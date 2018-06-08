Злобный «Кашкай»

Тест-драйв: японцы отрубили корму у «Аутлендера» и получили новый кроссовер для молодых девочек

Японская Mitsubishi вывела на рынок новый кроссовер Eclipse Cross с яркой внешностью и молодёжным характером. Для компании, чей модельный ряд в России весьма ограничен, это ещё и возможность напомнить о себе свежей машиной, показать, как у марки развиваются дизайн и технологии, какие есть идеи и новшества. Зачем нужен Eclipse Cross, который по размерам меньше популярного «Аутлендера», и в чём особенности автомобиля — подробности в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.

Злобный «Кашкай»


Компактный Eclipse Cross (предоставлен официальным дилером «Фастар») в длину имеет 4,4 метра, он примерно как «Кашкай».



Злобный «Кашкай»


Автомобиль получил яркую агрессивную внешность на основе уже известных дизайнерских приёмов марки — хищные зауженные фары, большие хромированные «клыки», высокие вертикальные противотуманки.



Злобный «Кашкай»


При взгляде сбоку бросается в глаза мощная горизонтальная выштамповка, которая ближе к корме ещё сильнее углубляется в металл, — такое ощущение, что машина туго «подпоясалась», её буквально стянули этой гранью.



Злобный «Кашкай»


Задняя часть отличается своими большими угловатыми фонарями и двойным окном. В багажной двери сделаны два отдельных проёма, каждый со своим стеклом — снаружи их разделяет красная полоса светотехники.



Злобный «Кашкай»


В целом автомобиль выглядит компактным, но высоким, с явно выраженной усечённой кормой.



Злобный «Кашкай»


Интерьер Eclipse Cross построен вокруг «клыка» передней панели, который сильно выдаётся в салон на манер Ford Focus 3. Этот элемент с центральными воздуховодами отделан глянцем и серебристым пластиком. Серебрянки в салоне многовато, лучше бы вместо неё использовали титановые оттенки.



Злобный «Кашкай»


Сама передняя панель сделана из очень мягкого приятного пластика с крупнозернистым рисунком. Верхние части передних дверей — из такого же материала. Мягкие подлокотники, кожаная обивка — в целом Eclipse Cross задаёт хороший уровень интерьерного комфорта.



Злобный «Кашкай»


Кожаные кресла имеют неплохую боковую поддержку, электропривод, но регулировкой поясничного подпора обрадовать не могут.



Злобный «Кашкай»


На центральной консоли примостился тачпад, с помощью которого можно лазить по меню мультимедийной системы, листать радиостанции. Корпус тачпада похож на этакий смартфон, который приклеили к центральному тоннелю. В принципе им можно приноровиться пользоваться, но особых преимуществ такой вид управления не даёт — проще по старинке пальцами тыкать в сенсорный дисплей.



Злобный «Кашкай»


Сама мультимедийка довольно проста и по своему функционалу, и по графике. Но все ключевые функции здесь есть, работает чётко и без зависаний. Монитор стоит на панели далековато, приходится тянуться. Опциональная акустическая система приятно звучит, радует богатыми басами. Но нет физической «крутушки» громкости, только кнопки «+» и «–», это неудобно.



Злобный «Кашкай»


Два нижних сектора руля отделаны глянцем по внутренней стороне обода. Зачем — непонятно, рука может проскальзывать по глянцу, да и в морозы этот материал неприятно холодит. Хотя подогрев рулевого колеса имеется.



Злобный «Кашкай»


Несмотря на довольно короткий кузов, сзади инженерам удалось обустроить приемлемое пространство. Сесть можно с комфортом, не испытывая стеснений в коленях и над головой. Есть подогрев сидений, центральный подлокотник. Пластик на дверях уже жёсткий.



Злобный «Кашкай»


В жертву задним местам принесён багажник, тут он откровенно мал — 341 литр. Значительную часть багажника съедает полноразмерное запасное колесо и органайзер в подполе. Шторка не имеет ручки и всё время норовит попасть мимо предназначенных для неё прорезей. Зато в багажнике очень качественные пластиковые панели отделки — редко где такие встретишь.



Злобный «Кашкай»


На этом экземпляре установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. Кроссовер снабжен вариатором и системой полного привода, которая позволяет выбирать один из нескольких режимов бездорожья: «Авто», «Снег», «Гравий».



Злобный «Кашкай»


До сотни Eclipse Cross разгоняется за 11,4 секунды. Подхватывает мотор хорошо, начинает тянуть практически сразу, переключения вариатора имитируют поведение обычного автомата. В целом езда на машине понятна и предсказуема: никаких зависаний, толчков и неоправданных переключений.



Злобный «Кашкай»


Зуд от мотора всё-таки прорывается в салон, есть и небольшой вибрационный фон на высоких оборотах. Хотя шумы от дороги в принципе хорошо отрезаются звукоизоляционными материалами. Шелест колёс едва слышен, чуть голосит ветер, рассекаемый огромными зеркалами.



Злобный «Кашкай»


Зеркала эти, кстати, хоть и большие, но как-то неудачно срезаны по нижнему внешнему краю — из-за этого бывают плохо видны автомобили, подкравшиеся к мёртвой зоне. Впрочем, кроссовер оснащён системой контроля мёртвых зон — если что, подаст сигнал.



Злобный «Кашкай»


Вообще, в этой комплектации автомобиль весьма функционален — есть, например, активный круиз-контроль. Можно пристроиться за впереди идущим автомобилем, отрегулировать расстояние до него и спокойно двигаться, например, в пробке.



Злобный «Кашкай»


Рулевое управление Eclipse Cross позволяет неплохо контролировать дорогу и вектор движения машины, хотя есть небольшая пустота около нуля. Автомобиль охотно вкручивается в повороты, чётко следует за движениями баранки, но вот крены здесь излишние — подвеска расслаблена, а центр тяжести высок.



Злобный «Кашкай»


Неровности Eclipse Cross неплохо демпфирует благодаря всё той же подвеске, может вполне комфортно пройти по откровенно глубоким ямам с острыми краями. Звуки от работы подвески, ударные шумы в салоне не досаждают, хотя иногда и прорываются сквозь днище.



Злобный «Кашкай»


Автомобиль импортируется, поэтому в хороших версиях он достаточно дорогой. В минималке на механике Eclipse Cross стоит 1 399 000 рублей, полноприводная версия с вариатором — уже 1 963 000 рублей.



Злобный «Кашкай»


За такие деньги можно купить хорошо оснащённые и более просторные Nissan X-Trail или Toyota RAV4. Впрочем, они не будут такими яркими и задорными, как этот пёстрый молодежный Mitsubishi.


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