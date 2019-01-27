За все заплатят

Право на налоговый вычет имеет каждый россиянин

В начале января новосибирцы пытаются вернуть 13% от уплаченных налогов. Просто заполнив декларацию о доходах, налогоплательщик может получить несколько сотен тысяч с покупки квартиры или с выплаты процентов по ипотеке. Как утверждают специалисты из сферы бухгалтерских услуг, вернуть деньги можно и с более мелких сделок. Налоговый вычет положен за любые платные медицинские услуги, даже за простой анализ крови или увеличение груди, после получения водительских прав, а работающие родители могут получить несколько тысяч за то, что у них есть дети, — за год набегает сумма в несколько десятков тысяч рублей. НГС.НОВОСТИ внимательно изучили Налоговый кодекс и узнали у специалистов, как и за что можно вернуть деньги.







С началом января многие новосибирцы стремятся получить налоговые вычеты за различные сделки, которые совершили в прошлом году. Как утверждают специалисты сферы бухгалтерских услуг, самые распространенные виды налоговых вычетов — это имущественный при покупке жилья и социальный, когда компенсируют затраты на лечение и обучение. Вернуть 13% от своих затрат можно за самые различные услуги и даже просто за то, что в семье растут дети: ст. 218 Налогового кодекса РФ подробно рассказывает, кто и за что может получить выплаты. Компенсации положены любому официально трудоустроенному гражданину, а также иностранцам, которые работают и платят налоги в России.





Я купил квартиру. Сколько мне вернут?





Самые большие суммы возвращают после приобретения жилья — компенсация за покупку недвижимости достигает 260 000 рублей, а с процентов по ипотеке можно выручить до 390 тысяч рублей. Вычет платят не только с покупки квартиры или дома, его можно получить и после других сделок с недвижимостью — приобретение дачного домика, земельного участка, комнаты, долевое строительство тоже входит в этот список.







«Получить компенсацию за приобретение недвижимости могут пенсионеры, если они работали за три года до заключения сделки. Однако налоговая отказывает в вычете семьям, которые при покупке жилья воспользовались материнским капиталом или помощью из бюджета», — рассказали представители агентства бухгалтерского обслуживания «Субконто».









Правда ли, что можно вернуть деньги за любые платные медицинские услуги?





Да, получить вычет можно не только за лечение в клиниках, но и за иследования в частных лабораториях, которые специализируются на анализах. Если недвижимость люди покупают не ежегодно, то в платные медицинские центры жители города обращаются регулярно. В налоговых вычетах за лечения существует два кода услуг: код 01 ограничен по сумме до 120 тысяч рублей, то есть человек может получить максимально 15 600 рублей, для дорогостоящего лечения есть код 02, где нет ограничений по сумме выплат — 13% посчитают от всех затрат на здоровье.





Получить до 15 600 рублей могут те, кто за свой счёт прошёл дорогостоящее лечение или покупал медпрепараты. Солидный вычет положен за лечение бесплодия, имплантацию зубных протезов и даже за пластические операции. По словам специалистов, ФНС не важно, были ли это процедуры, от которых зависели жизнь и здоровье человека, или эстетическая хирургия — увеличение груди или коррекция формы носа. Собирать все чеки нет необходимости, можно получить справку об оплате услуг в медучреждении.





«Многие семьи сегодня предпочитают платное ведение беременности и родов, в некоторых случаях эти услуги проходят под кодом 02. Среди стоматологических услуг лидирует протезирование, установка брекетов и исправление прикуса», — перечисляет востребованные услуги, за которые хотят получить вычет новосибирцы, руководитель компании «Налоговый вычет» Анна Бондаренко. По словам эксперта, оформить вычет за лечение проще всего, ведь больницы выдают справки для ФНС с полной информацией. Корреспондент НГС.НОВОСТИ для примера рассчитала свой налоговый вычет за лечение: на медицинские услуги она потратила за год 21 540 рублей, и теперь ФНС вернёт ей обратно 2800 рублей.





Налоговый кодекс также поощряет тех, кто спас жизнь других. Например, доноры костного мозга имеют право на «налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода», говорится в документе.









Как выгоднее получить вычет за образование?





До 15 600 рублей можно вернуть с оплаты любых образовательных услуг. Компенсируют не только траты на очное обучение в университете или колледже, но и на занятия ребёнка в любом платном кружке или у репетитора, если у него есть лицензия, — такие бонусы могут стать аргументом в выборе между преподавателем на дому и образовательной организации.







«Часто обращаются студенты медуниверситета, многие из них уже работают фармацевтами и медсёстрами. Если вычет получает студент на себя, то максимальная сумма, от которой считают 13%, это 120 тысяч рублей, то есть работающий студент вернёт себе 15 600. Родителям студентов вернут только 6500 рублей, потому что максимальная сумма, от которой рассчитывают вычет в этом случае, составляет 50 тысяч.





Также можно получить возврат с обучения ребёнка в музыкальной школе или на языковых курсах, если у учреждения есть образовательная лицензия»,





— добавляет Анна Бондаренко. Взрослые могут вернуть 13% за обучение в автошколе — это около четырёх тысяч рублей за права категории B.





Немного снизить свою налоговую базу может каждый работающий родитель — статья 218 НК РФ позволяет мамам, папам и опекунам получить за год по 2184 рубля на первого и второго ребенка, а за третьего и последующего ребёнка сумма компенсации достигает 4680 рублей.





По оценкам экспертов, инвестиционные вычеты — вычеты по убыткам при продаже ценных бумаг — встречаются в Новосибирске редко. Сибиряки редко инвестируют и предпочитают брать кредиты на свои нужды.









Как заполнить декларацию?





Важно не упустить срок подачи декларации — получить деньги можно только за сделки, совершённые в течение трёх лет. Сейчас можно получить вычет только за 2015, 2016 и 2017 год.







При заполнении декларации чаще всего новосибирцы ошибаются в кодах услуг и номерах документов, именно поэтому налоговая отказывает, не возвращает положенные им вычеты или требует заполнить бумаги заново. «Многие считают, что подать нужно строго до 30 апреля, хотя это не так. С января по апрель самый загруженный сезон, если подать летом, то проверка и выплата пройдёт быстрее. По закону срок выплат может составлять до четырёх месяцев — три месяца на камеральную проверку, один месяц на перечисление денег. Налоговая сейчас пропагандирует заполнение деклараций через интернет-кабинет, тогда проверка проходит быстрее», — добавила Анна Бондаренко.





Заполнить декларацию можно самостоятельно — все образцы есть на сайте ФНС. Однако, чтобы не тратить время на заполнение кипы бумаг, многие обращаются к специалистам, потому что услуга стоит недорого, но экономит время. На сайтах do.ngs.ru и Avito.ru есть объявления, где бухгалтеры предлагают заполнить на дому декларацию от 300 рублей, в организациях стоимость услуг оценивается от 400 до 2500 рублей в зависимости от объёма работы.