Попали в историю: репортаж с грандиозного фестиваля реконструкции

В поле развернулись битвы — очевидцы теряли детей, а участники чувствовали себя «как в зоопарке»

В деревне Большой Оёш прошёл ежегодный фестиваль реконструкции «Сибирский огонь» — самый масштабный военно-исторический аттракцион в этой части страны. Гости мероприятия на один день погрузились в атмосферу и быт разных эпох, увидели масштабные сражения и узнали, как жили древние русичи, японские самураи, офицеры Наполеона и солдаты Красной армии. А участники фестиваля рассказали, сколько стоит старинное оружие и военная форма и что ели люди Средневековья. Самые интересные моменты «Сибирского огня» — в репортаже корреспондентов НГС.

Под Новосибирском собрались около 40 000 человек
Под Новосибирском собрались около 40 000 человек


На первый «Сибирский огонь» в 2012 году съехались около 6000 человек. Нынешний фестиваль, по словам организаторов, собрал более 40 000 гостей из полусотни регионов России и ближнего зарубежья. «Мы крупнейшие за Уралом, это уже одна из визитных карточек региона», — с гордостью говорит руководитель проекта Алексей Рогалёв. Недавно фестиваль вошёл в пятёрку лучших в России


Зрителям показали сражения разных эпох
Зрителям показали сражения разных эпох


Главное зрелище мероприятия — исторические реконструкции, но гостей фестиваля ждут и другие развлечения: они могут поучаствовать в изготовлении посуды и одежды предков, научиться стрелять из самодельного оружия, примерить доспехи. Или просто сделать селфи с понравившимся персонажем.


Мужские костюмы обходятся в 35–45 тысяч рублей
Мужские костюмы обходятся в 35–45 тысяч рублей


На девяти площадках зрителей встречают представители той или иной эпохи — в характерных одеяниях и типичном для них жилье. Где-то неподалёку дают о себе знать самолёты, танки, мотоциклы, пушки и пулемёты. «Ещё будут лошади, если нормально доедут через пробку», — обещают организаторы. Сильный ливень, обрушившийся накануне на город и окрестности, они пережили в рабочем порядке, хотя и «спали в лужах».


Бюджет фестиваля, по их оценке, — не меньше 10 миллионов рублей. «У нас сложились хорошие отношения с областной администрацией и «Российским историческим обществом», мы выиграли президентский грант. Ну и личные деньги», — рассказал Алексей Рогалёв.


В Большой Оёш съехались люди из разных городов
В Большой Оёш съехались люди из разных городов


Официальное открытие фестиваля начинается в 11:00 с парада участников. В основном это члены военно-патриотических клубов, поисковики, ролевики и этнографы-любители. Из-за того, что большинство из них задействованы в реконструкции битв времён Второй мировой войны, внешне парад напоминает торжественное шествие 9 мая — правда, вместе с боярами, менестрелями и моджахедами.


Большую площадь заняла ярмарка
Большую площадь заняла ярмарка


К тому времени уже вовсю работает ярмарка народных промыслов и предметов старины. Впрочем, кроме кувшинов, оберегов и платков там продают относительно современную одежду, сувениры, антиквариат и молочные продукты.


Житель Колывани продаёт здесь старинные вещи 
Житель Колывани продаёт здесь старинные вещи 


Пенсионер Виктор Александрович из Колывани принёс на ярмарку самовары, клинки, значки, дореволюционные книги, монеты и советскую атрибутику. Каминные часы 1960-х годов («Не туфта, каслинское литьё») коллекционер не продает, хотя утверждает, что «за них можно запросто десятку брать».


Накануне прошёл ливень, но в день события была хорошая погода
Накануне прошёл ливень, но в день события была хорошая погода


К полудню фестиваль наполняется десятками тысяч людей и превращается в странный гибрид летнего пикника, слёта косплееров, съёмочной площадки исторического блокбастера и дачных посиделок с шашлыками. Отовсюду звучат ретрошлягеры («Этот день Победы», «На недельку до второго» и другие). Каждые полчаса, если не чаще, ведущие громко объявляют в микрофон об очередном потерявшемся ребёнке или телефоне.


В «боях» участвовала и техника 
В «боях» участвовала и техника 


К смотровой площадке на холме стекаются группы людей: скоро на поле начнётся первая реконструкция — «На подступах к Сталинграду». Из громкоговорителя доносится призыв «поддержать наших», к полю свозят солдат времён Великой Отечественной войны.


Некоторые реконструкторы приехали в Большой Оёш семьями
Некоторые реконструкторы приехали в Большой Оёш семьями


Алексей участвует в реконструкциях вместе с детьми — шестнадцатилетней дочерью и девятилетним сыном. Они всей семьёй входят в томский патриотический клуб «Крепость» и регулярно ездят в поисковые экспедиции в места крупных сражений. «Взращиваем поколение патриотов с младых ногтей», — говорит мужчина. Дети утверждают, что «со сверстниками не так интересно общаться», и признаются, что их друзья знают о «боевом папе» и относятся к их хобби спокойно. 


