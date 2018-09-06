Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича
В субботу на Красном пройдет Сибирский фестиваль бега — НГС предлагает проверить, по силам ли он вам
В субботу, 8 сентября, на площади Ленина дадут старт очередному Новосибирскому полумарафону памяти Александра Раевича — Сибирскому фестивалю бега. На него уже зарегистрировались сотни новосибирцев, они готовятся к забегам на 1,5 километра, 3,6 и 22 километра. Остальные же изучают карту перекрытий дорог в центре. НГС сделал тест для тех, кто собрался на полумарафон, а также для тех, кто бегает только от своих проблем, — проверьте, готовы ли вы осилить самую большую дистанцию?
Нужно ли заранее готовиться к полумарафону?
- Нет, а зачем?
- Конечно, месяца за три до старта.
- Обязательно, нужно быть профессионалом, чтобы осилить такую дистанцию.
Так, а чем заняться за 15 минут до старта?
- Немного размяться не помешало бы.
- Пока есть время, нужно пробежать пару сотен метров и определить свой темп.
- Ничего. Нужно же сохранить силы.
Что бы съесть перед полумарафоном?
- Перекушу бананом.
- Салатик, мамины котлетки с картошечкой или макаронами, чтобы углеводов побольше, а ещё десерт — организму ведь нужны силы.
- Перед забегом лучше вообще ничего не есть, кроме воды.
Ладно, а за сколько девушка 18–29 лет по нормам ГТО должна пробежать 2 км?
- Главное не скорость, а красота!
- Минут за 15.
- Минут за 10.
Это победитель прошлогоднего полумарафона Игорь Максимов. Угадайте, за какое время он пробежал 22 километра?
- За 3 часа. Ох и долго же судьям пришлось ждать.
- За час поди управился.
- Какой час? Он как вихрь пронёсся минут за 25!
Последний вопрос про время: за сколько нужно пробежать полумарафон, чтобы поставить мировой рекорд?
- Меньше часа явно не получится ни у кого пробежать.
- Так Игорь Максимов с прошлогоднего полумарафона и поставил новый рекорд, нет?
- 57 минут будет достаточно.
Во время бега руки дают импульс всему телу. Как их нужно правильно держать?
- Нужно сжать их в кулак, локти под углом в 90 градусов. Проще простого.
- Нужно держать ладони параллельно беговой дорожке для большей обтекаемости.
- Машем ими болельщикам!
Чем заняться сразу после финиша?
- Организм просит лечь или сесть.
- Прогуляться пешком.
- Нельзя останавливаться!
Вы всё-таки решились пробежать полумарафон в Новосибирске. Что у вас НЕ попросят организаторы?
- Медицинскую справку.
- Справку о наличии/отсутствии судимости.
- Деньги.
За первое место в полумарафоне полагается приз. Какой?
- Автомобиль?
- Почётная грамота и сувениры, всё как обычно.
- 130 тысяч рублей.
8 сентября корреспонденты НГС будут вести онлайн-трансляцию с Сибирского фестиваля бега. Мы ждём ваши фотографии с забега — присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «Полумарафон»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Не забывайте подписываться, лучшие снимки мы опубликуем!
Правильные ответы: 5/10
Вам нельзя на полумарафон. У вас одышка даже от наблюдения за бегунами по телевизору!
Правильные ответы: 5/10
Вы почти не умеете бегать. Наверное, вы сможете пробежать метров 500, не больше.
Правильные ответы: 5/10
Вы неплохо подготовились! У вас есть хорошие шансы опередить всех на небольших дистанциях, но перед забегом на 22 километра нужно ещё чуть-чуть подготовиться.
Правильные ответы: 5/10
По вам плачет финишная лента, а в книге рекордов для вас готовят отдельную страничку!
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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова (3, 5–7, 9–11), Александра Ощепкова (1, 2, 8), Стаса Соколова (4)