадке на холме стекаются группы людей: скоро на поле начнётся первая реконструкция — «На подступах к Сталинграду». Из громкоговорителя доносится призыв «поддержать наших», к полю свозят солдат времён Великой Отечественной войны.







Некоторые реконструкторы приехали в Большой Оёш семьями





Алексей участвует в реконструкциях вместе с детьми — шестнадцатилетней дочерью и девятилетним сыном. Они всей семьёй входят в томский патриотический клуб «Крепость» и регулярно ездят в поисковые экспедиции в места крупных сражений. «Взращиваем поколение патриотов с младых ногтей», — говорит мужчина. Дети утверждают, что «со сверстниками не так интересно общаться», и признаются, что их друзья знают о «боевом папе» и относятся к их хобби спокойно.







На исторический костюм может уйти целая зарплата





Одетые в военную форму девушки говорят, что женские наряды намного дешевле мужских: у тех другой тип ткани, крой и «вообще всё дороже». По их словам, сшить женский костюм стоит 20 тысяч рублей, тогда как мужской — 35–40 тысяч. За пулемёт придется отдать 70 000 , а цена одного выстрела — примерно 30 рублей.





Европейские воины здесь встретились с самураями





На фестивале стреляют из лука, метают топоры, сражаются на самурайских мечах и даже дерутся подушками. Как ни странно, обходится без синяков и ссадин.







В поле разбили несколько лагерей, демонстрирующих быт людей в разные эпохи





Викинг (а в обычной жизни бармен) Андрей описывает быт людей раннего Средневековья так: «Живём, готовим, страдаем от плохой погоды и отдыхаем между сражениями. Готовим только на котлах. Никакой картошки, макарон и такого всякого». (А что едите? — А.М.) «Всякие похлёбки, каши, мясо, рыбу, сыр, лепёшки, чай на травах. Балуемся винишком», — говорит Андрей.







Пока мужчины сражались, девушки готовили еду





Участники «Сибирского огня» признаются, что два дня подготовки к фестивалю им нравятся едва ли не больше самого мероприятия, где они чувствуют себя как «животные в зоопарке». Есть и ещё одна причина для расстройства: на работе начальство то и дело просит сбрить бороду.







Анастасия утверждает, что в средневековой Руси была в моде европейская кухня





Анастасия вместе с подругой готовит блюда на весь день в лагере эпохи средневековой Руси. «На обед будем жарить в вине мясо с луком, закуски — яблоки, груши, огурцы. На ужин — фирменные помидоры, грибной суп, скумбрия горячего копчения, курица, пироги, виноградный сироп, — говорит девушка и просит не удивляться: — Европейские блюда были и у нас, просто по-другому назывались. У нас это была похлёбка, а у них "цыпленок в молоке и сыре"».







Зрители увидели сражение 1812 года





За день на поле прошли четыре крупномасштабные реконструкции: помимо битвы у Сталинграда гости увидели сцены сражений в Афганистане, в Праге и под Смоленском. Всё происходящее на поле комментировал ведущий с повадками известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. «Зрителям многое непонятно, не всегда хорошо видно, — без пояснений никак. Смотреть бой без комментария ещё хуже, чем неизвестный вид спорта», — уверяет корреспондента НГС тот самый ведущий, Андрей Гамзов. Диплома историка у него нет.







Ход битв комментировал специальный человек





«По сравнению с обычным боем, здесь больше красочности. Если бы всё детально воспроизводилось, поверьте, было бы очень долго, муторно и незаметно. Никакой кульминации. Люди часами сидят и перестреливаются», — заключает Гамзов. Тем не менее раз за разом воскресающие солдаты, минуту назад подстреленные противником, вызывают улыбки зрителей.







По словам комментатора, в реальности битвы выглядели менее зрелищно





Офицеры в белоснежных брюках и начищенной обуви времён царской России также рекомендуют не искать в реконструкциях исторической достоверности. «Мы можем отвечать только за костюмы, оружие, тактику боя, но сами сражения показать невозможно. Вы бы хотели, чтобы на зрителей летели оторванные головы и брызги крови? Вот и мы нет», — говорит один из них.







Фестиваль посетил Андрей Травников





Приехавший в Большой Оёш врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал НГС, что не прочь поучаствовать в реконструкции Бородинской битвы: «Это героическая и самая красивая страница нашей военной истории». Из участников фестиваля его больше всего впечатлили представители клуба самураев из Астрахани.







Педагог Максим не вынес веса кольчуги





Последняя реконструкция закончилась около 18:00. Большинство опрошенных корреспондентом НГС гостей и участников фестиваля остались крайне довольны увиденным и обещали приехать в следующем году. 25-летний учитель математики Максим признался, что «попробовал пожить как древнерусский воин, надел кольчугу и сломался» — такая она тяжёлая. «Вообще не понимаю, как они тогда жили», — добавил молодой человек.







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