На исторический костюм может уйти целая зарплата
На исторический костюм может уйти целая зарплата


Одетые в военную форму девушки говорят, что женские наряды намного дешевле мужских: у тех другой тип ткани, крой и «вообще всё дороже». По их словам, сшить женский костюм стоит 20 тысяч рублей, тогда как мужской — 35–40 тысяч. За пулемёт придется отдать 70 000, а цена одного выстрела — примерно 30 рублей.


Европейские воины здесь встретились с самураями
Европейские воины здесь встретились с самураями


На фестивале стреляют из лука, метают топоры, сражаются на самурайских мечах и даже дерутся подушками. Как ни странно, обходится без синяков и ссадин.


В поле разбили несколько лагерей, демонстрирующих быт людей в разные эпохи
В поле разбили несколько лагерей, демонстрирующих быт людей в разные эпохи


Викинг (а в обычной жизни бармен) Андрей описывает быт людей раннего Средневековья так: «Живём, готовим, страдаем от плохой погоды и отдыхаем между сражениями. Готовим только на котлах. Никакой картошки, макарон и такого всякого». (А что едите? — А.М.) «Всякие похлёбки, каши, мясо, рыбу, сыр, лепёшки, чай на травах. Балуемся винишком», — говорит Андрей.


Пока мужчины сражались, девушки готовили еду
Пока мужчины сражались, девушки готовили еду


Участники «Сибирского огня» признаются, что два дня подготовки к фестивалю им нравятся едва ли не больше самого мероприятия, где они чувствуют себя как «животные в зоопарке». Есть и ещё одна причина для расстройства: на работе начальство то и дело просит сбрить бороду.


Анастасия утверждает, что в средневековой Руси была в моде европейская кухня
Анастасия утверждает, что в средневековой Руси была в моде европейская кухня


Анастасия вместе с подругой готовит блюда на весь день в лагере эпохи средневековой Руси. «На обед будем жарить в вине мясо с луком, закуски — яблоки, груши, огурцы. На ужин — фирменные помидоры, грибной суп, скумбрия горячего копчения, курица, пироги, виноградный сироп, — говорит девушка и просит не удивляться: — Европейские блюда были и у нас, просто по-другому назывались. У нас это была похлёбка, а у них "цыпленок в молоке и сыре"».


Зрители увидели сражение 1812 года 
Зрители увидели сражение 1812 года 


За день на поле прошли четыре крупномасштабные реконструкции: помимо битвы у Сталинграда гости увидели сцены сражений в Афганистане, в Праге и под Смоленском. Всё происходящее на поле комментировал ведущий с повадками известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. «Зрителям многое непонятно, не всегда хорошо видно, — без пояснений никак. Смотреть бой без комментария ещё хуже, чем неизвестный вид спорта», — уверяет корреспондента НГС тот самый ведущий, Андрей Гамзов. Диплома историка у него нет.


Ход битв комментировал специальный человек
Ход битв комментировал специальный человек


«По сравнению с обычным боем, здесь больше красочности. Если бы всё детально воспроизводилось, поверьте, было бы очень долго, муторно и незаметно. Никакой кульминации. Люди часами сидят и перестреливаются», — заключает Гамзов. Тем не менее раз за разом воскресающие солдаты, минуту назад подстреленные противником, вызывают улыбки зрителей.


По словам комментатора, в реальности битвы выглядели менее зрелищно
По словам комментатора, в реальности битвы выглядели менее зрелищно


Офицеры в белоснежных брюках и начищенной обуви времён царской России также рекомендуют не искать в реконструкциях исторической достоверности. «Мы можем отвечать только за костюмы, оружие, тактику боя, но сами сражения показать невозможно. Вы бы хотели, чтобы на зрителей летели оторванные головы и брызги крови? Вот и мы нет», — говорит один из них.


Фестиваль посетил Андрей Травников 
Фестиваль посетил Андрей Травников 


Приехавший в Большой Оёш врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал НГС, что не прочь поучаствовать в реконструкции Бородинской битвы: «Это героическая и самая красивая страница нашей военной истории». Из участников фестиваля его больше всего впечатлили представители клуба самураев из Астрахани.


Педагог Максим не вынес веса кольчуги
Педагог Максим не вынес веса кольчуги


Последняя реконструкция закончилась около 18:00. Большинство опрошенных корреспондентом НГС гостей и участников фестиваля остались крайне довольны увиденным и обещали приехать в следующем году. 25-летний учитель математики Максим признался, что «попробовал пожить как древнерусский воин, надел кольчугу и сломался» — такая она тяжёлая. «Вообще не понимаю, как они тогда жили», — добавил молодой человек.


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