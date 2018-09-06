Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

В субботу на Красном пройдет Сибирский фестиваль бега — НГС предлагает проверить, по силам ли он вам

В субботу, 8 сентября, на площади Ленина дадут старт очередному Новосибирскому полумарафону памяти Александра Раевича — Сибирскому фестивалю бега. На него уже зарегистрировались сотни новосибирцев, они готовятся к забегам на 1,5 километра, 3,6 и 22 километра. Остальные же изучают карту перекрытий дорог в центре . НГС сделал тест для тех, кто собрался на полумарафон, а также для тех, кто бегает только от своих проблем, — проверьте, готовы ли вы осилить самую большую дистанцию?





Нужно ли заранее готовиться к полумарафону?

Нет, а зачем?

Конечно, месяца за три до старта.

Обязательно, нужно быть профессионалом, чтобы осилить такую дистанцию.





Так, а чем заняться за 15 минут до старта?

Немного размяться не помешало бы.

Пока есть время, нужно пробежать пару сотен метров и определить свой темп.

Ничего. Нужно же сохранить силы.





Что бы съесть перед полумарафоном?

Перекушу бананом.

Салатик, мамины котлетки с картошечкой или макаронами, чтобы углеводов побольше, а ещё десерт — организму ведь нужны силы.

Перед забегом лучше вообще ничего не есть, кроме воды.





Ладно, а за сколько девушка 18–29 лет по нормам ГТО должна пробежать 2 км?

Главное не скорость, а красота!

Минут за 15.

Минут за 10.





Это победитель прошлогоднего полумарафона Игорь Максимов. Угадайте, за какое время он пробежал 22 километра?

За 3 часа. Ох и долго же судьям пришлось ждать.

За час поди управился.

Какой час? Он как вихрь пронёсся минут за 25!





Последний вопрос про время: за сколько нужно пробежать полумарафон, чтобы поставить мировой рекорд?

Меньше часа явно не получится ни у кого пробежать.

Так Игорь Максимов с прошлогоднего полумарафона и поставил новый рекорд, нет?

57 минут будет достаточно.





Во время бега руки дают импульс всему телу. Как их нужно правильно держать?

Нужно сжать их в кулак, локти под углом в 90 градусов. Проще простого.

Нужно держать ладони параллельно беговой дорожке для большей обтекаемости.

Машем ими болельщикам!





Чем заняться сразу после финиша?

Организм просит лечь или сесть.

Прогуляться пешком.

Нельзя останавливаться!





Вы всё-таки решились пробежать полумарафон в Новосибирске. Что у вас НЕ попросят организаторы?

Медицинскую справку.

Справку о наличии/отсутствии судимости.

Деньги.





За первое место в полумарафоне полагается приз. Какой?

Автомобиль?

Почётная грамота и сувениры, всё как обычно.

130 тысяч рублей.





8 сентября корреспонденты НГС будут вести онлайн-трансляцию с Сибирского фестиваля бега. Мы ждём ваши фотографии с забега — присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «Полумарафон»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Не забывайте подписываться, лучшие снимки мы опубликуем!









Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича Правильные ответы: 5/10 Вам нельзя на полумарафон. У вас одышка даже от наблюдения за бегунами по телевизору!

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Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича Правильные ответы: 5/10 Вы почти не умеете бегать. Наверное, вы сможете пробежать метров 500, не больше. Пройти тест еще раз

Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича Правильные ответы: 5/10 Вы неплохо подготовились! У вас есть хорошие шансы опередить всех на небольших дистанциях, но перед забегом на 22 километра нужно ещё чуть-чуть подготовиться. Пройти тест еще раз