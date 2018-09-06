Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

В субботу на Красном пройдет Сибирский фестиваль бега — НГС предлагает проверить, по силам ли он вам

Победительница прошлогоднего полумарафона Елена Седова
Победительница прошлогоднего полумарафона Елена Седова

В субботу, 8 сентября, на площади Ленина дадут старт очередному Новосибирскому полумарафону памяти Александра Раевича — Сибирскому фестивалю бега. На него уже зарегистрировались сотни новосибирцев, они готовятся к забегам на 1,5 километра, 3,6 и 22 километра. Остальные же изучают карту перекрытий дорог в центре. НГС сделал тест для тех, кто собрался на полумарафон, а также для тех, кто бегает только от своих проблем, — проверьте, готовы ли вы осилить самую большую дистанцию? 


Нужно ли заранее готовиться к полумарафону?

  • Нет, а зачем?
  • Конечно, месяца за три до старта. 
  • Обязательно, нужно быть профессионалом, чтобы осилить такую дистанцию.


Так, а чем заняться за 15 минут до старта?

  • Немного размяться не помешало бы.
  • Пока есть время, нужно пробежать пару сотен метров и определить свой темп.
  • Ничего. Нужно же сохранить силы.


Что бы съесть перед полумарафоном?

  • Перекушу бананом.
  • Салатик, мамины котлетки с картошечкой или макаронами, чтобы углеводов побольше, а ещё десерт — организму ведь нужны силы.
  • Перед забегом лучше вообще ничего не есть, кроме воды. 


Ладно, а за сколько девушка 18–29 лет по нормам ГТО должна пробежать 2 км?

  • Главное не скорость, а красота!
  • Минут за 15.
  • Минут за 10.


Это победитель прошлогоднего полумарафона Игорь Максимов. Угадайте, за какое время он пробежал 22 километра?

  • За 3 часа. Ох и долго же судьям пришлось ждать.
  • За час поди управился.
  • Какой час? Он как вихрь пронёсся минут за 25!


Последний вопрос про время: за сколько нужно пробежать полумарафон, чтобы поставить мировой рекорд?

  • Меньше часа явно не получится ни у кого пробежать.
  • Так Игорь Максимов с прошлогоднего полумарафона и поставил новый рекорд, нет?
  • 57 минут будет достаточно.


Во время бега руки дают импульс всему телу. Как их нужно правильно держать?

  • Нужно сжать их в кулак, локти под углом в 90 градусов. Проще простого.
  • Нужно держать ладони параллельно беговой дорожке для большей обтекаемости.
  • Машем ими болельщикам!


Чем заняться сразу после финиша?

  • Организм просит лечь или сесть.
  • Прогуляться пешком.
  • Нельзя останавливаться! 


Вы всё-таки решились пробежать полумарафон в Новосибирске. Что у вас НЕ попросят организаторы?

  • Медицинскую справку.
  • Справку о наличии/отсутствии судимости.
  • Деньги.


За первое место в полумарафоне полагается приз. Какой?

  • Автомобиль?
  • Почётная грамота и сувениры, всё как обычно.
  • 130 тысяч рублей.


8 сентября корреспонденты НГС будут вести онлайн-трансляцию с Сибирского фестиваля бега. Мы ждём ваши фотографии с забега — присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «Полумарафон»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Не забывайте подписываться, лучшие снимки мы опубликуем!



Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

Правильные ответы: 5/10

Вам нельзя на полумарафон. У вас одышка даже от наблюдения за бегунами по телевизору! 

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Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

Правильные ответы: 5/10

Вы почти не умеете бегать. Наверное, вы сможете пробежать метров 500, не больше.

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Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

Правильные ответы: 5/10

Вы неплохо подготовились! У вас есть хорошие шансы опередить всех на небольших дистанциях, но перед забегом на 22 километра нужно ещё чуть-чуть подготовиться. 

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Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

Правильные ответы: 5/10

По вам плачет финишная лента, а в книге рекордов для вас готовят отдельную страничку!

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