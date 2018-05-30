«Где дороги?»: сгинь в трясине

Под Академом машины тонут в вечной луже, а на Димитровском мосту дедушка попал в открытую ливнёвку

В 7-м выпуске проекта «Где дороги?»: непросыхающие дороги в посёлке под Академгородком, разбитая подвеска на Димитровском мосту и новый асфальт, который тут же раскурочили ради ремонта труб.





Советский район, небольшой посёлок ТОС «Кирово» неподалёку от Бердского шоссе. Так ездят по местной улице Тёплая. Жители жалуются, что глубокие лужи никогда не исчезают, а дорогой никто не занимается.















«Мой дедушка попал в аварию на заезде с правого берега на Димитровский мост. Он не заметил, что нет решётки ливневой канализации, — когда заметил, начал уходить от попадания в эту дырку, попал туда одним колесом. Были повреждены элементы подвески на 20 000 рублей. Позвонили в коммунальные службы, они приехали через 40 минут, а пока мы их ждали, в эту яму влетели ещё несколько автомобилей», — рассказывает читатель Денис.















«Центр города, Державина – Семьи Шамшиных. Проклятое место — нормального асфальта в этом месте не было никогда», — сообщает нам читатель Илья.















«После спила не убирают ветки, загорожен проход, людям приходится лазить между забором, мне в том числе. Но узко и неудобно — упала лицом о магазин», — жалуется жительница Вокзальной магистрали.













«Дом 229 по улице Зорге. По просьбе жителей обновляются пешеходные дорожки, но подрядчик подошёл к выполнению работ с удобством для себя. Загнали тяжёлую технику и, лавируя между игровыми фигурками на детской площадке, разрушили покрытие полностью», — пишет читательница Любовь.













«На Широкой, где 10 автомобилей пробили колёса, — ямка всё ещё там», — бьёт тревогу читатель Александр.













Повреждение проезжей части напротив дома на улице Семьи Шамшиных, 58.













А так ездят в Новосибирской области. Это дорога в Маслянинском районе.















Сначала положить асфальт, потом раскопать дорогу — основы отечественного ремонта. «Перекрёсток Немировича-Данченко и Станиславского. Новый асфальт не успел испачкаться. Успешное освоение денег программы "Безопасные и качественные дороги"», — сообщают очевидцы.













«Фото с автобусной остановки на НИИЖТе. Безобразие! В прошлом году на этом же месте делали ремонт. Как нам входить в автобус? Это что за город?» — возмущены пассажиры.













Ну а на МЖК дороги продолжают массово разваливаться. «Это уже крик отчаяния. Два месяца жители МЖК ездят по убитым в хлам дорогам. Яма через каждый квадратный метр. Дорожники заделывают часть ям какой-то неведомой субстанцией, которая разваливается максимум через неделю. Другую часть ям всегда оставляют, логику этих действий не объяснить. Жители МЖК уже не знают, каким богам молиться, к кому обращаться?» — крик души от читателя Евгения.







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